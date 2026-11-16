  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 16/11/2026 11:58

Hương Trà: Trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

HNN.VN - Sáng 16/11, Hội Nông dân phường Hương Trà tổ chức trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ chương trình “Viên gạch nghĩa tình”.

Xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn hóa, phát triển Cử tri phường Hương Trà kiến nghị các vấn đề về hạ tầng dân sinh, chế độ chính sáchTrao gần 74 triệu đồng từ chương trình “Viên gạch nghĩa tình” để xoá nhà tạm

Trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ bà Nguyễn Thị Ẩm.

Tại chương trình, Hội Nông dân phường đã trao 30 triệu đồng hỗ trợ bà Nguyễn Thị Ẩm, trú tại tổ dân phố Sơn Long, phường Hương Trà sửa chữa nhà ở.

Bà Ẩm thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang sinh sống trong ngôi nhà đã xuống cấp, cần được sửa chữa để bảo đảm điều kiện sinh hoạt.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được huy động từ chương trình “Viên gạch nghĩa tình”, với sự đóng góp 3.000 đồng/hội viên của gần 2.000 hội viên nông dân trên địa bàn, vận động được 10 triệu đồng; đồng thời, Quỹ Vì người nghèo phường hỗ trợ thêm 20 triệu đồng.

Ông Hồ Xuân Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường cho biết, chương trình “Viên gạch nghĩa tình” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự sẻ chia của cán bộ, hội viên nông dân đối với những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chung tay của các tổ chức, cá nhân và hội viên để duy trì, lan tỏa chương trình, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Tin, ảnh: Hoài Nhi
 Từ khóa:
Viên gạch nghĩa tìnhchương trìnhhỗ trợ kinh phíHương Tràsửa chữa nhà ở
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại Huế

Triển khai Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam; Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026; UBND thành phố Huế tổ chức các hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 với mục tiêu đưa ngày 24/11 trở thành hoạt động văn hóa thường niên, tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận, thụ hưởng các giá trị văn hóa trong đời sống

Chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại Huế
Xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn hóa, phát triển

Sáng 14/11, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), tổ dân phố (TDP) Tân Lập 1, phường Hương Trà và khu dân cư Hồng Thái, xã A Lưới 3 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam.

Xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn hóa, phát triển
Đêm nghệ thuật kết nối các thế hệ Quốc Học - Huế

Tối 23/10, tại Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, chương trình nghệ thuật “Quốc Học - Huế, 130 năm một dòng chảy” được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 130 năm thành lập trường (23/10/1896 - 23/10/2026). Chương trình là dịp để các thế hệ giáo viên, cựu học sinh và học sinh cùng nhìn lại hành trình của ngôi trường giàu truyền thống, sẻ chia những ký ức và tiếp nối niềm tự hào Quốc Học.

Đêm nghệ thuật kết nối các thế hệ Quốc Học - Huế
Huda khởi động chương trình CSR dài hạn “Liên minh chân thành”: Khi triệu nắp chai Huda cùng chung tay dựng xây dải đất miền Trung

Tiếp nối tinh thần chân thành gắn kết, bia Huda chính thức công bố nền tảng trách nhiệm xã hội dài hạn mang tên “Liên minh chân thành”. Bước đi chiến lược này tái khẳng định cam kết thật của thương hiệu với khát vọng xây dựng một liên minh hành động rộng khắp, cùng chung tay che chở và dựng xây miền Trung thân thương thông qua 3 trụ cột: cứu trợ, kết nối mảng xanh và giáo dục. Nền tảng được kích hoạt năm đầu tiên thông qua chương trình khuyến mãi “Săn nắp trăm triệu, vun đắp miền Trung” cùng sáng kiến “Chiến thắng kép” độc đáo.

Huda khởi động chương trình CSR dài hạn “Liên minh chân thành” Khi triệu nắp chai Huda cùng chung tay dựng xây dải đất miền Trung

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top