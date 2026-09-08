Cần làm rõ hành vi thu gom, chiếm giữ vỏ bình trong kinh doanh ga

Vỏ chai LPG loại 12kg nhãn hiệu Ga Dầu Khí và VT-Gasbị đục lỗ, tháo van và bị tạm giữ bởi Công an phường Thanh Thủy, TP. Huế. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Phản ánh dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh

Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế nhận được đơn kiến nghị của một DN kinh doanh, cung ứng gas trên địa bàn. Nội dung đơn phản ánh về những dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh giữa các DN cùng hoạt động trong lĩnh vực này. Trong đó, có việc DN đối thủ bị cho là thu gom, chiếm giữ và làm hư hỏng vỏ bình ga được xác định là tài sản của DN khác.

Theo nội dung đơn kiến nghị, ông Võ Duy Vũ, người được ủy quyền của Công ty CP kinh doanh Khí miền Nam - Chi nhánh miền Trung cho biết, những bất thường được phát hiện trong quá trình theo dõi hoạt động thu gom vỏ bình ga trên địa bàn. Theo phản ánh, số lượng lớn vỏ bình LPG mang nhãn hiệu Gas Dầu Khí và VT-Ga được phát hiện tập kết trong khuôn viên của một trạm chiết nạp ở Cụm Công nghiệp Thủy Phương. Sau đó, các vỏ bình tiếp tục được vận chuyển đến đây, tháo van, đục thủng thân bình rồi đưa lên phương tiện chở đi.

Trước những diễn biến này, Công ty CP kinh doanh Khí miền Nam - Chi nhánh miền Trung đã trình báo UBND phường Thanh Thủy, cơ quan công an và đề nghị kiểm tra, làm rõ. Ngày 22/5, khoảng 650 vỏ bình ga loại 12kg mang nhãn hiệu Ga Dầu Khí và VT-Gas, theo DN là tài sản của mình, được đưa lên xe tải biển kiểm soát 75C-018.xx. Phương tiện sau đó bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng kiểm tra, phối hợp với Công an phường Thanh Thủy xử lý. Đến ngày 28/5, số tang vật này được kiểm tra, khám xét và niêm phong, gồm 650 vỏ bình cùng 650 van đầu bình.

“Những bình gas này của công ty khi đưa ra thị trường sẽ cho khách hàng ký cược bằng 1/3 giá trị của vỏ bình. Vỏ bình ga đó vẫn thuộc sở hữu của công ty, các khách hàng chỉ có quyền được sử dụng chứ không được quyền thế chấp, ký gửi hay hủy hoại tài sản đó”, ông Võ Duy Vũ, đại diện Công ty CP kinh doanh Khí miền Nam - Chi nhánh miền Trung nói.

Từ những thông tin được phản ánh, phía DN cho rằng việc thu gom, chiếm giữ và làm hư hỏng các vỏ bình ga của mình có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản và hoạt động kinh doanh. Những vỏ bình sau khi bị tháo van, đục thủng không còn khả năng tiếp tục đưa vào sử dụng như ban đầu. Do đó, trong đơn kiến nghị, DN đề nghị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ các hành vi liên quan và có phương án xử lý phù hợp theo quy định.

“Những hành vi này gây mất an toàn cháy nổ và là cạnh tranh không lành mạnh. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng cần sớm làm rõ, cung cấp thông tin cho người dân, DN được nắm và biết, qua đó bảo đảm môi trường kinh doanh khí LPG công bằng, lành mạnh”, ông Võ Duy Vũ, đại diện Công ty CP kinh doanh Khí miền Nam - Chi nhánh miền Trung thông tin.

Ông Trần Duy Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy xác nhận, ngày 28/5/2026, trên địa bàn phường xảy ra vụ việc liên quan đến số lượng lớn vỏ bình ga được vận chuyển bằng xe tải. Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường phối hợp với Công an phường Thanh Thủy và các bên liên quan tiến hành kiểm tra hiện trường, lập biên bản và kiểm kê số lượng tang vật. Vụ việc sau đó được chuyển đến Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Huế để tiếp tục thụ lý, xác minh và giải quyết theo thẩm quyền.

Chờ kết luận để xác định trách nhiệm

Từ góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Kỷ, Văn phòng Luật sư Kỷ Nguyễn & Cộng sự cho rằng, vấn đề đầu tiên cần được làm rõ là quyền sở hữu đối với số vỏ bình ga. Đây là loại tài sản gắn với DN đã đăng ký nhãn hiệu, thực hiện kiểm định và chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật. Nếu xác định việc thu gom, lưu giữ và không hoàn trả cho chủ sở hữu là không có căn cứ, hành vi này có thể đặt ra vấn đề về chiếm giữ, chiếm dụng tài sản trái phép. Việc thu gom vỏ bình của thương nhân khác còn có thể tác động đến hoạt động cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt trong trường hợp hành vi này nhằm ngăn cản vỏ bình quay trở lại hệ thống của DN sở hữu.

Ở góc độ quản lý hoạt động kinh doanh LPG, các hành vi thu gom, lưu trữ hoặc chiếm giữ trái phép vỏ bình của thương nhân khác có thể bị xem xét trách nhiệm hành chính. Tùy tính chất, mức độ và các tình tiết cụ thể, trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng còn có thể được xem xét trách nhiệm hình sự.

“Theo Nghị định 99/2020/NĐ-CP, ngày 26/8/2020, của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, hành vi chiếm giữ trái phép, mua, bán, trao đổi, lưu giữ, thu gom chai LPG không thuộc sở hữu mà không có hợp đồng hoặc thỏa thuận với chủ sở hữu có thể bị xử phạt từ 60 triệu đến 80 triệu đồng theo quy định được viện dẫn. Đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai, nghị định cũng quy định hành vi lưu trữ, thu gom chai LPG của thương nhân kinh doanh LPG khác ngoài hợp đồng đã ký có thể bị phạt từ 20 triệu đến 40 triệu đồng, kèm các hình thức xử lý bổ sung theo quy định”, luật sư Nguyễn Văn Kỷ cho biết.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Huế thụ lý, xác minh. Theo thông tin từ hồ sơ, các nội dung liên quan đến nguồn gốc số vỏ bình, quá trình thu gom, vận chuyển và trách nhiệm của các bên vẫn đang được làm rõ.