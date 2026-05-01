U17 Việt Nam lần đầu giành vé dự World Cup

U17 Việt Nam lần đầu tiên dự U17 World Cup trong lịch sử. (Ảnh: VFF)

Bàn thắng U17 UAE: Sultan Al Mheiri (1’), Adam Mahrous (56’) U17 Việt Nam: Nguyễn Lực (41’), Văn Dương (48’), Mạnh Cường (69’) Đội hình xuất phát U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Anh Hào, Đăng Khoa, Mạnh Cường, Hoàng Việt, Minh Thuỷ, Quý Vương, Nguyễn Lực, Sỹ Bách, Văn Dương, Đại Nhân. U17 UAE: Josh Bentley, Sultan Al Nuaimi, Abdulla Meri, Sultan Mheiri, Abdelrahman Awani, Salem Bani, Hussain Ali, Elsa Al Blooshi, Gabriel El Khoury, Mahmoud Badr, Butti Al Jneibi.

Bước vào trận đấu với nhiệm vụ buộc phải thắng để giành quyền tự quyết, nhưng U17 Việt Nam sớm nhận bàn thua ngay ở giây thứ 17. Từ pha phối hợp tấn công nhanh, Sultan Nasir Al Mheiri tung cú dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho U17 UAE.

Dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn giữ được sự bình tĩnh và nhanh chóng lấy lại thế trận. U17 Việt Nam liên tục tổ chức các pha lên bóng tốc độ ở hai biên, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Phút thứ 8, từ đường căng ngang thuận lợi của Sỹ Bách, Văn Dương có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng đưa bóng vọt xà ngang. Sau nhiều nỗ lực ép sân, U17 Việt Nam đã tìm được bàn gỡ ở phút 41. Từ tình huống đá phạt trước vòng cấm, Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện cú sút đẹp mắt, quân bình tỷ số 1-1 cho đội bóng áo đỏ.

Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số liên tiếp. Phút 48, Đại Nhân căng ngang thuận lợi để Văn Dương dứt điểm cận thành, đưa U17 Việt Nam vượt lên dẫn 2-1.

Tuy nhiên, U17 UAE cũng nhanh chóng đáp trả. Phút 57, Adam Mahrous tung cú sút xa hiểm hóc ngoài vòng cấm, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2-2.

Trong thời điểm khó khăn, U17 Việt Nam tiếp tục cho thấy bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường. Phút 71, từ quả phạt góc bên cánh trái, Mạnh Cường bật cao đánh đầu ghi bàn thắng quyết định, nâng tỷ số lên 3-2 cho U17 Việt Nam.

Ở quãng thời gian còn lại, U17 UAE dồn đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng hàng phòng ngự U17 Việt Nam đã thi đấu tập trung để bảo toàn chiến thắng.

Giành chiến thắng chung cuộc 3-2, U17 Việt Nam chính thức vượt qua vòng bảng Vòng chung kết U17 châu Á 2026 và lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự U17 World Cup.

Sau chức vô địch U17 Đông Nam Á, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland tiếp tục tạo thêm dấu mốc đáng nhớ cho bóng đá trẻ Việt Nam, mở ra kỳ vọng mới ở đấu trường thế giới.

