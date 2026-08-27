Hơn 200 vận động viên tranh tài giải võ cổ truyền Môn phái Việt Nam Phật gia võ đạo mở rộng

Các VĐV tranh tài quyết liệt ở nội dung đối kháng.

Diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/8, giải năm nay quy tụ 16 CLB với 206 vận động viên (VĐV) cùng 28 võ sư, huấn luyện viên tham gia đồng hành, huấn luyện.

Tại giải, các VĐV tranh tài ở 2 nội dung đối kháng và quyền thuật, với 68 bộ huy chương được trao. Ở nội dung đối kháng, các võ sĩ được chia thành 5 nhóm tuổi (2015 - 2016, 2013 - 2014, 2011 - 2012, 2009 - 2010, 2008 - 1996) và tranh tài 42 bộ huy chương. Trong khi đó, nội dung quyền thuật có 4 nhóm tuổi (2017 - 2020, 2015 - 2016, 2011 - 2014, 2008 - 2010) với 26 bộ huy chương.

Đại diện Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế cho biết, không chỉ tạo sân chơi thi đấu cho các võ sinh, giải còn là dịp để các CLB đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, tích lũy kinh nghiệm tổ chức và thi đấu. Đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng những VĐV có tố chất, triển vọng; góp phần thúc đẩy phong trào võ cổ truyền phát triển rộng khắp.