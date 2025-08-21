Đoạn đường… hôi chua!

Rác và nước thải từ các hàng quán ăn thải ra đường từ buổi đêm khiến phố ẩm thực Trương Định trở nên… bốc mùi và nhếch nhác mỗi sáng! (Ảnh chụp ngày 15/8/2025)

Trước đây, đoạn đường này sạch sẽ và xanh mát. Nhưng cách đây 3 năm, khi phố ẩm thực đêm Trương Định đi vào hoạt động, thì rác và nước thải từ các hàng quán ăn thải ra đường khiến con đường trở nên… bốc mùi. Mỗi sáng sớm, rác thải thực phẩm như chai lọ, hộp xốp, bì ni lông, ống hút,… vứt bừa sẽ được thu gom lại; tuy nhiên, nước thải từ đồ ăn thức uống đêm hôm trước thì vẫn đọng lại và khô đi trên đường, tạo thành những vệt đậm nhạt loang lổ.

Dù đường hôi là vậy nhưng chưa hề thấy một xe rửa đường nào đến đây rửa đường trong suốt thời gian qua. Trả lại sự sạch sẽ cho con đường là mong mỏi của nhiều người dân sống gần khu vực này và thường xuyên có việc đi qua đây.

Việc rửa đường định kỳ sẽ góp phần làm cho con đường trở nên sạch sẽ hơn, nhiều người dân và du khách cũng sẽ cảm thấy dễ chịu khi đến một con phố ẩm thực sạch sẽ để thưởng thức những món ngon về đêm.

Nhưng trước hết, các hộ kinh doanh ở đây cần ý thức hơn trong việc giữ vệ sinh cho con đường, bằng cách tích cực thu gom, phân loại rác, xịt rửa sạch sẽ sau mỗi đêm; đồng thời, trích một phần lợi nhuận để cùng với chính quyền địa phương thuê xe rửa đường định kỳ. Điều này vừa thể hiện trách nhiệm của người kinh doanh, vừa là cách bảo vệ “nồi cơm” của chính họ lâu dài, bởi một khi con đường ngày càng hôi hám, bẩn thỉu thì khách sẽ đến và… một đi không trở lại.