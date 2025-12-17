Quốc hội Mỹ phê chuẩn dự luật quốc phòng kỷ lục hơn 900 tỷ USD

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo AFP và Reuters, Quốc hội Mỹ ngày 17/12 đã thông qua Dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) quy mô lớn với giá trị hơn 900 tỷ USD, phát đi tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng đối với châu Âu, đồng thời đi ngược lại giọng điệu ngày càng cứng rắn của Tổng thống Donald Trump đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các đồng minh thân cận.

Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo 77 phiếu thuận và 20 phiếu chống, thông qua dự luật và chuyển văn kiện này tới Nhà Trắng.

Trước đó, Hạ viện đã phê chuẩn NDAA vào tuần trước. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ ký ban hành đạo luật này.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune nhấn mạnh: “Chúng ta đòi hỏi rất nhiều ở những người Mỹ dũng cảm phục vụ trong quân ngũ, và họ đã cống hiến rất nhiều. Tôi tự hào rằng NDAA năm nay sẽ giúp bảo đảm họ có những gì cần thiết để giữ cho nước Mỹ an toàn trong một thế giới đầy hiểm nguy.”

NDAA cho năm tài khóa 2026 cho phép chi tiêu quân sự ở mức kỷ lục khoảng 901 tỷ USD, bao gồm tăng 4% lương cho binh sỹ, mua sắm trang bị quân sự và các nỗ lực tăng cường năng lực cạnh tranh với các đối thủ chiến lược như Trung Quốc và Nga.

Dự luật phản ánh rõ quyết tâm của Quốc hội trong việc duy trì vai trò của Mỹ tại châu Âu, trong bối cảnh lục địa già gia tăng lo ngại trước những phát biểu của ông Trump, đặc biệt sau khi Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Nhà Trắng mô tả châu Âu bị quản lý quá mức, thiếu cam kết đối với quốc phòng và đặt nghi vấn về giá trị chiến lược của khu vực này.

NDAA quy định quân số Mỹ tại châu Âu không được giảm xuống dưới 76.000 binh sỹ trong thời gian quá 45 ngày, đồng thời hạn chế việc rút các trang bị quân sự chủ chốt.

Dự luật cũng tăng cường nguồn lực cho các quốc gia NATO tuyến đầu, đặc biệt là khu vực Baltic, thông qua Sáng kiến An ninh Baltic với khoản hỗ trợ 175 triệu USD cho Latvia, Litva và Estonia.

Liên quan Ukraine, NDAA bảo đảm tổng cộng 800 triệu USD hỗ trợ an ninh, chia đều cho hai năm tới, trong khuôn khổ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine, qua đó duy trì mức hỗ trợ cơ bản cho Kiev.

Ngoài ra, dự luật còn đặt ra các giới hạn mới đối với bất kỳ việc cắt giảm nào trong số 28.500 binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc, đồng thời cho phép chi tiêu quốc phòng cao hơn khoảng 8 tỷ USD so với đề xuất của chính quyền, cho thấy vai trò chủ động của Quốc hội trong việc xác định các ưu tiên quốc phòng.

NDAA năm nay không bao gồm đề xuất đổi tên Bộ Quốc phòng thành “Bộ Chiến tranh,” điều mà Tổng thống Trump từng mong muốn nhưng không thể thực hiện nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội.

Tuy nhiên, dự luật vẫn có một số điều khoản liên quan đến các vấn đề văn hóa-xã hội, trong đó có quy định cấm phụ nữ chuyển giới tham gia các chương trình thể thao dành cho nữ tại các học viện quân sự Mỹ.

Dù vấp phải chỉ trích từ nhiều phía, từ các ý kiến phản đối viện trợ cho Ukraine đến những lo ngại về an toàn hàng không quân sự, dự luật NDAA - vốn được xem là văn kiện bắt buộc phải thông qua hằng năm - vẫn được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, đánh dấu hơn sáu thập kỷ liên tục thông qua luật quốc phòng thường niên./.