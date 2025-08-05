Kịp thời xử lý xác lợn bị vứt bỏ ven đường

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân Đặng Hữu Hải chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp thu gom, xử lý và chôn lấp xác lợn theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh. Quá trình xử lý được thực hiện nghiêm ngặt, tuân thủ hướng dẫn chuyên môn nhằm loại bỏ nguy cơ phát tán mầm bệnh ra cộng đồng.

Sử dụng máy xúc chôn lấp heo bệnh theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng tránh dịch bệnh lây lan

Song song với việc xử lý hiện trường, UBND phường Thủy Xuân triển khai công tác tuyên truyền đến người dân thông qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội và các tổ dân phố. Nội dung tập trung vào việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, cụ thể: tuyệt đối không vứt xác động vật ra môi trường; khi phát hiện gia súc, gia cầm chết hoặc vật nuôi có dấu hiệu mắc bệnh phải thông báo ngay cho chính quyền hoặc cơ quan thú y; chủ động vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ để ngăn ngừa dịch bệnh; tích cực tham gia giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Chính quyền địa phương cũng kêu gọi người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phát hiện và báo tin kịp thời các trường hợp tương tự, đồng thời cùng nhau xây dựng phường Thủy Xuân văn minh, an toàn, không để dịch bệnh phát sinh và lây lan.