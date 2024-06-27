Yêu thương dài theo tháng năm

Bác sĩ Nguyễn Minh Hùng (bìa trái) trong chuyến công tác tại vùng lũ trên địa bàn xã Phú Hồ

Tận tụy

Lần gặp trước là trong cơn lũ lụt lớn cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025. Khi ấy, Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) Phú Vang Nguyễn Minh Hùng cùng đoàn công tác đội mưa gió, có đoạn phải ngồi ca nô vượt sóng nước mênh mông để nắm tình hình, thăm hỏi, động viên đội ngũ y, bác sĩ Trạm Y tế xã Phú Hồ, cơ sở 3, đang căng mình chăm sóc sức khỏe cho người dân ở địa bàn bị chia cắt kéo dài.

Thời điểm đó, ông nhiều ngày liền không về nhà, “bỏ lại” gia đình phía sau, bám trụ “tổng hành dinh”, trực tiếp điều hành các hoạt động tại TTYT. Công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo sinh hoạt cho bệnh nhân điều trị nội trú càng trở nên cấp bách theo mực nước lũ dâng. Ông cũng chỉ đạo, hỗ trợ tuyến dưới, bằng mọi giá, kịp thời cứu chữa, bảo vệ sức khỏe người dân.

Dường như không có ranh giới giữa ngày với đêm, phòng làm việc của vị bác sĩ “tổng chỉ huy” luôn sáng đèn. Ở đó, ông trải qua nhiều đêm trắng bởi những cuộc điện thoại lúc nửa khuya đến hai, ba giờ sáng, từ rốn lũ Phú Hồ, báo cáo những tình huống nguy cấp: Người dân bị rắn độc cắn, rơi vào hôn mê; trẻ nhỏ sốt cao bất thường; sản phụ trở dạ sớm…

Sau các cuộc điện thoại khẩn ấy, từ Trung tâm Y tế Phú Vang, những chuyến xe chở kíp y, bác sĩ nhận lệnh xuất phát bất kể thời gian, mưa gió đến xã Phú Hồ. Tại đây, họ phối hợp với ca nô của Công an xã và cán bộ Trạm Y tế xã Phú Hồ, cơ sở 3, vượt lũ, chuyển người bị nạn, bệnh nhân đi cấp cứu. “Đón được người bị rắn độc cắn, chúng tôi lập tức chuyển thẳng đến Bệnh viện Trung ương Huế. Được cấp cứu kịp thời, người dân đã vượt 'cửa tử' trở về”, bác sĩ Nguyễn Minh Hùng xúc động chia sẻ.

Gần 5 tháng trôi qua, nhưng trong lòng người lương y khoác áo blouse trắng vẫn vẹn nguyên những cung bậc cảm xúc: Lo lắng đến quặn lòng khi người bị nạn rơi vào hôn mê; nôn nóng từng phút chờ ca nô đưa người bệnh vượt lũ; thấp thỏm, hồi hộp trong lúc bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế và vỡ òa hạnh phúc khi hay tin bệnh nhân hồi tỉnh, giành lại sự sống, sức khỏe dần hồi phục.

Những cảm xúc ấy cũng theo bác sĩ Nguyễn Minh Hùng trải qua suốt đêm dài nghẹt thở, từ khi những đồng nghiệp của ông tại Trạm Y tế xã Phú Hồ, cơ sở 3, thực hiện chuyến vượt lũ sinh tử, đến nhà người dân hỗ trợ sản phụ sinh nở, trong điều kiện đêm tối, sóng to, gió lớn, với vô số hiểm nguy chực chờ dưới màn nước lũ mênh mông đen đặc. Khi trời gần sáng, nhận tin báo sản phụ mẹ tròn con vuông, những y, bác sĩ của Trạm Y tế quay về đơn vị an toàn, lòng vị “thủ lĩnh” TTYT Phú Vang mới yên tâm, nhẹ nhõm.

Thương nhiều lắm người dân và đội ngũ cán bộ y tế công tác nơi vùng lũ, những địa bàn còn khó khăn, là chia sẻ tự đáy lòng của người lương y đã từng có gần 10 năm gắn bó ruột thịt với vùng trũng huyện Phú Vang trước đây, dành yêu thương không đong đếm cho bệnh nhân nghèo, cống hiến tuổi trẻ, nhiệt tình, tâm huyết, cứu chữa người bệnh, chung sức chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Trái tim lương y

Đó là những ngày tháng người bác sĩ trẻ đến nhận công tác tại Phòng khám đa khoa khu vực, thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Vang trước đây (đóng trên địa bàn thôn Viễn Trình, Phú Đa cũ). “Thời điểm này, khu vực Phú Đa chưa có điện, dân ở các xã ven biển, đầm phá đến phòng khám, phải đi đò. Mùa mưa lũ, địa bàn bị chia cắt, tình hình phức tạp, khó khăn hơn gấp bội” - BS Nguyễn Minh Hùng bồi hồi nhớ lại những ca bệnh nguy hiểm mà ông cùng đồng nghiệp đã dốc sức cứu sống bệnh nhân trong gang tấc.

Kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân

Trong đó, có trường hợp một bé gái khoảng 12 tuổi uống thuốc trừ sâu do giận mẹ. Gia đình đưa con đến phòng khám, cầu cứu trong hoảng loạn. Sau hành động dại dột, ý thức được nguy hiểm, đứa trẻ vô cùng sợ hãi, em khẩn thiết: “Bác ơi cứu con với!”. Thời điểm đó, cơ sở vật chất, thiết bị y tế, thuốc men còn thiếu thốn, trong khi bệnh nhân đang ở lằn ranh sinh tử, không thể đưa lên tuyến trên. Bằng mọi giá phải cứu người, đó là mệnh lệnh từ trái tim người lương y. Giữ bình tĩnh, bác sĩ Hùng gọi điện thoại lên tuyến trên hội chẩn, cùng lúc tiến hành súc rửa dạ dày cho bệnh nhân.

Sau 4 giờ điều trị ban đầu, tình hình bệnh nhân được cải thiện, đáp ứng tốt với phác đồ. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, BS Hùng và đồng nghiệp liên hệ tuyến trên, xin hỗ trợ phương tiện chuyển cháu đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Một sinh mạng được giữ lại, một cuộc đời được hồi sinh - đó là niềm hạnh phúc lớn đối với đội ngũ y, bác sĩ, trong đó có BS. Nguyễn Minh Hùng.

Niềm hạnh phúc đó là “kim chỉ nam” để bác sĩ Nguyễn Minh Hùng dồn tâm huyết, trách nhiệm, học tập, sáng tạo, trong hành trình cùng các đồng nghiệp thực hiện sứ mệnh của người lương y suốt 30 năm qua. Từng trải qua những khó khăn, thách thức, từ thực hiện nhiệm vụ độc lập tại phòng khám khu vực, đến năm 2003, khi chuyển công tác đến Trung tâm Y tế huyện Phú Vang và làm việc tại Khoa Cấp cứu, ông càng thấm thía sức mạnh của tinh thần đoàn kết và trí tuệ tập thể. Sự phối hợp ăn ý, kịp thời giữa các y, bác sĩ, các khoa, phòng chuyên môn, có thể tạo nên kỳ tích, giành lại sự sống cho người bệnh từ “cửa tử”.

Cách đây 10 năm, Trung tâm Y tế huyện Phú Vang đã bắt đầu trang bị, ứng dụng hệ thống báo động đỏ, kích hoạt khi có bệnh nhân cấp cứu, cần huy động kịp thời nhiều y, bác sĩ các khoa, phòng cùng phối hợp xử trí. “Hai năm trở lại đây, chúng tôi tiếp tục nâng cấp hệ thống. Trước đây, chỉ áp dụng ở các khoa chuyên môn, bây giờ mở rộng đến 100% các khoa, phòng, kể cả căn tin. Cùng với việc đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị hiện đại, hệ thống báo động đỏ toàn bệnh viện đã góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch”, Giám đốc TTYT Phú Vang chia sẻ. Hiện, Ban Giám đốc đang hợp đồng với đơn vị chuyên môn, áp dụng công nghệ, bất cứ cán bộ y tế nào đang trong ngày nghỉ, kỳ nghỉ cũng có thể kích hoạt báo động đỏ. Nhờ đó, dù ngoài bệnh viện, những y, bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, vẫn có thể tham gia, góp sức chữa trị bệnh nhân nặng.

Dưới sự điều hành, lãnh đạo của vị “thủ lĩnh” đầy tâm huyết, hiện nay TTYT Phú Vang có 330 giường bệnh (kế hoạch 250 - 300 giường), với công suất sử dụng giường bệnh đạt 104%. Có thể trong hàng trăm bệnh nhân nội trú mỗi ngày, ít ai biết vị Giám đốc Bệnh viện từng được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” và nhiều phần thưởng vinh dự khác. Nhưng người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo lại vô cùng vui mừng, hạnh phúc khi đều đặn mỗi tuần 2 lần được nhận bữa cơm đầy đủ dưỡng chất từ căn bếp tình thương của bệnh viện. Không ít lần, người lương y ấy cùng cán bộ đơn vị tận tay trao những phần quà cho người bệnh với nụ cười hồn hậu. Ở cương vị Giám đốc, BS. Nguyễn Minh Hùng từng nhiều lần ký duyệt miễn viện phí, kinh phí thuốc men điều trị cho những bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh khó khăn, lặng lẽ trao gửi yêu thương của những lương y đến cuộc đời.