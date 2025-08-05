  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 08/08/2025 16:16

Kịp thời xử lý xác lợn bị vứt bỏ ven đường

HNN.VN - Ngày 8/8, lực lượng chức năng phường Thủy Xuân (TP. Huế) vào cuộc xử lý vụ việc phát hiện xác lợn bị vứt ven đường Châu Chữ, bọc sơ sài trong bao tải, có dấu hiệu phân hủy và bốc mùi hôi thối, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người và vật nuôi.

Kịp thời tiêu hủy lợn bệnh, không để dịch bệnh lây lanNam Đông ghi nhận bệnh dịch tả lợn châu Phi đầu tiênTập trung xử lý dịch bệnh, nâng cao ý thức người chăn nuôi

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân Đặng Hữu Hải chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp thu gom, xử lý và chôn lấp xác lợn theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh. Quá trình xử lý được thực hiện nghiêm ngặt, tuân thủ hướng dẫn chuyên môn nhằm loại bỏ nguy cơ phát tán mầm bệnh ra cộng đồng.

Sử dụng máy xúc chôn lấp heo bệnh theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng tránh dịch bệnh lây lan 

Song song với việc xử lý hiện trường, UBND phường Thủy Xuân triển khai công tác tuyên truyền đến người dân thông qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội và các tổ dân phố. Nội dung tập trung vào việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, cụ thể: tuyệt đối không vứt xác động vật ra môi trường; khi phát hiện gia súc, gia cầm chết hoặc vật nuôi có dấu hiệu mắc bệnh phải thông báo ngay cho chính quyền hoặc cơ quan thú y; chủ động vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ để ngăn ngừa dịch bệnh; tích cực tham gia giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Chính quyền địa phương cũng kêu gọi người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phát hiện và báo tin kịp thời các trường hợp tương tự, đồng thời cùng nhau xây dựng phường Thủy Xuân văn minh, an toàn, không để dịch bệnh phát sinh và lây lan.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
lợnvứt xácthuỷ xuân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ăn ở không yên vì mùi hôi từ trang trại chăn nuôi lợn

Ở tổ dân phố (TDP) Đông An, phường Phong Thái (trước đây thuộc phường Phong An, TX. Phong Điền) có trang trại chăn nuôi lợn khá lớn do Công ty CP 1-5 quản lý. Khoảng một năm nay, khi chuyển giao cho một đơn vị mới, người dân trong vùng rơi vào tình trạng ăn ở không yên vì mùi hôi nồng nặc phát ra từ trang trại này.

Ăn ở không yên vì mùi hôi từ trang trại chăn nuôi lợn
Phường Thủy Xuân:
Hiệu quả bước đầu từ mô hình chính quyền 2 cấp

Ngày 17/7, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân, ông Đặng Hữu Hải, cho biết địa phương vừa hoàn tất việc cấp mới và trao sổ đỏ cho người dân sau khi chính thức vận hành theo mô hình mới từ ngày 1/7. Đây cũng là phường đầu tiên trên địa bàn TP. Huế hoàn thành quy trình cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian ngắn, thể hiện rõ tính hiệu quả, linh hoạt của bộ máy hành chính sau sắp xếp.

Hiệu quả bước đầu từ mô hình chính quyền 2 cấp
Phường Thủy Xuân khởi công xây dựng 2 Nhà Đại đoàn kết hỗ trợ hộ nghèo

Ngày 6/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủy Xuân (thành phố Huế) tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 Nhà Đại đoàn kết cho các hộ cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, hướng đến mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phường Thủy Xuân khởi công xây dựng 2 Nhà Đại đoàn kết hỗ trợ hộ nghèo

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top