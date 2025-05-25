  • Huế ngày nay Online
Thay đổi cách đón khách tham quan Thế Tổ Miếu từ 9/9

HNN.VN - Bắt đầu từ ngày 9/9, di tích Thế Tổ Miếu (Đại Nội Huế) - nơi thờ các vị vua triều Nguyễn, sẽ điều chỉnh phương thức đón tiếp, phục vụ du khách. Theo đó, khách tham quan sẽ không còn được vào nội thất, thay vào đó là phương án tham quan, tìm hiểu và dâng hương từ khu vực bên ngoài.
Tại di tích Thế Tố Miếu (Đại Nội Huế) sẽ đặt hàng rào giới hạn, chỉ cho phép tham quan từ bên ngoài

Ngày 26/8, đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường bảo vệ hệ thống di tích, hiện vật và bảo vật quốc gia do đơn vị quản lý.

Theo đó, các công tác bảo vệ, bảo quản hiện vật được thực hiện theo quy chuẩn khoa học, với hệ thống giám sát an ninh hiện đại. "Tuy nhiên, ngày càng có nhiều yếu tố, nguy cơ xâm hại di tích, không chỉ từ thời tiết, cháy nổ, sự xuống cấp tự nhiên mà còn từ những hành vi vô ý hoặc cố ý của con người", Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung cho hay.

Để đảm bảo an toàn, thời gian tới, nhiều khu vực trọng yếu sẽ được bổ sung hàng rào cứng, hàng rào mềm hoặc kính cường lực giới hạn tiếp xúc. Như nhà súng Cửu vị thần công, khu vực trưng bày chuông, trống, vạc đồng, cửa chính giữa lầu Ngũ Phụng (Ngọ Môn), hay một số công trình kiến trúc thuộc các lăng vua Gia Long, Minh Mạng, Khải Định, Đồng Khánh… đều nằm trong diện điều chỉnh.

 Hàng rào kính cường lực tại không gian di tích điện Thái Hòa

Trong đó, đáng chú ý nhất là phương án điều chỉnh tại Thế Tổ Miếu. Thực hiện Công văn số 7144/UBND-CN của UBND thành phố Huế về chủ trương phê duyệt phương án bảo quản, bảo vệ hiện vật, công trình kiến trúc tại các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế, từ 9/9, di tích Thế Tổ Miếu sẽ không phục vụ du khách vào nội thất, nhằm đảm bảo sự tôn nghiêm cho khu vực di tích đặc biệt này.

Để tạo điều kiện cho du khách, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai các phương án, cụ thể: Mở các cửa chính giữa Thế Tổ Miếu để du khách có thể đứng bên ngoài quan sát. Đồng thời, bố trí hương án phía trước Thế Tổ Miếu để du khách dâng hương; kết hợp trưng bày hình ảnh, tư liệu giới thiệu về Thế Tổ Miếu tại Hiển Lâm Các, giúp công chúng vẫn tìm hiểu được giá trị lịch sử, kiến trúc và ý nghĩa tâm linh của công trình.

Tại điện Minh Thành (lăng vua Gia Long), việc tham quan nội thất cũng sẽ được siết chặt hơn, chỉ cho phép từng nhóm tối đa 10 người, với yêu cầu trang phục lịch sự. Trường hợp du khách chưa chuẩn bị phù hợp, trung tâm sẽ bố trí áo dài để phục vụ.

Song song, đơn vị cũng phối hợp chính quyền địa phương, cơ sở tôn giáo như chùa Thiên Mụ để xây dựng quy chế phối hợp bảo vệ hiện vật, bảo vật quốc gia và giữ gìn trật tự an ninh tại khu vực có di tích.

Trước đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã lắp đặt hàng rào kính cường lực cao 1,5m, dài hơn 21m mỗi bên tại điện Thái Hòa; hơn 10 camera giám sát và hệ thống cảnh báo tự động cũng được đưa vào vận hành để bảo vệ ngai vàng, bảo vật và hiện vật trưng bày. Việc di chuyển của du khách tại điện Thái Hòa cũng được phân luồng lại, thay vì đi ngang nhìn thẳng vào chính điện, khách sẽ đi theo hai lối song song ở chái Đông - Tây để ra hậu điện. Đây là cách tổ chức từng áp dụng trước khi điện Thái Hòa được trùng tu.

Không chỉ điện Thái Hòa, nhiều công trình khác như cung An Định, cung Diên Thọ cũng đã được trang bị hệ thống cảnh báo tương tự.

Theo lãnh đạo Trung tâm, việc thay đổi phương án đón tiếp du khách không nhằm hạn chế trải nghiệm, mà để cân bằng giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Liên Minh
 Từ khóa:
thế tổ miếuthay đổi tham quantừ 9/9di tích huế
