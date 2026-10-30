Tỏa sáng “Tinh hoa đạo học”, kết nối dữ liệu trên Bản đồ số Văn hóa Việt Nam

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: THÀNH CÔNG)

Sự kiện hướng tới kết nối thông tin văn hóa trên môi trường số, phục vụ người dân, du khách, cơ quan quản lý và doanh nghiệp; góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, quảng bá và khai thác hiệu quả các nguồn lực văn hóa Việt Nam.

Thúc đẩy chuyển đổi số văn hóa

Văn Miếu-Quốc Tử Giám từ lâu không chỉ là biểu tượng tôn vinh đạo học và hiền tài quốc gia, mà còn là đơn vị tiên phong của Hà Nội trong chủ động ứng dụng công nghệ để tạo ra các sản phẩm văn hóa sáng tạo, tiêu biểu như tour đêm "Tinh hoa đạo học" cùng chuỗi các hoạt động trải nghiệm gắn kết với làng nghề truyền thống, ẩm thực địa phương.

Việc lựa chọn không gian di sản hàng đầu Thủ đô làm nơi công bố Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam ngay trước thềm kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu-Quốc Tử Giám (1076-2026) thể hiện rõ tinh thần kế thừa, góp phần đưa dòng chảy tri thức và văn hóa truyền thống, di sản lan tỏa trên không gian số.

Tại sự kiện, Chương trình Nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học” đã tiếp tục trở thành điểm nhấn thị giác khi khắc họa sinh động mối liên kết giữa công nghệ trình diễn với hạ tầng dữ liệu văn hóa số. Những mô hình sáng tạo này không chỉ gia tăng sức hấp dẫn cho di sản, thúc đẩy kinh tế du lịch Thủ đô, mà còn trở thành hình mẫu thực tiễn để các địa phương tham khảo trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Các hoạt động trải nghiệm sống động như tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám cũng là nguồn dữ liệu hữu ích cần được tích hợp, cập nhật lên Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, giúp công chúng dễ dàng tiếp cận, thụ hưởng. Việc đưa CMAP vào vận hành gắn với Chương trình Nghệ thuật số "Tinh hoa đạo học" tại đây được coi là hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tạo bước đột phá trong tiến trình chuyển đổi số ngành văn hóa. Đây cũng là bước đi nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu văn hóa số

Được triển khai chính thức tại địa chỉ cmap.vn, CMAP được định vị là kênh thông tin số hóa toàn diện, cho phép cập nhật liên tục các sự kiện văn hóa nghệ thuật, các lễ hội truyền thống, các giải đấu thể thao quần chúng cũng như các hành trình du lịch di sản theo thời gian thực. Việc tích hợp đa dạng các trường thông tin này giúp hình thành một hệ sinh thái dữ liệu văn hóa số vừa rộng mở, vừa chuyên sâu.

CMAP mang lại giá trị thiết thực cho nhiều nhóm đối tượng. Đối với người dân và du khách, nền tảng cung cấp kênh tra cứu trực quan, cho phép định vị và tìm kiếm các sự kiện văn hóa diễn ra ngay chung quanh tọa độ địa lý của mình. Người dùng dễ dàng tiếp cận thông tin về các tour trải nghiệm, chương trình nghệ thuật, đồng thời nắm bắt các chính sách ưu đãi dịch vụ để chủ động thiết lập hành trình, tối ưu hóa chi phí và nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa tinh thần. Đối với cơ quan quản lý, dữ liệu được tổ chức theo không gian và các thuộc tính liên quan có thể cung cấp thêm cơ sở tham khảo về phân bố, hiện trạng và tiềm năng của các nguồn lực văn hóa, phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách. CMAP hỗ trợ đắc lực cho công tác theo dõi mật độ sự kiện, đánh giá sức chứa du lịch, quản lý bảo tồn di sản và điều phối các nguồn lực phát triển ngành một cách khoa học, hiệu quả. Với các địa phương, thiết chế văn hóa và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, nền tảng mở ra thêm kênh giới thiệu thông tin, sự kiện và hoạt động đến công chúng một cách chính thống, nhanh chóng. Nền tảng cũng góp phần cung cấp thông tin chuẩn xác về phân bố và tiềm năng phát triển của các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, lựa chọn địa bàn và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các chuỗi sản phẩm, dịch vụ văn hóa sáng tạo.

