Cảnh báo suy thận ở người trẻ

Một trường hợp suy thận nặng ở sinh viên 22 tuổi vừa được ghi nhận tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh một lần nữa cảnh báo về việc chủ quan trong tầm soát sức khỏe ở người trẻ tuổi.

Ê-kíp bác sĩ can thiệp khôi phục dòng máu nuôi thận cho người bệnh. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp) 

Bệnh nhân N.T.N, sinh viên đang học tại một trường đại học ở Campuchia đã phải điều trị suy thận suốt 5 năm. Trong thời gian đó, việc điều trị chủ yếu tập trung kiểm soát huyết áp và các chỉ số suy thận.

Khi nhập viện tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh, các bác sĩ đã phát hiện động mạch thận trái của bệnh nhân đã tắc hoàn toàn khiến thận trái teo nhỏ và mất chức năng, ngoài ra động mạch thận phải cũng bị hẹp nặng.  

Khi nhập viện, chức năng lọc của thận đã giảm nghiêm trọng, nguy cơ người bệnh phải chạy thận nhân tạo rất cao.

Trước tình trạng nguy cấp, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp nong và đặt stent động mạch thận phải nhằm khôi phục dòng máu nuôi thận. Ca can thiệp thành công, giúp người bệnh giữ lại chức năng của quả thận còn lại. 

Theo bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thành Hưng, chuyên khoa Lồng ngực-mạch máu, đây là trường hợp đáng tiếc vì bệnh có thể được phát hiện sớm hơn.

“Chúng tôi mừng vì đã giữ lại được hy vọng cho người bệnh nhưng nếu việc tầm soát mạch máu được người bệnh thực hiện từ sớm hơn thì tình trạng suy thận có thể đã được ngăn chặn”, bác sĩ Hưng chia sẻ.

Ca bệnh là minh chứng điển hình cho việc bỏ sót bệnh lý mạch máu thận, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy thận và tăng huyết áp thứ phát ở người trẻ tuổi.

Khi mạch máu cung cấp máu cho thận bị hẹp hoặc tắc, thận sẽ không thể lọc chất thải và lâu dần sẽ "chết" đi. Các bác sĩ khuyến cáo người trẻ không nên chủ quan với tình trạng tăng huyết áp, khi phát hiện huyết áp cao hoặc có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cần đi khám để tìm nguyên nhân thay vì chỉ dùng thuốc hạ huyết áp.

Khám sức khỏe định kỳ và tầm soát các bệnh lý liên quan sẽ giúp phát hiện kịp thời nhiều bệnh nguy hiểm, trong đó có bệnh về thận.

Đưa pháp luật đến với người trẻ

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động như phiên tòa giả định, diễn đàn pháp luật hay các hoạt động truyền thông tại cơ sở, tuổi trẻ TP. Huế đang góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên và người dân.

Ứng dụng công nghệ cảnh báo ngập lụt tại đô thị

Trước áp lực của biến đổi khí hậu và hạ tầng quá tải, ứng dụng công nghệ, từ bản đồ ngập đến cảnh báo sớm và điều hành thoát nước thông minh được xem là giải pháp tối ưu giúp dự báo sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại từ ngập lụt tại các đô thị hiện nay.

Cảnh báo tốc độ nóng lên toàn cầu tăng gần gấp đôi

Theo Nature, tốc độ nóng lên toàn cầu đã tăng vọt kể từ năm 2015 và hiện nhanh gần gấp đôi so với những năm 1970. Đây là kết luận từ một phân tích mới, giải quyết một trong những cuộc tranh luận nóng bỏng nhất của giới khoa học khí hậu hiện nay.

Người trẻ tiếp sức cho nghề truyền thống

Sau rất nhiều năm lặng lẽ tìm hiểu các nghề truyền thống, nhóm những người trẻ “Journeys in Hue” đã quyết định thành lập Dự án Vietnam Heritage Education - Giáo dục di sản Việt Nam (VietHED).

Người trẻ ngại kết hôn

Thu nhập chưa ổn định, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cùng những lo toan sau hôn nhân khiến không ít người trẻ nói chung và ở Huế nói riêng chùn bước trước quyết định lập gia đình. Kết hôn muộn đang trở nên phổ biến, đặc biệt trong nhóm lao động trẻ hiện nay.

