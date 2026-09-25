Việt Nam lần đầu có huy chương canoeing

Hai vận động viên Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương (áo đỏ) đoạt Huy chương đồng môn canoeing tại ASIAD 20. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Đội tuyển bóng đá nữ và U23 Việt Nam không vượt qua tứ kết

Tuy không vào được bán kết bóng đá nữ ASIAD 20, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã có một trận tứ kết kiên cường chiều 25/9, trước đội tuyển nữ Trung Quốc. Ghi nhận nỗ lực của toàn đội trong 120 phút thi đấu ở trận tứ kết, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định thưởng động viên toàn đội 300 triệu đồng.

Cũng trong tối qua, U23 Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ ở trận tứ kết trước đương kim vô địch U23 Hàn Quốc, đội bóng đang hướng tới ngôi vô địch thứ tư liên tiếp môn bóng đá nam ASIAD 20.

Bóng bàn Nhật Bản và cử tạ Triều Tiên tạo dấu mốc lịch sử

Đội tuyển bóng bàn nam Nhật Bản tạo dấu mốc lịch sử tại ASIAD 20 khi đánh bại Trung Quốc trong trận chung kết đồng đội nam, qua đó giành Huy chương Vàng (HCV) sau 60 năm chờ đợi. Từ thế bị dẫn trước hai lần, Nhật Bản hoàn tất cuộc “ngược dòng” và giành Huy chương Vàng trên sân nhà. Chiến thắng không những giúp Nhật Bản trở lại ngôi vô địch ở nội dung này kể từ năm 1966 mà còn chấm dứt chuỗi chín lần liên tiếp vô địch đồng đội nam của bóng bàn Trung Quốc tại ASIAD.

Hôm qua, Nhật Bản còn giành hai Huy chương Vàng ở trượt ván park nữ và nam, đồng thời vô địch môn đấu kiếm ở nội dung đồng đội kiếm liễu và đoạt Huy chương Vàng môn quần vợt ở nội dung soft đơn nam trong một trận chung kết nội bộ của Nhật Bản.

Cử tạ Triều Tiên tiếp tục gây chú ý tại ASIAD 20 khi Oh Kwang Ok giành Huy chương Vàng hạng 57kg nữ với tổng cử 238kg, trong đó thành tích nâng 104kg cử giật và 134kg cử đẩy đều là kỷ lục thế giới. Đây là Huy chương Vàng thứ ba của Triều Tiên ở môn cử tạ tại đại hội. Trước đó, Ri Song-gum vô địch hạng 49kg với tổng cử 215kg, đồng thời thiết lập 3 kỷ lục thế giới mới. Kang Hyon-gyong cũng mang về Huy chương Vàng hạng 53kg với tổng cử 223kg, trong đó mức 99kg cử giật và 124kg cử đẩy đều là những cột mốc mới của ASIAD.

Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục có ngày thi đấu thành công tại ASIAD 20. Ở môn bắn súng, Trung Quốc giành Huy chương Vàng nội dung 50m súng trường 3 tư thế đồng đội nam với Liu Yukun, Zhang Changhong và Sheng Lihao. Xạ thủ Liu Yukun sau đó tiếp tục giành Huy chương Vàng cá nhân ở nội dung này.

Thi đấu chung kết canoeing, Trung Quốc giành trọn ba Huy chương Vàng ở các nội dung C2 nữ 500m, C1 nam 500m và nội dung K4 nữ 500m.

Trên đường chạy và sân đấu điền kinh, Song Jiayuan giành Huy chương Vàng đẩy tạ nữ với thành tích 19,40m. Khép lại ngày thi đấu hôm qua, vận động viên Chen Yujie, 17 tuổi, giành Huy chương Vàng chạy 100m nữ với thành tích 11 giây 06, phá kỷ lục ASIAD tồn tại 24 năm là 11 giây 15 do vận động viên Sri Lanka lập năm 2002. Thành tích tốt nhất trước ASIAD của Chen Yujie là 11 giây 08, lập hồi tháng 8 năm nay và là kỷ lục châu Á lứa U20.

Thể thao Đông Nam Á tiếp tục ghi dấu ấn tại ASIAD 20. Malaysia gây chú ý khi giành Huy chương Vàng đồng đội nam môn cầu mây, trong khi Thái Lan giành Huy chương Vàng đồng đội nữ. Đặc biệt, vận động viên Puripol Boonson của Thái Lan đã xuất sắc đoạt Huy chương Vàng chạy 100m nam với thành tích 9 giây 90, đồng thời phá kỷ lục ASIAD của chính mình. Trước đó, ở bán kết Boonson đã chạy 9 giây 91, phá kỷ lục ASIAD cũ 9 giây 92 do Su Bingtian (Trung Quốc) lập năm 2018.

Philippines cũng có thêm một Huy chương Vàng môn thể dục dụng cụ ở nội dung nhảy chống nam. Trong các thành tích nổi bật hôm qua, có xạ thủ Vladimir Svechnikov của Uzbekistan đoạt Huy chương Vàng 10m súng ngắn hơi và phá kỷ lục ASIAD. Ở môn điền kinh, vận động viên Winfred Yavi của Bahrain vô địch chạy 10.000m nữ với 32 phút 39 giây 18 và vận động viên Sharifa Davronova của Uzbekistan vô địch nhảy ba bước nữ với thành tích 14,35m.

https://nhandan.vn/viet-nam-lan-dau-co-huy-chuong-canoeing-post991157.html?gidzl=qCQQM9Q4N1xIsvDOc9fU4TdVabU4pmb0nz_52ONFM437tPTLWfGD4i20bbA0mbiLoeITL35pSVvnaeHH70