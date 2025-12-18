  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 18/12/2025 08:09

Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 51, ra ngày 18/12

HNN.VN - Một trong những điểm nhấn đáng quan tâm trên Huế ngày nay Cuối tuần số này là Góc nhìn Giấc mơ camera AI của tác giả Hiền An và Nghĩ về thương hiệu cho di sản Huế của tác giả Bùi Ngọc Long.
 

 

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 51

Với Giấc mơ camera AI, tác giả Hiền An đã bày tỏ niềm mong trên các điểm giao thông thường xuyên bị tắc nghẽn của Huế có sự hiện diện hoạt động của camera AI để hỗ trợ điều phối giao thông, nâng cao ý thức tham gia giao thông văn minh của người dân, đồng thời giảm áp lực phải thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường của lực lượng chức năng.

“Mấy hôm nay, thấy báo đài loan tin Hà Nội lắp đặt và đưa vào vận hành 1.837 camera AI, phục vụ giám sát, xử lý vi phạm và điều hành tín hiệu giao thông mà thấy ham và… thèm. Theo thông tin từ báo chí, camera AI có thể phát hiện đến 28 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, mà… “khiếp” nhất là nó có khả năng quay quét 360 độ, nhận diện khuôn mặt, biển số và phát hiện vi phạm từ khoảng cách 500 - 700m, kể cả hành vi không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái ôtô… Còn nhiều tính năng, công dụng hay ho khác nữa, nhưng nội chừng ấy thôi nghe cũng đủ sướng!” - tác giả Hiền An bày tỏ.

Với Nghĩ về thương hiệu cho di sản Huế, tác giả Bùi Ngọc Long lại mượn câu chuyện của chị Lê Thu Hiền - nguyên là một nhà báo của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, sau nhiều năm làm báo chị đã có cơ duyên “rẽ ngang” để đến với truyền thông kết nối thương hiệu di sản, để nói về chuyện thương hiệu cho di sản Huế.

Anh dẫn một góc nhìn của chị Thu Hiền: Những sản phẩm của Huế thường tồn tại 3 khoảng trống không dễ nhìn thấy, nhưng lại quyết định việc sản phẩm có thể trở thành thương hiệu hay không. Một, đó là khoảng trống định vị. Huế có những sản phẩm rất chất lượng, nhưng phần lớn chưa nói rõ được mình tốt hơn thị trường ở điểm nào. Ví dụ: Tinh dầu tràm Huế, với lịch sử lâu đời và công dụng đặc biệt vẫn thiếu một hệ thống giá trị đủ mạnh và đồng nhất. Hai là khoảng trống kể chuyện thương hiệu. Người Huế làm ra sản phẩm bằng tay, bằng tâm, nhưng ít ai kể được câu chuyện về nguồn gốc - triết lý - sự tinh tế, văn hóa bản địa... Trong thời đại mà khách hàng tìm kiếm cảm xúc và tính biểu tượng, một sản phẩm tốt mà không có câu chuyện sẽ thường ở trong vùng nhạt nhòa của thị trường. Ba là khoảng trống trải nghiệm thương hiệu. Từ bao bì đến cách giới thiệu, phần lớn sản phẩm Huế mới chỉ dừng ở mức “làm cho tốt”, chưa bước lên cấp độ “làm cho đáng nhớ”. Nên chưa đủ chạm đến tinh thần di sản Cố đô…

Trong số này, Huế ngày nay Cuối tuần cũng chia sẻ một câu chuyện văn hóa khác quan ngòi bút của tác giả Tiểu Muội, với nhan đề Thị trường mỹ thuật cho Huế.

