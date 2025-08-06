Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 32, ra ngày 7/8

Ở mục Chuyện sách, Huế ngày nay Cuối tuần số 32 chia sẻ thông tin về một tư liệu mới: Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ ba của tác giả Bảo Chân. Theo tác giả Bảo Chân, cuốn nhật ký thứ ba này tập hợp những ghi chép, thư từ và suy nghĩ cá nhân mà bác sĩ Thùy Trâm viết trước năm 1965 - thời điểm chị rời Hà Nội vào chiến trường miền Nam. Và đây không chỉ là những dòng nhật ký cá nhân, tác phẩm còn là lời tự sự của một trái tim trẻ trung, nồng nàn lý tưởng và chan chứa tình yêu thương. Những trang viết ấy, bởi vậy, đã vượt ra ngoài khuôn khổ riêng tư để trở thành một tư liệu lịch sử mang chiều sâu nhân văn và giá trị văn học. Chính sự hòa quyện giữa chất văn chương và sử liệu đã tạo nên sức lay động đặc biệt cho cuốn sách - một bản ghi chép vừa trung thực, vừa giàu hình ảnh và xúc cảm, khiến người đọc không khỏi nghẹn ngào.

Trang văn hóa - nghệ thuật chuyển tải thông điệp mà tác giả Hữu Phúc trăn trở về một bảo tàng ẩm thực cho Huế. Trong bài “Cần một bảo tàng ẩm thực cho Huế”, Hữu Phúc bày tỏ, trong 3.000 món ăn của Việt Nam, ẩm thực Huế chiếm đến 65% với các dòng ẩm thực: dân gian, cung đình và ẩm thực chay. Sự đa dạng của nguồn nguyên vật liệu, từ dân dã cho tới sơn hào hải vị cùng bàn tay của các nghệ nhân, đầu bếp, từ bình dân cho tới quý tộc thượng lưu, đã nâng tầm văn hóa ẩm thực Huế, là cơ sở để Huế xây dựng bảo tàng ẩm thực. Do vậy, một bảo tàng ẩm thực là nơi thích hợp để du khách tìm đến nhằm thoả mãn nhu cầu tìm hiểu và khám phá văn hóa ẩm thực của điểm đến. Và, đó cũng là một phần lý do nên có một bảo tàng ẩm thực cho Huế.

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các nội dung hấp dẫn khác, như: Áp dụng kỹ thuật mới trong xử trí các chấn thương phức tạp (tác giả Ngọc Hà); Đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng giám sát (tác giả Lê Thọ); Giấc mơ dưới mái nhà Gươl (tác giả Hà Anh); Góp tiếng nói bảo tồn kiến trúc Pháp (tác giả Nhật Minh); Để Billiards Huế vươn xa (tác giả Hàn Đăng); Nắng nóng, lũ lụt và lời cảnh tỉnh từ tự nhiên (tác giả Tố Quyên)...

Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 32, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 10/8.