  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 17/10/2026 16:19

Hồi sinh những không gian văn hóa

HNN - Từng rơi vào tình trạng hoang hóa, xuống cấp nghiêm trọng, những di tích ở Huế đã được “hồi sinh”. Không chỉ góp phần bảo tồn những giá trị gắn liền tên tuổi chủ nhân, cộng đồng dân cư, chính những công trình ấy giờ đây đã trở thành không gian văn hóa, góp phần tạo nên hồn cốt cho đô thị di sản Huế.

Phát triển văn hóa đọc và không gian tri thức sốBảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tộc người trong chuyển đổi sốBảo tồn văn học dân gian các dân tộc thiểu số 15 năm lặng thầm giữ phố xanh, sạchẤm áp không gian văn hóa Việt giữa lòng Paris

 Nhà Moong của đồng bào Pa Cô (thôn A Năm, xã A Lưới 1) được hồi sinh, công nhận di tích và trở thành không gian văn hóa quan trọng.

“Niềm vui” của các di tích

Nằm xuôi theo hạ nguồn sông Hương, di tích Châu Hương Viên (đường Nguyễn Sinh Cung, phường Mỹ Thượng) gắn liền với tên tuổi, cuộc đời thi sĩ Ưng Bình Thúc Giạ Thị từng rơi vào cảnh hoang tàn nay trở thành một điểm đến văn hóa.

Châu Hương Viên là không gian gồm nhiều công trình, trong đó có ngôi nhà chính ba gian hai chái được cụ Ưng Bình xây cất vào năm 1933 sau khi rời chốn quan trường. Chính không gian ấy đã trở thành điểm tụ hội các văn nhân, mặc khách của “Hương Bình thi xã” từng vang bóng huy hoàng.

Tuy nhiên, trải qua thời gian, khu vườn bị lấn chiếm và cấu kiện ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng. Trước sự lên tiếng của những người yêu văn hóa và giới văn nghệ sĩ, năm 2023 công trình đã được tu bổ với rất nhiều hạng mục quan trọng.

Không chỉ được bảo tồn kịp thời, Châu Hương Viên về sau được bàn giao cho Bảo tàng Lịch sử TP. Huế quản lý và đã phát huy đúng giá trị, trở thành không gian văn hóa với các chương trình kỷ niệm, sinh hoạt của văn thơ, ca Huế cũng như kết hợp phục vụ các tour, tuyến du lịch.

Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP. Huế chia sẻ: “Thông qua các sự kiện chúng tôi hy vọng sẽ làm sống lại không gian văn hóa đúng với cái hồn cốt vốn có của di tích”.

Nằm ở phía tây TP. Huế, ngôi nhà Moong bên dãy Trường Sơn của đồng bào Pa Cô thuộc thôn A Năm, xã A Lưới 1 cũng không được bảo vệ nguyên vẹn do chiến tranh và những biến đổi của đời sống. Mãi đến năm 2013, ngôi nhà mới được chính quyền địa phương và bà con phục dựng lại bằng các vật liệu truyền thống như gỗ, tre, mây và lá.

Theo ông Hồ Mạnh Giang, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã A Lưới 1, trong đời sống cộng đồng, nhà Moong là nơi hội họp của già làng, trưởng bản và dân làng, không gian diễn ra các nghi lễ, lễ hội truyền thống, cưới hỏi, hoạt động văn hóa, văn nghệ và nhiều sự kiện quan trọng. Cũng chính trong không gian ấy, người đi trước truyền lại cho thế hệ trẻ kinh nghiệm sản xuất, phong tục, tập quán, những câu chuyện về nguồn cội và đạo lý ứng xử trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

Do vậy, giá trị của nhà Moong không chỉ nằm ở một công trình kiến trúc truyền thống, mà còn ở không gian văn hóa sống được hình thành và bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Việc phục dựng nhà Moong có ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ khôi phục một công trình kiến trúc truyền thống, đây còn là việc khôi phục một không gian văn hóa cộng đồng, tạo điều kiện để các phong tục, nghi lễ, hoạt động văn hóa, văn nghệ và tri thức dân gian tiếp tục được thực hành, trao truyền trong đời sống của đồng bào Pa Cô.

Sau hơn 10 năm được phục dựng lại, di tích này cũng được xếp hạng di tích cấp thành phố. Ngoài việc quản lý, bảo vệ di tích, địa phương cũng rất coi trọng tri thức và kinh nghiệm của các già làng, nghệ nhân, những người am hiểu kỹ thuật dựng nhà Moong để bảo đảm gìn giữ được những giá trị đặc trưng của công trình.

Theo ông Giang, cùng với bảo tồn kiến trúc, điều có ý nghĩa lâu dài là gìn giữ không gian văn hóa gắn với nhà Moong.

