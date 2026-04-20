Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam lần thứ VIII

Ban Chấp hành ra mắt Đại hội. (Ảnh: QUANG VINH)

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội. Về dự Đại hội có 174 đại biểu đại diện cho gần 7.000 hội viên thuộc 40 hội, chi hội thành viên trên cả nước.

Đại hội đánh giá kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ VII (2015-2026), đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: QUANG VINH)

Theo báo cáo, sau 11 năm hoạt động, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam có 40 hội, chi hội thành viên với tổng số gần 7.000 hội viên, trong đó 5.528 hội viên đã được cấp thẻ tính đến ngày 10/6/2026.

Trong nhiệm kỳ VII, Hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, phối hợp các cơ quan nghiên cứu, đào tạo tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học, tham gia các đề tài nghiên cứu về lịch sử dân tộc, danh nhân, lịch sử địa phương và di sản văn hóa.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: QUANG VINH)

Đặc biệt, Hội đã động viên các nhà sử học tham gia hoàn thành Đề án Khoa học xã hội cấp quốc gia nghiên cứu và biên soạn Lịch sử Việt Nam gồm 30 tập, với sự tham gia của hơn 300 nhà khoa học trong nước và một số nhà sử học nước ngoài. Bộ sách khoảng 27.000 trang đã được nghiệm thu cấp Nhà nước năm 2019.

Công tác truyền bá kiến thức lịch sử và giáo dục truyền thống được Hội xác định là nhiệm vụ quan trọng, trong đó chú trọng thế hệ trẻ. Hội và các tổ chức thành viên đã tham gia biên soạn tài liệu lịch sử, văn hóa địa phương phục vụ giảng dạy tại trường phổ thông; đồng thời tham gia tư vấn, phản biện về dạy và học lịch sử, biên soạn sách giáo khoa và bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Hoạt động truyền thông, xuất bản tiếp tục được duy trì. Tạp chí Xưa và Nay, cơ quan ngôn luận của Hội, đã phát hành 589 số tính đến tháng 7/2026, mỗi số trung bình 4.000-5.000 bản; Hội đang thử nghiệm vận hành tạp chí trực tuyến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, hạn chế như chưa có trụ sở làm việc và điều kiện thiết yếu, chưa có biên chế cho cán bộ, nhân viên; hoạt động đối ngoại gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 và hạn chế về nguồn lực tài chính.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội xác định tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức; đổi mới ban chấp hành, tăng cường đội ngũ lãnh đạo; đẩy mạnh truyền bá kiến thức và giáo dục lịch sử, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Hội cũng đặt trọng tâm vào hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong lĩnh vực lịch sử, văn hóa, bảo tồn di sản; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hội viên, xây dựng cơ sở dữ liệu sử học và phổ biến tri thức lịch sử.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội dự kiến chuẩn bị tổ chức Hội nghị Sử học toàn quốc lần thứ II tại Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm 2027 với chủ đề “Vùng đất Nam Bộ trong tiến trình Lịch sử Việt Nam”, đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế và phát huy vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội của giới sử học.

Tại đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào báo cáo và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: QUANG VINH)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí cũng đề nghị Hội Khoa học lịch sử Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, cần có ngay giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn đã được chỉ ra trong báo cáo chính trị; tập trung triển khai thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đã được xác định trong 5 năm tới.

Những nội dung trọng tâm được đồng chí đề cập là: tiếp tục phát huy vai trò của sử học trong cung cấp tri thức, giáo dục truyền thống và góp phần xây dựng, bảo vệ đất nước.

Hội cần củng cố tổ chức, tập hợp đội ngũ hội viên, nhà khoa học; đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm, làm rõ các chứng cứ lịch sử về chủ quyền quốc gia; tham gia tư vấn, phản biện, đóng góp luận cứ khoa học cho xây dựng chính sách.

Hội tăng cường truyền bá kiến thức lịch sử, phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử và bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Hội chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi tư liệu, kinh nghiệm nghiên cứu lịch sử.

Hội cũng cần phát huy vai trò của Hội trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; tiếp tục đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đối tượng nghiên cứu và phát huy giá trị lịch sử; củng cố tổ chức, phát triển hội viên và tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương bầu 58 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Khoa học lịch sử Việt Nam khóa VIII. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kim được bầu làm Chủ tịch Hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

https://nhandan.vn/dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-hoi-khoa-hoc-lich-su-viet-nam-lan-thu-viii-post991912.html