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Thể thao

Những con số ấn tượng về Asian Games 2026

ClockThứ Năm, 17/09/2026 14:57
Asian Games 2026 sẽ diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10, quy tụ khoảng 10.840 vận động viên đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn thể thao với 469 bộ huy chương.

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Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 được tổ chức trong 16 ngày, với tỉnh Aichi và thành phố Nagoya là hai địa điểm chính. Bên cạnh quy mô thi đấu, Asian Games 2026 còn nhấn mạnh thông điệp “Imagine One Asia”, hướng tới sự kết nối giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ thông qua thể thao.

Linh vật của Đại hội là Honohon, lấy cảm hứng từ ngọn lửa đam mê và hình tượng Shachihoko gắn với Aichi-Nagoya. Biểu tượng của Asian Games 2026 được xây dựng từ các yếu tố gợi nhắc châu Á, Aichi và Nagoya, kết hợp những gam màu đại diện cho truyền thống Nhật Bản và ý thức bảo vệ môi trường.

 
https://nhandan.vn/infographic-nhung-con-so-an-tuong-ve-asian-games-2026-post989004.html
Theo nhandan.vn
 Từ khóa: con sốấn tượngAsian Games 2026
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