Bù lún mặt đường tại Dự án Chợ Mai - Tân Mỹ

Dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ nhìn từ trên cao.

Chưa bàn giao công trình

Dự án đường chợ Mai - Tân Mỹ được khởi công năm 2018, có điểm đầu giao với Quốc lộ 49 tại Km10+217 ở đường Phạm Văn Đồng, điểm cuối giao với đường Phú Mỹ - Thuận An, tổng chiều dài hơn 4km, mặt cắt ngang tuyến hoàn chỉnh theo quy hoạch, với nền đường rộng 36m.

Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm góp phần tạo động lực đẩy mạnh tốc độ thực hiện quy hoạch phường Thuận An, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải của khu vực, tạo tiền đề cho việc thu hút các nhà đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 195 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế (nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương) làm chủ đầu tư. Trong đó, giá trị xây lắp khoảng 123 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng hơn 33 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương. Toàn bộ dự án gồm 22 gói thầu, trong đó có 3 gói thầu xây lắp là gói thầu số 11, 14 và 19 đã triển khai thi công hoàn thành.

Theo ghi nhận của PV, đơn vị thi công gói thầu số 11 - Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm đã rào chắn hai đầu tuyến đường chợ Mai - Tân Mỹ, ngăn các phương tiện lưu thông để tiến hành bù lún, thảm nhựa mặt đường. Tại đoạn gần giữa tuyến, đơn vị thi công tháo dỡ các bó vỉa hè, đắp lại lề đường bằng đất trên chiều dài khoảng 500m cả hai bên tuyến. Công tác bù lún, thảm mặt đường vẫn đang triển khai, trên tuyến có nhiều phương tiện máy móc chờ sẵn. Tuy nhiên, do mưa lớn, những ngày qua các hoạt động sửa chữa, thi công gần như ngưng trệ.

Ông Võ Văn Tải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm cho biết, năm 2022, công ty đã thi công đạt khối lượng trên 95% và bắt đầu thảm nhựa để đưa công trình vào nghiệm thu, bàn giao. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chủ đầu tư yêu cầu gói thầu số 11 dừng thi công để nhường đường cho gói thầu số 14. Trước yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu đã chấp thuận và khi bàn giao đường lại cho chủ đầu tư đều có biên bản ghi nhận cả hai bên.

Hoàn thành trong năm 2026

Ông Võ Văn Tải cho biết, đến năm 2025, gói thầu số 14 mới bắt đầu hoàn trả mặt bằng cho chủ đầu tư để bàn giao lại cho Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm. Sau hơn 3 năm mới được bàn giao mặt bằng tại gói thầu số 11, chủ đầu tư kiểm tra và phát hiện một số vị trí bị lún. Nguyên nhân chưa được xác định. Tuy nhiên, với trách nhiệm của nhà thầu, Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm đã tiến hành khắc phục. Về tiến độ, nhà thầu cam kết hoàn thành nghiệm thu, bàn giao công trình, đưa vào sử dụng chậm nhất vào ngày 31/12/2026.

Chủ đầu tư đã rào chắn hai đầu tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ để bù lún mặt đường.

Ông Hoàng Tiến Minh, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương cho biết, công trình vẫn chưa bàn giao nên trách nhiệm và kinh phí xử lý vẫn thuộc đơn vị thi công. Nhà thầu tiến hành bù lún mặt đường một số điểm trên tuyến nhằm phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao và hoàn thành công trình trong năm 2026.

Trước đó, từ tháng 11/2022 đến tháng 6/2023, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế (cũ) đã ghi nhận tình trạng mặt đường bê tông nhựa có cao độ hiện trạng thấp hơn cao độ thiết kế. Đoạn đầu và gần giữa tuyến giao với Quốc lộ 49 thuộc gói thầu số 11 đã thảm nhựa mặt đường từ lâu nhưng xuất hiện hiện tượng lún nhiều điểm trên mặt đường. Các bó vỉa hè vẫn có độ vênh lớn so với mặt đường. Sau đó, chủ đầu tư đã hợp đồng với đơn vị tư vấn độc lập để kiểm tra cao độ đường đã thảm nhựa thuộc gói thầu số 11.

Theo báo cáo số 04/TTr-SDC ngày 3/7/2023 của đơn vị tư vấn về kết quả kiểm tra cao độ mặt đường bê tông nhựa tại 200 vị trí, cao độ toàn tuyến đường thấp hơn cao độ thiết kế, trong đó vị trí thấp nhất đến 47,4cm (tại Km1+597,45), số vị trí có độ lún hơn 40cm chiếm 5,5% số vị trí đo (11/200). Ngoài ra, từ tháng 11/2022 đến tháng 6/2023, công trình tiếp tục lún trung bình 7,7cm. Trong đó, vị trí tiếp tục lún nhiều nhất đến 16,3cm (tại Km2+172,67), số vị trí tiếp tục lún hơn 10cm chiếm 29,5% vị trí (59/200).

Được biết, gói thầu số 11 bao gồm toàn bộ phần xây lắp thuộc đoạn tuyến dài 2,2km do Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm thực hiện với giá trị hợp đồng hơn 58 tỷ đồng.