Bắc cầu từ một triển lãm diễn ra vào đầu tháng 12/2025 - nơi người xem có dịp chiêm ngắm những tác phẩm để đời, như: Những bức sơn mài Địa tạng, Gối kiếm của Phan Xuân Sanh; Lễ Truyền lô của Đỗ Kỳ Hoàng; những bức tranh lụa Thiếu nữ bên hoa sen, Cảnh vườn của Tôn Thất Đào, Cô gái bên lồng chim của Mai Trung Thứ; những bức sơn dầu của Vĩnh Phối (Hùng Vương dựng nước), Đinh Cường (Như là mây giang hồ), Hoàng Đăng Nhuận (Phố), Lê Thành Nhơn (Không tên); Bửu Chỉ (Treo trên thời gian)..., tác giả Tiểu Muội đã bày tỏ điều khó khăn với Huế hiện nay: Quý, hiếm là điều đã thấy, nhưng tiếc thay, việc công chúng được thưởng lãm thường xuyên vốn quý ấy thì lại rất hy hữu. Bằng chứng là ngoài một triển lãm cách đây 5 năm, đây là lần thứ hai những bức tranh quý ấy được triển lãm. Lý do đơn giản là cho đến nay, 84  tác phẩm tranh quý vẫn chưa có không gian, thiết chế để trưng bày, giới thiệu. Sau hai lần hiếm hoi được trưng bày ở không gian mượn, hàng chục bức tranh quý lại phải cất vào kho… Ngoài bộ sưu tập tranh quý, Huế đang lưu giữ gần 400 tác phẩm nghệ thuật của điêu khắc gia Điềm Phùng Thị, gần 500 tác phẩm của họa sư Lê Bá Đảng… Một gia tài nghệ thuật đồ sộ mà nếu được đầu tư thiết chế tương xứng, được trưng bày, triển lãm thường xuyên; kết nối di sản, văn hóa với du lịch…, sẽ đủ sức làm nên một hệ sinh thái mỹ thuật - một thị trường tranh sống động cho Huế.

 

Góc ảnh Huế của Huế ngày nay Cuối tuần 51

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các nội dung hấp dẫn như: Xây dựng hệ thống thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu (Lê Thọ); Cân bằng giữa khai thác du lịch & bảo vệ tài nguyên (Hữu Phúc); “Chạm” vào nét xưa (Hà Lê); Hãy cầm sách như cầm điện thoại (Nhật Minh); Giải thưởng cho nỗ lực đưa di sản đến gần học sinh (Liên Minh); Gọi tên Truồi (Phạm Nguyên Tường); Phiên bản mới của mứt gừng Huế (Thanh Thảo); Lặng lẽ phù sa (Nguyễn Thị Duyên Sanh); Bản lĩnh lên tiếng (Hàn Đăng); Giữ nghề lọng Huế (Bảo Châu)…

Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 51, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 21/12.

Huế ngày nay Cuối tuần

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Người trẻ đưa văn hóa vào đời sống đương đại

Kinh doanh gắn liền với quảng bá văn hóa truyền thống Huế là hướng đi mà ngày càng nhiều bạn trẻ đang tiếp cận, khẳng định sự sáng tạo, bản sắc và tinh thần tự chủ. Thay vì chạy theo xu hướng đại trà, “ôn cố tri tân” trở thành triết lý kinh doanh của một bộ phận thế hệ trẻ, đưa di sản văn hóa bước vào đời sống đương đại một cách tự nhiên.

Người trẻ đưa văn hóa vào đời sống đương đại
Thành phố sáng tạo trên nền di sản

Những năm gần đây, tư duy “bảo tồn để phát triển” và “phát triển trên nền tảng di sản” ngày càng rõ nét trong chiến lược của TP. Huế. Di sản được xác định là một trong những trụ cột quan trọng để phát triển du lịch bền vững, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội một cách hài hòa, nhân văn.

Thành phố sáng tạo trên nền di sản
Khuyến học - Học để tự cường và phụng sự

Trong xã hội hiện đại, khi việc học bị cuốn vào dòng xoáy của điểm số, thành tích và bằng cấp, đọc lại Khuyến học - bản dịch tiếng Việt của Trần Cẩm do SBOOK & NXB Văn học xuất bản tháng 6 năm 2024 - khiến độc giả không khỏi giật mình trước một vấn đề tưởng chừng đã cũ nhưng vẫn rất đương đại: Chúng ta học để làm gì?

Khuyến học - Học để tự cường và phụng sự
Về nhà ngày cuối năm

Khi Ngân về đến nhà thì đã là buổi chiều ngày hai mươi Tết, trước lễ đưa ông Táo được hai ngày. Nhiều năm rồi Ngân trở về không cần ai đưa đón, Ngân nói với mấy đứa em là mình về nhà mình thì đâu cần phải có người đưa đón. Cái hẹn trước ngày về đến cả tháng nhưng mấy đứa em và bầy cháu nhỏ vẫn cười nói rộn ràng khiến cho lòng người trở về cũng đầy ắp hân hoan.

Về nhà ngày cuối năm

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top