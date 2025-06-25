Hiểm họa treo lơ lửng từ cẩu tháp

Cẩu tháp và xe bơm bê tông hoạt động sát làn đường có lưu lượng xe cộ lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Dự án cải tạo, xây dựng lại khu chung cư Đống Đa trị giá hơn nghìn tỷ đồng vốn nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng bởi các dãy nhà cũ kỹ đã xuống cấp, gây mất mỹ quan đô thị. Việc xây dựng lại khu chung cư được kỳ vọng sẽ mang đến diện mạo hiện đại, khang trang hơn cho Huế, và là một trong những công trình tiêu biểu trong kế hoạch phát triển đô thị, cũng như cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Nhưng sự đồng thuận ấy không thể là lý do để bỏ qua những nguyên tắc an toàn đã được pháp luật quy định rõ ràng.

Theo Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế), khi cần trục tháp vượt khỏi phạm vi công trường, chỉ được phép vận hành ngoài giờ cao điểm (các khung giờ cấm gồm 6 - 8 giờ, 11 - 14 giờ, 16 giờ 30 - 18 giờ 30) và phải có hệ thống cảnh báo, cảnh giới, người điều tiết giao thông. Nhưng thực tế, nhiều người dân phản ánh rằng cần trục ở công trình này vẫn hoạt động ngay trong những khung giờ đông phương tiện qua lại, bất chấp hiểm họa treo lơ lửng ngay trên đầu người đi đường. Tại Hà Nội, quy định còn siết chặt hơn khi chỉ cho phép cẩu tháp vươn ra khỏi công trường từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Những chuẩn mực này cho thấy kỷ luật vận hành không chỉ là thủ tục hành chính, mà là lá chắn bảo vệ sinh mạng cộng đồng.

Anh Nguyễn Văn Th. (phường Mỹ Thượng) - người đi ngang khu công trình này chia sẻ: “Sáng nào tôi cũng chở con đi học ngang đây. Nhìn cẩu tháp quay qua lại ngay trên đầu, ai cũng thấy lo sợ. Chỉ mong đơn vị thi công tuân thủ giờ giấc và có cảnh báo rõ ràng để chúng tôi yên tâm hơn”. Chị Trương Thị M. N. (phường An Cựu) bày tỏ: “Mùa này Huế hay mưa gió thất thường, lỡ chẳng may xảy ra sự cố thì hậu quả khôn lường, đe dọa an toàn cộng đồng. Đi ngang qua, tôi cứ nơm nớp lo họa vô đơn chí”.

Không phải ngẫu nhiên mà người dân lo lắng, bởi những sự cố đã từng xảy ra ngay tại thành phố này. Trước đây, trên đường Lý Thường Kiệt, từng có khối bê tông tuột khỏi móc cẩu rơi xuống ven đường vào buổi tối. May mắn không gây thương vong, nhưng sự cố ấy đã khiến người đi ngang hú vía và để lại nỗi ám ảnh về an toàn cẩu tháp giữa lòng đô thị.

Không chỉ Huế, nhiều đô thị lớn khác cũng từng chứng kiến những vụ việc tương tự. Tại Hà Nội, từng xảy ra các sự cố gãy cần, rơi tải từ cẩu tháp trong mưa dông, khiến người dân hoang mang. Ở TP. Hồ Chí Minh, việc cẩu tháp hoạt động vươn ra đường cũng từng bị báo chí cảnh báo về nguy cơ tai nạn giao thông và mất an toàn công cộng. Những tiền lệ này cho thấy hiểm họa từ cẩu tháp là có thật và có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là khi đơn vị thi công coi nhẹ kỷ luật vận hành.

Công trình chỉnh trang Khu chung cư Đống Đa chỉ thật sự trọn vẹn ý nghĩa khi song hành với sự an toàn cho cộng đồng. Nhà thầu phải có trách nhiệm cao nhất trong việc bảo vệ an toàn, từ công khai phương án phòng, chống bão gió đến bố trí cảnh báo, cảnh giới đúng quy định.

Chính quyền cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt trong mùa mưa bão khi mọi rủi ro đều có thể bị nhân lên nhiều lần. Phát triển đô thị không thể đánh đổi bằng sự bất an của người dân. Dự án Khu chung cư Đống Đa cần trở thành biểu tượng chỉnh trang văn minh, chứ không phải nỗi lo treo lơ lửng giữa lòng thành phố. Chỉ có kỷ luật vận hành nghiêm minh mới đủ để trả lại niềm tin cho người dân, để công trình này thực sự là điểm nhấn chỉnh trang đô thị thay vì là “hiểm họa treo trên đầu”.