Cảnh báo suy thận ở người trẻ

Ê-kíp bác sĩ can thiệp khôi phục dòng máu nuôi thận cho người bệnh.

Bệnh nhân N.T.N, sinh viên đang học tại một trường đại học ở Campuchia đã phải điều trị suy thận suốt 5 năm. Trong thời gian đó, việc điều trị chủ yếu tập trung kiểm soát huyết áp và các chỉ số suy thận.

Khi nhập viện tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh, các bác sĩ đã phát hiện động mạch thận trái của bệnh nhân đã tắc hoàn toàn khiến thận trái teo nhỏ và mất chức năng, ngoài ra động mạch thận phải cũng bị hẹp nặng.

Khi nhập viện, chức năng lọc của thận đã giảm nghiêm trọng, nguy cơ người bệnh phải chạy thận nhân tạo rất cao.

Trước tình trạng nguy cấp, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp nong và đặt stent động mạch thận phải nhằm khôi phục dòng máu nuôi thận. Ca can thiệp thành công, giúp người bệnh giữ lại chức năng của quả thận còn lại.

Theo bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thành Hưng, chuyên khoa Lồng ngực-mạch máu, đây là trường hợp đáng tiếc vì bệnh có thể được phát hiện sớm hơn.

“Chúng tôi mừng vì đã giữ lại được hy vọng cho người bệnh nhưng nếu việc tầm soát mạch máu được người bệnh thực hiện từ sớm hơn thì tình trạng suy thận có thể đã được ngăn chặn”, bác sĩ Hưng chia sẻ.

Ca bệnh là minh chứng điển hình cho việc bỏ sót bệnh lý mạch máu thận, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy thận và tăng huyết áp thứ phát ở người trẻ tuổi.

Khi mạch máu cung cấp máu cho thận bị hẹp hoặc tắc, thận sẽ không thể lọc chất thải và lâu dần sẽ "chết" đi. Các bác sĩ khuyến cáo người trẻ không nên chủ quan với tình trạng tăng huyết áp, khi phát hiện huyết áp cao hoặc có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cần đi khám để tìm nguyên nhân thay vì chỉ dùng thuốc hạ huyết áp.

Khám sức khỏe định kỳ và tầm soát các bệnh lý liên quan sẽ giúp phát hiện kịp thời nhiều bệnh nguy hiểm, trong đó có bệnh về thận.