Hướng tới mục tiêu chuẩn hóa và giàu tính ứng dụng, CMAP sẽ liên tục tiếp nhận đóng góp từ cộng đồng và giới chuyên môn để hoàn thiện tính năng, đồng thời đẩy mạnh kết nối liên thông với hệ thống định danh điện tử VNeID cùng các nền tảng số liên quan, mở ra khả năng tích hợp dữ liệu đa ngành, phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số.

Việc mở rộng kết nối dữ liệu sẽ bao quát toàn bộ các nhóm đối tượng: từ hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các thiết chế bảo tàng, thư viện, nhà hát, cho đến các không gian sáng tạo, cơ sở thể dục thể thao và các điểm đến du lịch trọng điểm trên cả nước.

Mở rộng khả năng kết nối dữ liệu

Việc duy trì, phát triển CMAP gắn liền cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các cơ quan quản lý và địa phương trong công tác chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu, đưa nền tảng trở thành công cụ tra cứu văn hóa hữu ích, tin cậy cho người dân và du khách. Dữ liệu cần bảo đảm các yêu cầu “đúng-đủ-sạch-sống”: chính xác, có nguồn rõ ràng; được cập nhật thường xuyên, phản ánh kịp thời những thay đổi trong thực tiễn; đồng thời có khả năng kết nối và khai thác.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bày tỏ mong muốn, từ một thông tin trên Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, sẽ có thêm những bước chân đến với di sản, thêm khán giả đến với nhà hát, thêm những cuộc gặp gỡ với nghệ nhân và những câu chuyện văn hóa được tiếp tục kể, được viết tiếp trên mọi nẻo hành trình.

“Những kết nối ấy cũng mở thêm cơ hội phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch, tạo sinh kế cho người dân, cho cộng đồng và giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam với bạn bè quốc tế”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh.

Bộ trưởng đề nghị các địa phương, đơn vị văn hóa chủ động, thường xuyên cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời; xác định rõ người chịu trách nhiệm và duy trì công việc này hằng ngày. Mỗi thông tin được công bố cần giúp người dân biết rõ có hoạt động gì, diễn ra ở đâu, khi nào và có thể tham gia như thế nào.

Bộ trưởng cũng mong muốn các nghệ sĩ, nghệ nhân, người sáng tạo và doanh nghiệp cùng mang đến những hoạt động, sản phẩm có chất lượng; kể câu chuyện Việt Nam bằng sự am hiểu, lòng tự hào và tinh thần sáng tạo; đơn vị vận hành nền tảng thường xuyên lắng nghe người sử dụng, tiếp tục hoàn thiện để bản đồ thực sự dễ tìm, dễ dùng và hữu ích.

“Với mỗi người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, tôi xin gửi một lời mời: hãy truy cập vào Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, lựa chọn một hoạt động văn hóa để tham gia cùng gia đình, bạn bè và chia sẻ những trải nghiệm đẹp của mình. Hãy bắt đầu từ một di sản, một làng nghề, một sự kiện văn hóa ở gần chúng ta. Hãy là những đại sứ lan tỏa tình yêu với văn hóa Việt Nam, cùng làm cho mỗi điểm đến trên bản đồ trở thành một cuộc gặp gỡ văn hóa sống động; để mỗi hành trình khám phá sẽ bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ.

Đây cũng là cơ sở để CMAP từng bước hình thành nguồn dữ liệu thông tin văn hóa có tính hệ thống, hỗ trợ kết nối nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý và mở rộng khả năng tiếp cận các giá trị văn hóa Việt Nam trên môi trường số, đóng góp thực chất vào sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tính đến 12 giờ ngày 1/11/2026, CMAP đã công bố 391 sự kiện được tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước; Các thiết chế văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố 33 sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

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