  • Huế ngày nay Online
Thể thao trong nước

Hơn 200 vận động viên tranh tài giải võ cổ truyền Môn phái Việt Nam Phật gia võ đạo mở rộng

ClockThứ Bảy, 29/08/2026 09:59
HNN.VN - Sáng 29/8, Trung tâm Thanh thiếu nhi thành phố phối hợp với Môn phái Việt Nam Phật gia võ đạo tổ chức Giải Võ cổ truyền các câu lạc bộ (CLB) Môn phái Việt Nam Phật gia võ đạo mở rộng lần thứ II - năm 2026.

Hơn 320 vận động viên tranh tài tại Giải Bóng bàn các CLB thành phố mở rộngTrao 88 giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Huế năm 2026Hơn 400 kình ngư nhí tranh tài tại Giải bơi “Đường đua xanh”Hơn 330 vận động viên tranh tài tại Giải võ cổ truyền thanh thiếu nhi TP. Huế mở rộng

Các VĐV tranh tài quyết liệt ở nội dung đối kháng.

Diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/8, giải năm nay quy tụ 16 CLB với 206 vận động viên (VĐV) cùng 28 võ sư, huấn luyện viên tham gia đồng hành, huấn luyện.

Tại giải, các VĐV tranh tài ở 2 nội dung đối kháng và quyền thuật, với 68 bộ huy chương được trao. Ở nội dung đối kháng, các võ sĩ được chia thành 5 nhóm tuổi (2015 - 2016, 2013 - 2014, 2011 - 2012, 2009 - 2010, 2008 - 1996) và tranh tài 42 bộ huy chương. Trong khi đó, nội dung quyền thuật có 4 nhóm tuổi (2017 - 2020, 2015 - 2016, 2011 - 2014, 2008 - 2010) với 26 bộ huy chương.

Đại diện Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế  cho biết, không chỉ tạo sân chơi thi đấu cho các võ sinh, giải còn là dịp để các CLB đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, tích lũy kinh nghiệm tổ chức và thi đấu. Đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng những VĐV có tố chất, triển vọng; góp phần thúc đẩy phong trào võ cổ truyền phát triển rộng khắp.

Minh Nguyên - Thành Nhân
 Từ khóa: trung tâmthanh thiếu nhitổ chứcgiải đấuvõ cổ truyền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập đoàn Kim Oanh Group trao tặng xe cứu thương cho Trung tâm Y tế Phú Vang

Ngày 27/8, Tập đoàn Kim Oanh Group cùng với quỹ “Khởi sự từ tâm” tổ chức lễ trao tặng xe cứu thương chuyên dụng trị giá gần 1 tỷ đồng cho Trung tâm Y tế (TTYT) Phú Vang. Tham dự có bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ “Khởi sự từ tâm”; ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố và lãnh đạo xã Phú Vang .

Tập đoàn Kim Oanh Group trao tặng xe cứu thương cho Trung tâm Y tế Phú Vang
Siết chặt sát hạch, nâng cao ý thức người lái xe

Ngày 18/8, tại Trung tâm Sát hạch lái xe loại 3 thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe ô tô - mô tô Masco, Hội đồng sát hạch thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế tổ chức kỳ sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho gần 500 thí sinh.

Siết chặt sát hạch, nâng cao ý thức người lái xe
Theo dấu chân Bác - Bồi đắp tình yêu quê hương

Sáng 18/8, tại Di tích Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ (phường Dương Nỗ), Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố tổ chức Hành trình học sử “Theo dấu chân Bác - Tự hào truyền thống quê hương” năm 2026.

Theo dấu chân Bác - Bồi đắp tình yêu quê hương
20 năm đồng hành, tiếp sức cùng người khiếm thị

Sáng 14/8, Hội Người mù thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm cho người mù (17/8/2006 - 17/8/2026). Chặng đường 20 năm ghi dấu những nỗ lực bền bỉ của Trung tâm trong đào tạo nghề, tạo việc làm, giúp người mù từng bước tự tin, tự chủ và ổn định cuộc sống.

20 năm đồng hành, tiếp sức cùng người khiếm thị

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top