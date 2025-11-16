Đường về “mái nhà xưa”

Ở giải hạng Nhì 2026, CLB Bóng đá Huế (trái) sẽ có Ban huấn luyện mới. Ảnh: Kim Phụng

Những cung bậc thăng - trầm

Tuy chưa từng “ngự” trên đỉnh cao nhất của bóng đá Việt Nam, nhưng bóng đá Huế cũng từng có giai đoạn thăng hoa với nhiều dấu ấn nức lòng người hâm mộ. Từ thập niên 90 đến nay, đội tuyển Thừa Thiên Huế (nay là CLB Bóng đá Huế) từng là “ngựa ô” của bóng đá Việt Nam với ngôi Á quân năm 1995; từng góp mặt ở giải chuyên nghiệp từ 1998 đến 2002 cùng vị trí hạng Nhì cúp Quốc gia 2002. Cũng trong khoảng thời gian này, “lò” đào tạo của bóng đá Huế xuất hiện nhiều gương mặt nổi bật, khoác áo tuyển Quốc gia, như Lê Đức Anh Tuấn, Lê Văn Trương…

Còn trong gần một thập niên vừa qua, Huế liên tục góp mặt ở vòng chung kết các giải trẻ quốc gia. Từ U13 đến U19, nhiều thế hệ cầu thủ đã ghi dấu bằng những tấm huy chương tại các giải U13 (2015), U19 (2017) và U15 (2022). Và cũng từ lò đào tạo “cây nhà lá vườn”, những cái tên như Trần Thành, Võ Lý, Hồ Thanh Minh… đã ghi dấu ấn không chỉ với người hâm mộ Cố đô.

Dẫu vậy, những dấu ấn, những cung bậc thăng hoa vẫn chưa đủ để giúp bóng đá Huế bứt phá. Không chỉ sau một thời gian rất dài chưa thể trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, mà kết thúc mùa giải hạng Nhất Quốc gia 2024 - 2025, CLB Bóng đá Huế phải xuống chơi tại hạng Nhì năm 2026. Một kết quả buồn nhưng phản ánh đúng thực tế, rằng Huế đang chật vật trên hành trình “giữ chỗ” trong bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Chờ “luồng gió mới”

Trong khi đã từ lâu, rất nhiều tỉnh, thành khác giao bóng đá cho doanh nghiệp quản lý, đầu tư theo mô hình chuyên nghiệp, như Hà Nội, Bình Dương, Đà Nẵng, Thanh Hóa…, thì bóng đá Huế vẫn chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước. Không có nhà tài trợ, không có doanh nghiệp đồng hành, CLB Bóng đá Huế phải “liệu cơm gắp mắm” trong mọi hoạt động, từ trả lương, thưởng, cho đến công tác huấn luyện, đào tạo trẻ.

Nhưng, bóng đá hiện đại, chuyên nghiệp không thể chỉ dựa vào ngân sách công, mà cần vận hành theo cơ chế thị trường: Có doanh nghiệp đầu tư, có quảng bá, có khai thác bản quyền, chuyển nhượng... Khi các đội bóng khác đã và đang “sống khỏe” bằng nguồn thu trên thì bóng đá Huế vẫn đang loay hoay tìm một cú hích để “chạm” ngưỡng cửa chuyên nghiệp.

Khách quan mà nói, tuy điều kiện vẫn còn eo hẹp so với nhiều nơi, nhưng riêng công tác đào tạo trẻ của bóng đá Huế được giới chuyên môn đánh giá cao khi xếp trong top 10 trên cả nước. Minh chứng, năm 2022, Huế đón 1.000 thí sinh tham dự Ngày hội tuyển sinh năng khiếu bóng đá - đây là con số khiến giới chuyên môn trầm trồ. Đến năm 2024, số ứng viên “nhí” trên cả nước tham dự là hơn 1.500 thí sinh - một con số kỷ lục về số lượng với tỷ lệ chọi 1/42. Đến năm 2025, số thí sinh tham dự tăng vọt lên hơn 2.500 người với tỷ lệ chọi gần gấp đôi năm 2024.

Nhưng bên cạnh đào tạo trẻ, để trở lại sân chơi chuyên nghiệp cùng mục tiêu xa hơn là góp mặt ở V-League, thì bóng đá Huế vẫn còn nhiều việc phải làm. Bởi, như đã nói, bóng đá chuyên nghiệp cần một chiến lược bài bản, từ quản lý, đào tạo trẻ cho đến cơ chế đầu tư, chính sách, đãi ngộ… Và bóng đá Huế muốn trở lại đỉnh cao thì ngay từ bây giờ phải có sự thay đổi mạnh mẽ.

Trước mắt, tin vui cho những người hâm mộ Cố đô khi CLB Bóng đá Huế sẽ có một Ban huấn luyện mới thay cho Ban huấn luyện cũ. Với tuổi đời trẻ hơn nhưng năng lực không thua sút, bắt kịp những chuyển động của bóng đá hiện đại, hy vọng những gương mặt trên băng ghế huấn luyện sắp tới sẽ đem đến “luồng gió mới” từ chuyên môn, thành tích cho đến khát vọng.

“Ngoài thay mới Ban huấn luyện, sau khi kết thúc giải vô địch U19 Quốc gia, CLB Bóng đá Huế cũng sẽ tuyển chọn những cầu thủ tham dự giải xuất sắc nhất để “đôn” lên đội 1. Điều này vừa giúp đội 1 gia tăng lực lượng, vừa giúp hạn chế việc mượn cầu thủ và chủ động về vấn đề nhân lực. Và đây cũng là cơ sở để CLB Bóng đá Huế sẽ hiện thực hóa mục tiêu trở lại hạng Nhất sau 1 mùa chơi tại giải hạng Nhì”, ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Trưởng đoàn Bóng đá Huế chia sẻ.

Đó là chuyện trước mắt, còn để trở lại và “chắc chân” trên bản đồ chuyên nghiệp, đầu tiên CLB Bóng đá Huế phải tiếp tục chú trọng đào tạo trẻ và lực lượng kế thừa. Các tuyến U nên được đầu tư đồng bộ cả về chuyên môn lẫn điều kiện tập luyện, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho đội 1, cũng như có cơ chế đãi ngộ tốt để giữ chân cầu thủ trưởng thành từ “lò” Huế, tránh tình trạng “chảy máu tài năng” như thời gian qua.

Bên cạnh đó, cần có sự tham gia của doanh nghiệp, liên kết với các tập đoàn, trung tâm thể thao… để hình thành mô hình CLB - học viện - doanh nghiệp. Khi có nguồn vốn xã hội hóa, CLB mới có thể chủ động tuyển chọn, đào tạo, ký hợp đồng, chi trả lương, thưởng… phù hợp. Ngoài ra, một “cú hích” về cơ chế quản lý - có thể chuyển giao quyền điều hành CLB cho đơn vị độc lập, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp thể thao cũng là một phương án.