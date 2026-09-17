“Phạt nguội” hành vi xả rác bừa bãi

Rác được tập kết trước khu vực Quảng trường Văn hóa Thể thao nếu để lâu ngày không thu gom sẽ bốc mùi hôi thối. (Ảnh chụp lúc 18h ngày 20/10).

Tại Huế, giải pháp này cũng được các lực lượng chức năng phường An Cựu triển khai. Điển hình, ngày 25/3, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phối hợp với Công an phường An Cựu lập biên bản vi phạm hành chính đối với một cá nhân có hành vi xả rác không đúng nơi quy định.

Trước đó, qua hệ thống camera giám sát đô thị, lực lượng chức năng phát hiện ông T.V.T. (sinh năm 1972, trú tại đường Phan Đình Phùng, phường Thuận Hóa) vứt rác nơi công cộng, ảnh hưởng đến mỹ quan và vệ sinh môi trường. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, yêu cầu ông T. khắc phục hậu quả và xử lý theo quy định.

Một trường hợp khác, trong lúc đi làm, lãnh đạo UBND phường An Cựu phát hiện bãi rác tự phát ven đường Võ Nguyên Giáp với nhiều túi ni lông, rác thải sinh hoạt. Qua trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng xác định tài xế xe giường nằm và phụ xe đã xách nhiều túi rác dưới gầm xe vứt xuống vệ đường rồi rời đi. Công an phường An Cựu sau đó đã mời tài xế đến làm việc, lập biên bản vi phạm và yêu cầu người vi phạm thu dọn toàn bộ số rác nêu trên.

Đến nay, hệ thống camera giám sát trên địa bàn phường An Cựu đã được lắp đặt tại nhiều tuyến đường, khu dân cư, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường...

Dù vậy, trên địa bàn thành phố nói chung, tình trạng xả rác bừa bãi vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi tại các khu đất trống, vỉa hè, công viên... Đơn cử, tại khu vực mặt tiền đường Hà Huy Tập trước Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố, rác chất đống tràn ra ngoài thùng gom, bốc mùi hôi thối. Hình ảnh nhếch nhác ấy đã ảnh hưởng đến mỹ quan của không gian công cộng vừa được đầu tư, chỉnh trang với kinh phí gần 200 tỷ đồng.

Đáng nói, khu vực này thường thu hút đông đảo người dân và giới trẻ đến tập thể dục, vui chơi mỗi ngày. Thế nhưng, một bộ phận người dân thiếu ý thức, sau khi ăn uống đã bỏ lại rác rồi rời đi. Thức ăn, nước uống còn sót lại trong các ly, hộp nhựa nếu không được thu gom kịp thời sẽ bốc mùi khó chịu.

Để hạn chế và từng bước chấm dứt tình trạng bỏ rác không đúng nơi quy định, việc ứng dụng hệ thống camera giám sát đô thị để “phạt nguội” hành vi xả rác cần được nhân rộng phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa phương.

Lợi thế hiện nay là cùng với hệ thống camera của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, mạng lưới camera giám sát giao thông, an ninh và camera của người dân tại các phường khu vực trung tâm TP. Huế đã được lắp đặt ở nhiều vị trí. Khi cần, cơ quan chức năng có thể phối hợp với người dân trích xuất hình ảnh, dữ liệu theo quy định.

Bên cạnh chế tài xử phạt, công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết đổ rác đúng nơi, đúng giờ vẫn là yếu tố then chốt. Các chế tài hiện nay được đánh giá vẫn còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Do đó, cùng với việc tăng mức phạt tiền, có thể nghiên cứu bổ sung các biện pháp nhắc nhở, tuyên truyền tại các tổ dân phố, khu dân cư. Điều này không chỉ tăng tính răn đe mà còn tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức của người dân nhằm hướng tới không gian sống xanh, sạch, đẹp và văn minh.