Thiếu cơ sở tập luyện: Thể thao Huế khó mơ cao

Thiếu địa điểm tập luyện chuyên dụng, nhiều buổi tập thể lực của đội tuyển Vật Huế phải chuyển ra công viên lân cận

Nhiều đội tuyển phải “ăn nhờ, ở tạm”

Sau mỗi trận mưa giông, sân thượng Trường Cao đẳng Du lịch Huế trên đường Điềm Phùng Thị, phường Vỹ Dạ lại trở thành nơi phơi những tấm thảm tập còn sũng nước của đội tuyển Vật thành phố Huế. Không còn nhà tập cố định, nhiều buổi tập thể lực của đội cũng phải chuyển ra công viên lân cận để duy trì giáo án với tần suất từ 1 - 2 buổi/ tuần.

Kể từ khi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) bàn giao mặt bằng tại số 41 Tố Hữu, phường Vỹ Dạ để phục vụ Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố vào nửa cuối năm 2024, Ban huấn luyện phải xoay xở nhiều địa điểm khác nhau để duy trì tập luyện cho vận động viên. Trong điều kiện chưa có cơ sở chuyên dụng thay thế, việc thuê lại một phần cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Du lịch Huế là giải pháp tạm thời để làm nơi tập luyện cho các vận động viên.

Theo Huấn luyện viên (HLV) Đinh Văn Kiên, Trưởng Bộ môn Vật thành phố Huế, không gian tập luyện chật hẹp khiến việc bố trí bài tập và khoảng cách tập luyện giữa các vận động viên hiện nay không đảm bảo. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến giáo án huấn luyện cũng như khả năng nâng cao chuyên môn của vận động viên trong giai đoạn chuẩn bị cho các giải đấu lớn.

Không chỉ riêng bộ môn Vật, nhiều bộ môn trọng điểm khác của thể thao Huế cũng đang trong tình trạng tương tự. Với đội tuyển Karate thành phố Huế, hơn 30 vận động viên đang phải tập nhờ trong một khu nhà cũ nằm trong khuôn viên Sân vận động Tự Do, công trình được xây dựng từ năm 1935 hiện do Đoàn Bóng đá Huế quản lý.

Sau mỗi động tác đòi hỏi sức mạnh và sự đồng đều, những rung chấn trên sàn tập cùng các vết nứt ngày càng lộ rõ khiến cả huấn luyện viên lẫn vận động viên không khỏi “toát mồ hôi”. HLV Lê Văn Lộc, Trưởng Bộ môn Karate thành phố Huế lo lắng: “Có những nội dung tập đối kháng cần một vận động viên đấu với nhiều vận động viên khác để nâng cường độ và sức bền, nhưng với mặt sàn hiện nay, chúng tôi không dám cho tập mạnh. Mỗi lần quăng quật hay di chuyển cường độ cao, sàn rung rất nhiều nên ban huấn luyện chỉ có thể cho các em tập ở mức nhẹ nhàng để đảm bảo an toàn. Điều này vô hình trung làm các em khó phát huy hết khả năng của mình”.

Áp lực trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc

Khó khăn về cơ sở vật chất càng trở nên áp lực khi Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra vào cuối năm 2026. Đây là đấu trường quan trọng nhất của thể thao thành tích cao trong nước, nơi các địa phương đều có sự đầu tư mạnh mẽ nhằm nâng cao vị thế trên bảng tổng sắp huy chương.

Không gian tập luyện chật hẹp khiến các vận động viên khó duy trì khoảng cách theo yêu cầu chuyên môn

Trong bối cảnh đó, việc nhiều đội tuyển của Huế vẫn phải tập nhờ, tập tạm đang là một trở ngại lớn đối với công tác chuẩn bị chuyên môn. Bởi bên cạnh ý chí và quyết tâm của huấn luyện viên, vận động viên, điều kiện tập luyện luôn là yếu tố nền tảng quyết định thành tích thi đấu.

Ông Hà Xuân Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao TP. Huế cho biết: Gần hai năm qua, Trung tâm gần như không còn địa điểm tập luyện ổn định cho các đội tuyển sau khi bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án. Trong khi đó, chỉ tiêu thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc vẫn đặt ra những yêu cầu rất cao đối với công tác huấn luyện và thi đấu với khoảng từ 6 - 8 huy chương vàng. Trung tâm rất mong các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và địa điểm tập luyện phù hợp để các vận động viên yên tâm tập luyện, hướng tới các mục tiêu tại Đại hội Thể thao toàn quốc tới đây.

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết, để giữ vững vị thế và nâng cao khả năng cạnh tranh với các địa phương có điều kiện đầu tư mạnh hơn, việc nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất là yêu cầu cấp thiết. Theo định hướng phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2026 - 2030, thành phố sẽ từng bước đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện và thi đấu. Việc hoàn thiện các công trình này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên mà còn tạo điều kiện để các huấn luyện viên phát huy chuyên môn, giữ chân tài năng và xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho thể thao Huế.