Mancheser United - Một “biểu tượng thất truyền”

HLV Ruben Amorim có khởi đầu bết bát cùng CLB M.U ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2025 - 2026. Ảnh: sggp.org.vn

Từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX cho đến năm 2013 - năm gần nhất họ vô địch Ngoại hạng Anh, M.U là CLB giàu thành tích nhất xứ sương mù với 13 chức vô địch quốc gia, 2 chiếc cup Champions League (1999 và 2008) cùng một vài chiếc cup quốc nội khác... CLB cũng giữ kỷ lục có số lần vô địch quốc gia nhiều nhất với 20 lần (bằng với Liverpool). Đối với nhiều cầu thủ thì được khoác áo M.U là một mốc son để khẳng định bản thân.

Thành tích của M.U trong giai đoạn này gắn liền với tên tuổi của vị HLV huyền thoại người Scotland, Sir Alex Ferguson. Trong 27 năm nắm quyền dẫn dắt đội bóng (1986 - 2013), Sir Alex đã biến M.U từ một CLB trung bình trở thành một thế lực đáng gờm của châu Âu và xác lập một thương hiệu toàn cầu. Cái tài của Sir Alex (chức danh chính thức của ông là “manager” - nhà quản lý, chứ không đơn thuần là “coach” - huấn luyện viên) là thiết lập một phương pháp quản trị đội bóng hiệu quả, từ đào tạo trẻ, mua - bán cầu thủ, quản lý sự phát triển của cầu thủ, giữ kỷ luật nội bộ... nhìn chung đều đạt mức độ hợp lý cao. Đó là nguyên nhân chủ yếu đưa đến thành công của đội bóng, chứ không hẳn là yếu tố kỹ - chiến thuật - điều mà nhiều chuyên gia bóng đá không đánh giá quá cao M.U ở khía cạnh này.

Tuy nhiên, từ năm 2013 (năm Sir Alex nghỉ hưu) đến nay, các CĐV của M.U chỉ còn biết thở dài ngao ngán với đội bóng mình yêu quý. Giờ đây, M.U chỉ còn là “cái bóng của quá khứ” bởi CLB không những sa sút một cách thảm hại trên sân cỏ (họ đứng ở vị trí 15/20 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa 2024 - 2025) mà hậu trường cũng nảy sinh lắm chuyện. Trong giai đoạn này, thực ra M.U cũng mang về phòng truyền thống một vài chiếc cup, như Europa League (2017), FA cup (2024)..., nhưng ở Ngoại hạng Anh thì họ chỉ còn biết ngước nhìn Manchester City, Chelsea, Liverpool và cả... Leicester City nâng cao chiếc cup vô địch danh giá. Còn ở đấu trường Champions League, đối với M.U, việc kiếm được tấm vé tham dự cũng đã được xem là “thành tích”, nói gì đến chuyện tiến xa...

Trước khi Ngoại hạng Anh mùa giải 2025 - 2026 khởi tranh, nhiều CĐV M.U rất kỳ vọng vào một màn “phục sinh” của đội nhà khi CLB hoạt động khá rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng, đưa về một số nhân tố mới để phục vụ cho ý tưởng chiến thuật của HLV Ruben Amorim... Chưa kể, mùa giải này họ không phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc do vắng mặt ở Cup châu Âu (hậu quả của thành tích kém mùa trước) cũng như sớm bị loại khỏi Cup Liên đoàn (bởi CLB Grimsby Town - đội bóng thi đấu tại League Two, tức hạng tư trong hệ thống thi đấu bóng đá Anh).

Qua 5 vòng đầu tiên, kết quả của M.U thật ra cũng không đến nỗi tồi (2 thắng, 1 hòa, 2 thua, bằng với thành tích của Man City), nhưng những chiến thắng của đội bóng này chưa thực sự thuyết phục (thắng đội mới lên hạng Burnley với tỷ số sát nút 3 - 2, thắng Chelsea 2 - 1 trong thế hơn người), trong khi đó trận thua 0 - 3 trước Man City để lại nhiều hoài nghi về chiến thuật và cách sử dụng con người của HLV Ruben Amorim.

Với khởi đầu chật vật như thế, có lẽ những người lạc quan nhất cũng không tin vào một vị thứ cao của M.U khi mùa giải hạ màn vào tháng 5/2026, còn các CĐV trung thành của M.U thì chỉ còn biết mong chờ cho đến... ngày xưa.