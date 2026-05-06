Sống vui, sống khỏe dưới mái nhà chung của người cao tuổi

Tham gia các câu lạc bộ khiêu vũ, thể thao, vui chơi giải trí giúp mang đến niềm vui, tiếng cười và cả sức khỏe cho người cao tuổi.

Bảy năm trước, ở tuổi ngoài 55, ông Nguyễn Năm ở phường An Cựu “gác” vợt cầu lông chuyển sang… đi bơi. Dạo một vài vòng quanh các bể bơi, cuối cùng ông quyết định chọn bể bơi của Trung tâm Thể thao dưới nước ở số 2 Lê Quý Đôn.

Ban đầu ông mua vé ngày, sau đó mua luôn vé tháng và như ông nói là có thêm động cơ để siêng đi bơi hơn. Hiện nay, khi đã về hưu, ông đi bơi suốt tuần. Ông bơi không nhanh và mạnh nhưng “khá bền”, nhảy xuống bể 50m là bơi liên tục cho đến khi chuông bấm hết giờ mới nhảy lên bờ… nghỉ. Ông bảo, đi bơi về ăn ngon, ngủ khỏe, ít nhức mỏi, cái bệnh vai gáy cũng giảm nhiều.

Người bạn cùng trang lứa với ông Năm là ông Nguyễn Văn Chi, một kỹ sư về hưu ở phường Thuận Hóa, chọn cách sống vui, khỏe bằng cách gia nhập vào một câu lạc bộ bóng bàn ở tổ dân phố. Ông Chi bị bệnh mắt nặng nên về hưu non. Lúc đầu ông buồn lắm, sống khép mình. Được vợ con và bạn bè động viên, ông tập chơi bóng bàn và rồi gia nhập câu lạc bộ. Ông bảo, mắt chỉ còn nhìn được lờ mờ nên chơi bóng bàn bằng… phản xạ và sự phán đoán. Bây giờ chỉ cần nghe tiếng bóng là ông có thể xử lý được ngay. Bóng bàn đã trở thành niềm vui và đam mê của ông.

Mới đây vào giữa tháng 8/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đan Điền tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Dưỡng sinh “Sống vui - Sống khỏe” thôn Tam Giang. Câu lạc bộ gồm 24 thành viên, toàn là những người đã trên 60 tuổi, trong đó thành viên cao tuổi nhất 75 tuổi. Một thành viên chia sẻ: “Tôi mong đợi ngày này đã lâu. Tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động do câu lạc bộ tổ chức. Hy vọng, đây là mái ấm để tôi thực hiện điều mong ước giản dị, được sống khỏe và sống vui”.

Với ông Huỳnh Diêu ở phường Phú Xuân, đó không chỉ là mong ước mà đã trở thành thói quen và nếp sống. Từ hàng chục năm nay, hàng ngày từ 6 giờ sáng ông đều có mặt tại địa chỉ quen thuộc trên đường Mạc Đĩnh Chi. Ở đó, ông Diêu cùng các thành viên của CLB Dưỡng sinh của mình đã cùng nhau tập luyện các bài tập dưỡng sinh, qua đó nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của bản thân.

Ông Diêu bộc bạch: “Tôi thấy rất vui khi về già vẫn được tập luyện, vui chơi, giải trí lành mạnh và bảo đảm sức khỏe. Những bệnh của tuổi già như ho hen, đau xương khớp, huyết áp đều được cải thiện khi tôi và thành viên tham gia câu lạc bộ và cùng nhau tập luyện”.

Ông Hồ Viết Lễ, Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố cho biết: “Các câu lạc bộ dưỡng sinh hay thể dục thể thao được thành lập ở nhiều địa phương trong thành phố đã và đang trở thành nơi sinh hoạt, giao lưu, rèn luyện sức khỏe cần thiết và hữu ích cho người cao tuổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc, tạo điều kiện hơn nữa để thu hút sự tham gia của người cao tuổi vào các câu lạc bộ, góp phần duy trì các hoạt động thể dục thể thao dành cho người cao tuổi”.

Phong trào rèn luyện sức khỏe của người cao tuổi đang nhận được sự quan tâm từ chính quyền địa phương. Bằng Kế hoạch số 172/KH-UBND ban hành ngày 30/3/2026, thành phố Huế đặt mục tiêu xây dựng từ 60 - 80% các loại hình câu lạc bộ văn hóa, thể thao cho người cao tuổi ở cấp xã. Đây sẽ là điều kiện để các câu lạc bộ tiếp tục phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, trở thành mái nhà chung nâng cao đời sống thể chất và tinh thần cho người cao tuổi trên toàn địa bàn.