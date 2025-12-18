Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 51, ra ngày 18/12

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 51

Với Giấc mơ camera AI, tác giả Hiền An đã bày tỏ niềm mong trên các điểm giao thông thường xuyên bị tắc nghẽn của Huế có sự hiện diện hoạt động của camera AI để hỗ trợ điều phối giao thông, nâng cao ý thức tham gia giao thông văn minh của người dân, đồng thời giảm áp lực phải thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường của lực lượng chức năng.

“Mấy hôm nay, thấy báo đài loan tin Hà Nội lắp đặt và đưa vào vận hành 1.837 camera AI, phục vụ giám sát, xử lý vi phạm và điều hành tín hiệu giao thông mà thấy ham và… thèm. Theo thông tin từ báo chí, camera AI có thể phát hiện đến 28 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, mà… “khiếp” nhất là nó có khả năng quay quét 360 độ, nhận diện khuôn mặt, biển số và phát hiện vi phạm từ khoảng cách 500 - 700m, kể cả hành vi không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái ôtô… Còn nhiều tính năng, công dụng hay ho khác nữa, nhưng nội chừng ấy thôi nghe cũng đủ sướng!” - tác giả Hiền An bày tỏ.

Với Nghĩ về thương hiệu cho di sản Huế, tác giả Bùi Ngọc Long lại mượn câu chuyện của chị Lê Thu Hiền - nguyên là một nhà báo của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, sau nhiều năm làm báo chị đã có cơ duyên “rẽ ngang” để đến với truyền thông kết nối thương hiệu di sản, để nói về chuyện thương hiệu cho di sản Huế.

Anh dẫn một góc nhìn của chị Thu Hiền: Những sản phẩm của Huế thường tồn tại 3 khoảng trống không dễ nhìn thấy, nhưng lại quyết định việc sản phẩm có thể trở thành thương hiệu hay không. Một, đó là khoảng trống định vị. Huế có những sản phẩm rất chất lượng, nhưng phần lớn chưa nói rõ được mình tốt hơn thị trường ở điểm nào. Ví dụ: Tinh dầu tràm Huế, với lịch sử lâu đời và công dụng đặc biệt vẫn thiếu một hệ thống giá trị đủ mạnh và đồng nhất. Hai là khoảng trống kể chuyện thương hiệu. Người Huế làm ra sản phẩm bằng tay, bằng tâm, nhưng ít ai kể được câu chuyện về nguồn gốc - triết lý - sự tinh tế, văn hóa bản địa... Trong thời đại mà khách hàng tìm kiếm cảm xúc và tính biểu tượng, một sản phẩm tốt mà không có câu chuyện sẽ thường ở trong vùng nhạt nhòa của thị trường. Ba là khoảng trống trải nghiệm thương hiệu. Từ bao bì đến cách giới thiệu, phần lớn sản phẩm Huế mới chỉ dừng ở mức “làm cho tốt”, chưa bước lên cấp độ “làm cho đáng nhớ”. Nên chưa đủ chạm đến tinh thần di sản Cố đô…

Trong số này, Huế ngày nay Cuối tuần cũng chia sẻ một câu chuyện văn hóa khác quan ngòi bút của tác giả Tiểu Muội, với nhan đề Thị trường mỹ thuật cho Huế.

Bắc cầu từ một triển lãm diễn ra vào đầu tháng 12/2025 - nơi người xem có dịp chiêm ngắm những tác phẩm để đời, như: Những bức sơn mài Địa tạng, Gối kiếm của Phan Xuân Sanh; Lễ Truyền lô của Đỗ Kỳ Hoàng; những bức tranh lụa Thiếu nữ bên hoa sen, Cảnh vườn của Tôn Thất Đào, Cô gái bên lồng chim của Mai Trung Thứ; những bức sơn dầu của Vĩnh Phối (Hùng Vương dựng nước), Đinh Cường (Như là mây giang hồ), Hoàng Đăng Nhuận (Phố), Lê Thành Nhơn (Không tên); Bửu Chỉ (Treo trên thời gian)..., tác giả Tiểu Muội đã bày tỏ điều khó khăn với Huế hiện nay: Quý, hiếm là điều đã thấy, nhưng tiếc thay, việc công chúng được thưởng lãm thường xuyên vốn quý ấy thì lại rất hy hữu. Bằng chứng là ngoài một triển lãm cách đây 5 năm, đây là lần thứ hai những bức tranh quý ấy được triển lãm. Lý do đơn giản là cho đến nay, 84 tác phẩm tranh quý vẫn chưa có không gian, thiết chế để trưng bày, giới thiệu. Sau hai lần hiếm hoi được trưng bày ở không gian mượn, hàng chục bức tranh quý lại phải cất vào kho… Ngoài bộ sưu tập tranh quý, Huế đang lưu giữ gần 400 tác phẩm nghệ thuật của điêu khắc gia Điềm Phùng Thị, gần 500 tác phẩm của họa sư Lê Bá Đảng… Một gia tài nghệ thuật đồ sộ mà nếu được đầu tư thiết chế tương xứng, được trưng bày, triển lãm thường xuyên; kết nối di sản, văn hóa với du lịch…, sẽ đủ sức làm nên một hệ sinh thái mỹ thuật - một thị trường tranh sống động cho Huế.

Góc ảnh Huế của Huế ngày nay Cuối tuần 51

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các nội dung hấp dẫn như: Xây dựng hệ thống thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu (Lê Thọ); Cân bằng giữa khai thác du lịch & bảo vệ tài nguyên (Hữu Phúc); “Chạm” vào nét xưa (Hà Lê); Hãy cầm sách như cầm điện thoại (Nhật Minh); Giải thưởng cho nỗ lực đưa di sản đến gần học sinh (Liên Minh); Gọi tên Truồi (Phạm Nguyên Tường); Phiên bản mới của mứt gừng Huế (Thanh Thảo); Lặng lẽ phù sa (Nguyễn Thị Duyên Sanh); Bản lĩnh lên tiếng (Hàn Đăng); Giữ nghề lọng Huế (Bảo Châu)…

Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 51, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 21/12.

