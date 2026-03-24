Tăng gấp 5 lần ca mắc tay chân miệng, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn

Bác sĩ khám cho bệnh nhi mắc tay chân miệng.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, cả nước ghi nhận 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (4 ca tử vong) trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.900 trường hợp bệnh).

Trong đó riêng khu vực phía nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71,9% số mắc cả nước). Số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99,3%), trong đó hay gặp ở nhóm từ 1-5 tuổi, tuổi đi nhà trẻ và mẫu giáo (chiếm 92,7%).

Bệnh tay chân miệng là bệnh lưu hành quanh năm lây truyền qua đường tiêu hóa và gặp ở hầu hết tất cả các tỉnh, thành phố, thường ghi nhận số mắc gia tăng vào khoảng thời gian từ tháng 3-5 và tháng 9-10 hàng năm.

Trẻ dễ bị nhiễm bệnh do liên quan đến thực hành vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường không bảo đảm. Để chủ động và tăng cường công tác phòng chống bệnh Tay chân miệng trong thời gian tới, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung, cụ thể:

Tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe phù hợp tới người dân về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng, triển khai tích cực các hoạt động vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, thực hiện ăn sạch, ở sạch và giữ gìn đồ chơi cho trẻ sạch; bảo đảm ăn uống hợp vệ sinh; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, các báo địa phương phát sóng và đưa các thông điệp, khuyến cáo về phòng chống bệnh tay chân miệng;

Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo triển khai mạnh mẽ các hoạt động phòng chống bệnh tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là tại nhà trẻ, trường mẫu giáo đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên bằng nhiều hình thức khác nhau các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng;

Cục Phòng bệnh lưu ý đối với các nhà trẻ, trường mẫu giáo đang có các trẻ đi học, cần thường xuyên thực hiện tốt "3 sạch" (ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch); thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt bàn ghế học tập và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường để phòng, chống bệnh tay chân miệng;

Phát hiện kịp thời những trường hợp trẻ, học sinh nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng để thông báo kịp thời và phối hợp xử lý ổ dịch theo quy định.

Cục Phòng bệnh cũng đề nghị ngành y tế các tỉnh, thành phố tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, xử lý triệt để tránh để dịch lây lan ra diện rộng; tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị tại các bệnh viện; lưu ý đối với các bệnh nhân nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong.

Thực hiện tốt phòng tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị, đặc biệt việc lây nhiễm chéo giữa bệnh tay chân miệng với bệnh sởi, viêm phổi và viêm đường hô hấp khác;

Cùng đó, tổ chức các đoàn kiểm tra để giám sát, phối hợp và hỗ trợ các địa phương, có biện pháp chỉ đạo kịp thời và phù hợp, giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống dịch bệnh;

Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm về Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh) theo quy định.

