Thể thao Huế tiếp tục thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình (phải) tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của nền thể dục thể thao (TDTT) cách mạng Việt Nam kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Nha Thể dục Trung ương vào ngày 27/3/1946 - dấu mốc quan trọng đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của ngành thể thao nước nhà.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, TDTT Việt Nam không ngừng lớn mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe Nhân dân, hun đúc tinh thần yêu nước, đồng thời đạt nhiều thành tích nổi bật trên đấu trường khu vực, quốc tế.

Đối với thành phố Huế, thời gian qua, từ quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, cùng sự đoàn kết, thống nhất, chung tay vì sự nghiệp thể thao thành phố của các cấp ngành, địa phương, phong trào TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Các hoạt động thể thao được tổ chức thường xuyên, đa dạng, diễn ra xuyên suốt và rộng khắp, thu hút hàng chục ngàn lượt người tham gia, như: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã thành phố, giải đua ghe, VnExpress Marathon; Hue Sports Festival…; thường xuyên được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Bộ Công an… lựa chọn đăng cai tổ chức nhiều giải thể thao cấp Quốc gia, quốc tế, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với HLV, VĐV và du khách.

Bên cạnh thể thao quần chúng lan tỏa sâu rộng, công tác đào tạo và phát triển thể thao thành tích cao cũng có bước tiến đáng ghi nhận. Qua nhiều năm đào tạo, nhiều VĐV của Huế đã tạo nên dấu ấn tại các đấu trường Quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới.

Có thể kể đến 3 VĐV là 3 chị em cùng bộ môn vật là Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh; Nguyễn Thị Thùy Linh, Lê Văn Đông (đá cầu); Nguyễn Thị Hoài Thương (Jujitsu); Trần Viết Duy Quân (Karate), Thanh Nhi (bắn cung)… Ngoài ra, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, các VĐV Huế đã xuất sắc đạt 39 huy chương các loại (11 HCV, 13 HCB, 15 HCĐ, phá 2 kỷ lục Đại hội), qua đó bứt phá ngoạn mục lên vị thứ 21/65 tỉnh, thành, ngành tham dự...

HLV Nguyễn Văn Hiền và VĐV Nguyễn Thị Thùy Linh (đá cầu) vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của ngành TDTT, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đề nghị, thời gian tới, ngành thể thao thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác xã hội hóa TDTT; tiếp tục đổi mới, phát triển phong trào TDTT quần chúng gắn với nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng con người Huế phát triển toàn diện, khỏe về thể chất, mạnh về ý chí, đẹp về nhân cách - hành động thiết thực nhất để tiếp tục hiện thực hóa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một dân tộc Việt Nam khỏe mạnh, cường tráng và đầy sức sống.

Dịp này, từ những thành đóng góp xuất sắc cho đội tuyển Quốc gia, nhiều HLV, VĐV của thể thao Huế vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý.

Cụ thể, HLV Nguyễn Văn Hiền (đá cầu) được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; HLV Chu Minh Tuấn (Jujitsu) được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; HLV Đinh Văn Kiên (vật) được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và VĐV Nguyễn Thị Thùy Linh (đá cầu) được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.