“Chúng tôi cũng xác định bảo tồn văn hóa phải từng bước gắn với phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững. Nhà Moong có thể trở thành một điểm đến văn hóa đặc sắc, nơi du khách không chỉ đến tham quan một công trình kiến trúc, mà còn được tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm đời sống cộng đồng, thưởng thức dân ca, dân vũ, ẩm thực và những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Pa Cô”, ông Giang chia sẻ.

Vẫn còn những địa chỉ xuống cấp

Trong khi một số di tích đang được bảo tồn, phát huy tốt giá trị thì hiện nay vẫn còn một số công trình rơi vào tình cảnh xuống cấp. Có thể kể đến như di tích cấp thành phố Trụ sở tòa soạn báo Tiếng Dân tại số 193 đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Phú Xuân). Trải qua thời gian, công trình này đang đối mặt với sự xuống cấp nghiêm trọng ở nhiều hạng mục.

Đại diện Bảo tàng Lịch sử TP. Huế - đơn vị quản lý di tích cho hay, từ năm 2021 đã cho lập hồ sơ và tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư dự án nhằm bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện. Vì thế, thời gian tới Bảo tàng tiếp tục kiến nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm, xem xét bố trí nguồn lực để sớm triển khai dự án.

Tương tự, công trình nhà tranh vách đất tại di tích Khu lưu niệm Phan Bội Châu ở Huế (119 Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa) cũng rơi vào tình cảnh rệu rã, mục nát. Theo ghi nhận, công trình hiện đã được rào chắn để bảo đảm an toàn. Phía Bảo tàng Lịch sử TP. Huế cho hay, hiện công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kinh phí để tu sửa và đơn vị đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để triển khai.

Nhật Minh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nguyễn Thùy Trang - Một tâm hồn xanh giữa văn chương

Tại Hội thảo Khoa học 70 năm Văn nghệ Quân đội: Hành trình của những nhà văn, chiến sĩ tại Hà Nội, tham luận khoa học “Từ ‘Quê mẹ’ đến ‘Ngậm ngải tìm trầm’ - Tình quê, tình người trong trang văn Thanh Tịnh” để lại ấn tượng bởi lối diễn đạt thanh thoát, bố cục chặt chẽ và đặc biệt là giọng đọc mang âm sắc Huế thân thương. Người trình bày tham luận ấy là TS Nguyễn Thùy Trang, giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Nguyễn Thùy Trang - Một tâm hồn xanh giữa văn chương
Tiếp lửa

Cách đây mấy năm, nhân ra Hà Nội công tác, tôi cùng nhà báo Dương Phước Thu đã đến tư gia thăm Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ông lúc ấy trông thật mạnh khỏe. Gặp anh em tôi từ Huế ra, ông rất vui và say sưa nói về ý định thành lập Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Bảo tàng dự kiến đặt trên đường Đặng Thái Thân trong Kinh thành Huế, và hoàn toàn do gia đình đầu tư với tất cả sự kính trọng, nhớ thương về người cha thân yêu của mình.

Tiếp lửa
Cân bằng giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế

Nghị quyết 80-NQ/TW đã đưa ra hai phạm trù hoàn toàn mới: Văn hóa là “trụ cột” và là “hệ điều tiết” cho sự phát triển nhanh, bền vững. Đây là bước phát triển đột phá về tư duy lý luận. Văn hóa được định vị là một trong bốn trụ cột phát triển bên cạnh kinh tế, chính trị và xã hội.

Cân bằng giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế
"Chìa khóa" bản quyền phải mở được "kho báu" văn hóa

Huế có thể số hóa di sản, sản xuất những chương trình nghệ thuật hấp dẫn và xây dựng kho nội dung báo chí phong phú. Nhưng để những giá trị ấy được khai thác lâu dài, lan tỏa rộng rãi và tạo nguồn thu, cần một nền tảng bản quyền rõ ràng. Nhìn từ đô thị di sản, hoàn thiện chính sách bản quyền là yêu cầu bảo vệ người sáng tạo, đồng thời mở đường đưa tài nguyên văn hóa vào đời sống.

Chìa khóa bản quyền phải mở được kho báu văn hóa
Giao lưu âm nhạc Việt - Nhật

Chiều 15/10, Hội Hữu nghị Việt - Nhật thành phố phối hợp với Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt - Cố đô Huế tổ chức chương trình giao lưu âm nhạc Việt Nam - Nhật Bản, với sự tham gia của nghệ sĩ sáo Shakuhachi Tachibana Saburo cùng các nghệ sĩ, hội viên câu lạc bộ và sinh viên nhà trường.

Giao lưu âm nhạc Việt - Nhật

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top