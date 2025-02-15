Khởi tranh giải bi sắt Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần X - 2026

Giải có sự góp mặt của nhiều VĐV trung, cao tuổi

Quy tụ gần 100 VĐV đến từ 11 CLB, đơn vị, địa phương trên địa bàn, gồm: CLB Ken, Phu Văn Lâu, 2 Lê Quý Đôn, Quảng Điền, Phước Vĩnh, Sáp hoa Thiên Hương, Phu Văn Lâu 2, Phú Hậu, xã Đan Điền, P. Kim Trà, P. Phú Xuân, tại giải, các VĐV tranh chấp 6 bộ huy chương nội dung đơn nam, đôi nam ở các lứa tuổi: dưới 35, 36 - 50 và trên 50 tuổi.

Ông Trần Thanh Tuấn - Giám đốc Trung tâm thể thao thành phố cho hay, giải nhằm thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện, thi đấu môn bi sắt ở mọi đối tượng, lứa tuổi, góp phần tăng cường sức khỏe, phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho người dân và phát triển các CLB bi sắt trên địa bàn thành phố.

Khoảng 10 năm trở lại, phong trào bi sắt ở Huế cho thấy sự "hồi sinh" khi xuất hiện nhiều nhóm, CLB tập trung đông đảo thành viên tham gia. Tại giải năm nay, với việc quy tụ nhiều VĐV xuất sắc, 2 CLB: Kim Long, Phu Văn Lâu 2 được đánh giá cao trong việc cạnh tranh chức vô địch.

Giải kết thúc ngày 5/10.