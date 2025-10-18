  • Huế ngày nay Online
HNN.VN - Sáng 18/10, UBND xã Phú Lộc tổ chức khai mạc Giải cầu lông Đại hội Thể dục Thể thao xã Phú Lộc lần thứ I - năm 2025, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

 Một trận tranh tài tại giải

Đại hội Thể dục Thể thao xã Phú Lộc lần thứ I diễn ra từ tháng 8/2025 đến tháng 5/2026, có 9 môn thi đấu, gồm: Cầu lông, cờ vua, cờ tướng, bóng đá, karate, điền kinh, bơi lội, việt dã, bida.

Giải quy tụ 59 vận động viên, tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nam nữ. Trong đó, các nội dung đơn nữ, đôi nam và đôi nam nữ chia thành 2 nhóm tuổi; nội dung đơn nam thi đấu ở 1 nhóm tuổi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Cái Thị Cẩm Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lộc nhấn mạnh: “Giải đấu là dịp để cán bộ và nhân dân xã Phú Lộc cùng rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, hướng tới xây dựng phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển”.

