Di sản Huế được giới thiệu tại hội thảo quốc tế CIPA 2025 ở Hàn Quốc

Đại diện Trung tâm BTDTCĐ Huế trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: TTDT

Sự kiện tập trung thảo luận vai trò ngày càng quan trọng của dữ liệu trong công tác gìn giữ di sản văn hóa trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Nhiều chuyên đề xoay quanh xu hướng ứng dụng công nghệ số để tạo lập, phân tích dữ liệu di sản, từ đó mở ra các phương pháp bảo tồn mới cho hiện vật, di chỉ khảo cổ, kiến trúc lịch sử, bảo tàng và cảnh quan văn hóa.

Đáng chú ý, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế đã được Ban tổ chức CIPA 2025 mời tham dự và trực tiếp trình bày tham luận “Quét 3D và HBIM (Mô hình Thông tin Công trình Di sản) để bảo tồn di sản văn hóa Huế tại Điện Thái Hòa”. Đây là kết quả hợp tác giữa Trung tâm BTDTCĐ Huế với Công ty UALS (Việt Nam) và Công ty PoSTMEDIA (Hàn Quốc), trong khuôn khổ dự án quét số 3D và thử nghiệm xây dựng mô hình HBIM cho điện Thái Hòa giai đoạn 2023 - 2025.

Việc lựa chọn Huế giới thiệu kinh nghiệm tại diễn đàn quốc tế cho thấy thành phố di sản của Việt Nam đang là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn. Hội thảo CIPA 2025 không chỉ góp phần khẳng định xu hướng bảo tồn dựa trên dữ liệu và AI, mà còn mở ra cơ hội để di sản Huế tiếp cận các phương pháp tiên tiến, nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy giá trị trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.