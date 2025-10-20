Rapper Thio - khẳng định bản thân từ đam mê

Với Thịnh (chính giữa), sân khấu là nơi gửi gắm trọn vẹn niềm đam mê rap

Sinh ra tại Phong Điền nhưng tuổi thơ của Thịnh gắn bó với TP. hồ Chí Minh. Đến năm 10 tuổi, Thịnh mới theo gia đình từ TP. Hồ Chí Minh trở về quê nhà. Từ nhỏ, Thịnh đã sớm làm quen và say mê hip hop, dù lúc ấy phụ huynh chưa ủng hộ vì quan niệm rap và hip hop gắn liền với sự “hư hỏng”. Nhưng điều đó vẫn không ngăn được đam mê của Thịnh đối với rap. “Từ khi nghe rap em cảm thấy nó hợp với cá tính của em. Nghe nhiều đến mức… nghiện, xem nó như người bạn đồng hành suốt quãng thời gian xa nhà”, Thịnh chia sẻ.

Thần tượng đưa Thịnh đến với rap là Karik, đặc biệt qua bài “Người Việt Nam” với lối rap mạnh mẽ, dứt khoát. Sau này, Pop Smoke lại trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất, truyền động lực để cậu bắt tay sáng tác.

Từ năm lớp 8, Thịnh bắt đầu mày mò viết rap. Đến năm lớp 10, em lần đầu bước lên sân khấu trong buổi văn nghệ của trường, tự tin thể hiện ca khúc rap về thầy cô và được khích lệ. Lớp 12, Thịnh gặp gỡ Hoco Nature và tìm thấy “gu” nhạc riêng. Đến năm 2024, Thio chính thức trình làng sản phẩm đầu tay “Anh biết đâu” và nhận về những phản hồi tích cực. Thio chia sẻ: “Mình thực sự hạnh phúc và bất ngờ khi ca khúc đầu tiên lại được hàng trăm lượt nghe chỉ trong thời gian ngắn”.

Ngoài hoạt động cùng Hoco Nature, Thịnh còn được biết đến là một rapper trẻ năng nổ khi liên tục tham gia nhiều cuộc thi rap trong nước. Với Thịnh, đây không chỉ là cơ hội để giao lưu, cọ xát với anh em trong giới, mà còn là cách để rap Huế có thêm tiếng nói trên bản đồ rap Việt. Cậu từng gây chú ý khi giành giải Nhì Cuộc thi Xanh Flow, nơi Thịnh là đại diện duy nhất của Hoco góp mặt ở vòng chung kết. Sự tự tin đã giúp cậu chinh phục khán giả. Không ít rapper lão làng đã dành cho Thịnh lời khen ngợi về phong cách và sự chỉn chu trong âm nhạc, một thành công đáng kể của một gương mặt mới.

Điều thú vị là Thịnh chỉ nói giọng Nam do nhiều năm sống ở TP. Hồ Chí Minh, nên bạn bè thường gọi vui cậu là “rapper miền Nam”. Thịnh đang ấp ủ dự án rap bằng giọng Huế để khẳng định nguồn cội. “Em đã dành hơn một tuần để tập rap 14 câu bằng giọng Huế, nhấn nhá theo kiểu ở quê Phong Điền. Em muốn mọi người thấy trai Huế rap cũng không hề đơn giản mô”, Thịnh nói.

Với Thịnh, rap không chỉ là âm nhạc mà còn là sự thay đổi bản thân: “Rap giúp em cởi mở, hoạt ngôn và tự tin hơn. Em kết nối được nhiều anh em hip hop khác, tin vào phong cách sống của mình”. Thịnh cũng mong muốn khán giả nhớ đến hình ảnh một rapper giản dị, không cần phải xăm trổ hay đeo khuyên tai: “Âm nhạc mới là thứ thời trang em khoác lên người”.

Sự ủng hộ từ gia đình cũng là nguồn động viên lớn. Nếu trước đây ba mẹ từng phản đối, thì nay lại trở thành những khán giả đặc biệt. “Bây giờ, mỗi khi mình đi diễn về, ba mẹ lại hỏi có quay video không để xem lại”, Thịnh kể.

Từ câu chuyện của mình, Thịnh hy vọng cộng đồng rap Huế sẽ có thêm nhiều sân chơi để thế hệ trẻ tự tin thể hiện. “Nhiều bạn 16 - 17 tuổi giống em ngày xưa, rất rụt rè. Em mong các bạn cởi mở hơn, lắng nghe và tiếp thu để tiến bộ’’, Thịnh bày tỏ. Dù vẫn giao lưu với những bộ môn khác của hip hop như skate, streetdance hay graffiti, nhưng hiện tại, Thịnh chọn tập trung cho âm nhạc và vẫn luôn hỗ trợ cộng đồng hip hop quanh mình khi có cơ hội. Tuy nhiên, môi trường nhạc rap tại Huế còn thiếu sân chơi và địa điểm tổ chức sự kiện. Chính vì vậy, Thịnh và Hoco Nature thường phải tìm đến Đà Nẵng, Đà Lạt hay TP. Hồ Chí Minh để giao lưu.

Ở tuổi 20, Thio vẫn tiếp tục hành trình với rap, hành trình bắt đầu từ đam mê, vượt qua mọi rào cản, đến sự ghi nhận của đồng nghiệp, và giờ đang dần trở thành niềm tự hào của chính cậu, của Hoco Nature, và của rap Huế.