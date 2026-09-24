  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 25/09/2026 14:51

Diễn đàn "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn" 2026 có chủ đề về AI

Sáng 25/9, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” năm 2026, với chủ đề “Hành trình đọc sách trong kỷ nguyên AI”.

Thiết lập cơ chế kiểm soát AIQuản trị trường học bằng dữ liệu và AIiPhone 18 Pro Max hơn 80 triệu đồng: Apple đang nhắm tới nhóm khách hàng nào?

Các diễn giả trao đổi với hội viên, thanh niên tại diễn đàn. (Ảnh: LÂM HẢI) 

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Hải Long khẳng định, khuyến khích thanh niên đọc sách không chỉ là tạo dựng một thói quen tốt trước mắt, mà còn là góp phần xây dựng nền tảng tri thức, kỹ năng và bản lĩnh cho tương lai.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, người trẻ có nhiều cách tiếp cận tri thức nhanh chóng và thuận tiện. AI có thể hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp thông tin, gợi ý tài liệu; sách điện tử và sách nói giúp việc đọc linh hoạt hơn. Tuy nhiên, tiếp cận thông tin nhanh không đồng nghĩa với hiểu sâu. Đọc trọn vẹn một tác phẩm, đối chiếu các quan điểm, suy ngẫm và tự rút ra kết luận là quá trình mỗi người phải tự thực hiện. 

Từ năm 2021 đến nay, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã triển khai các hoạt động khuyến đọc với thông điệp “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” thông qua nhiều diễn đàn, ngày hội đọc sách, hoạt động trao đổi sách, xây dựng tủ sách thanh niên, giao lưu với tác giả và đưa sách đến nhiều địa bàn, nhóm thanh niên.

"Cần quan tâm đưa sách đến thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; đồng thời khai thác hiệu quả sách điện tử, sách nói và nền tảng số để người trẻ có thể đọc theo điều kiện của mình góp phần thúc đẩy, hình thành thói quen đọc sách nâng cao văn hóa đọc trong các khối đối tượng thanh thiếu nhi", đồng chí Lê Hải Long bày tỏ mong muốn. 

Trong khuôn khổ diễn đàn, các diễn giả, chuyên gia về văn hóa đọc và sách đã giao lưu, trao đổi với hội viên, thanh niên về tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc. Từ đó, vận động, khuyến khích hội viên, thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xây dựng, duy trì thói quen đọc phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân.

Cùng với đó, các đại biểu đã trao đổi về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với thói quen đọc, phương pháp tiếp cận và khai thác thông tin, tri thức; giải pháp sử dụng AI hiệu quả, có trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu và đọc sách; nâng cao khả năng nhận diện, kiểm chứng thông tin, hạn chế sự phụ thuộc vào AI. 

Dịp này, Ban tổ chức đã trao học bổng tặng 30 sinh viên vượt khó học tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

https://nhandan.vn/dien-dan-moi-thanh-nien-mot-cuon-sach-lam-ban-2026-co-chu-de-ve-ai-post991000.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
thanh niênmột cuốn sáchchủ đềAI
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng tổ chức Đội thích ứng với mạng lưới trường, lớp mới

Đó là một trong những định hướng được đề ra tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025 - 2026; phát động chương trình năm học 2026 - 2027 do Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều 24/9.

Xây dựng tổ chức Đội thích ứng với mạng lưới trường, lớp mới
Thiết lập cơ chế kiểm soát AI

Cuộc tranh luận về kiểm soát trí tuệ nhân tạo (AI) đang nóng lên trong bối cảnh các diễn đàn công nghệ quốc tế, trong đó có sự kiện GovTech 2026 vừa diễn ra tại Nam Phi, đưa ra cảnh báo về rủi ro từ AI vượt qua mọi biên giới và không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết.

Thiết lập cơ chế kiểm soát AI
Quản trị trường học bằng dữ liệu và AI

Từ kho học liệu dùng chung, hồ sơ điện tử đến các nền tảng dạy học và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số đang đi sâu vào hoạt động quản lý, dạy học ở các trường học, góp phần giảm việc hành chính, hỗ trợ giáo viên và nâng cao chất lượng giáo dục.

Quản trị trường học bằng dữ liệu và AI
Phát triển AI: Kỳ vọng và rủi ro

Chỉ trong một vài năm, trí tuệ nhân tạo (AI) đã vượt ngoài phạm vi một công nghệ mới, trở thành lĩnh vực thu hút mạnh mẽ làn sóng đầu tư và góp phần định hình lại nền kinh tế toàn cầu. Những bước tiến nhanh chóng của AI mang đến nhiều cơ hội cho phát triển, nhưng cũng đặt ra câu hỏi làm sao để việc hoạch định, hoàn thiện thể chế, chính sách theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ, khi mà kỳ vọng lớn thường đi kèm rủi ro cao.

Phát triển AI Kỳ vọng và rủi ro

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top