Thế giới

Hàng nghìn người di cư vượt qua sa mạc Sahara bất chấp nguy hiểm

ClockThứ Hai, 18/08/2025 15:02
Ông Aziz Chehou, đại diện của tổ chức phi chính phủ Alarme Phone Sahara, cho hay trong 8 tháng đầu năm nay đã có khoảng 35-40 trường hợp tử vong trên hành trình băng qua sa mạc Sahara.

Người di cư vượt sa mạc tìm đường sang châu Âu. (Nguồn: Guardian)  

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 16/8, tổ chức phi chính phủ Alarme Phone Sahara cho biết đã có ít nhất 35 người di cư thiệt mạng trong hành trình vượt qua vùng sa mạc ở Niger để tới Libya hoặc Algeria trên đường tìm sang châu Âu.

Ông Aziz Chehou, đại diện của tổ chức trên, cho hay trong 8 tháng đầu năm nay đã có khoảng 35-40 trường hợp tử vong trên hành trình băng qua sa mạc Sahara.

Một số người thiệt mạng sau khi bị các nhóm buôn người bỏ rơi hoặc do phương tiện di chuyển gặp sự cố; một số khác chết vì kiệt sức do bị đói khát.

Bất chấp những nguy hiểm đến tính mạng, hàng nghìn người vẫn dấn thân vào hành trình tìm đường sang châu Âu. 

Rất nhiều người di cư đã bị mắc kẹt tại sa mạc khô nóng và bị lực lượng biên phòng Libya hoặc Algeria chặn lại.

Theo tổ chức Alarme Phone Sahara, chỉ riêng trong năm ngoái, Algeria đã trục xuất hơn 31.000 người di cư bất hợp pháp.

Còn tại Niger, giới chức nước này cho biết trong nửa đầu năm nay đã có khoảng 16.000 người di cư bị đưa trở lại nước này.

Chính quyền Niger lo ngại dòng người di cư bị trục xuất về nước sẽ gây ra những hệ lụy về an ninh trong nước./.

Theo vietnamplus.vn
