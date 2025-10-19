  • Huế ngày nay Online
Nâng cao chuyên môn cho huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp

ClockThứ Bảy, 25/10/2025 14:19
HNN.VN - Ngày 25/10 tại TP. Huế, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp Đoàn bóng đá Huế khai mạc khóa học huấn luyện viên (HLV) bóng đá chứng chỉ A-AFC/VFF giai đoạn 2. Khóa học nhằm nâng cao chuyên môn cho lực lượng HLV bóng đá chuyên nghiệp trên toàn quốc.

Hơn 100 nữ sinh tham dự Festival bóng đá nữ trẻ 2025Huế lần đầu tổ chức giải bóng đá sân 7 các câu lạc bộ thành phốBóng đá Huế giai đoạn 2025 - 2030: Chờ “lột xác”

 Lớp tập huấn diễn ra từ 25/10 - 5/11 tại Huế

Chứng chỉ A là một trong những chứng chỉ huấn luyện cao nhất, tiệm cận cấp độ chuyên nghiệp Pro, giúp học viên xây dựng cho bản thân triết lý bóng đá riêng và phát triển tư duy chuyên môn vững chắc.

Diễn ra đến ngày 5/11, khóa học HLV bóng đá chứng chỉ A-AFC/VFF tập trung vào các kỹ năng chiến thuật, phương pháp huấn luyện chuyên sâu; đào tạo kỹ năng quản lý toàn diện; phát triển, nâng cao nhận thức về triết lý huấn luyện của bản thân và áp dụng cho các cấp độ khác nhau trong bóng đá…

Sau khi hoàn thành khóa tập huấn và được VFF cấp chứng chỉ do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chứng nhận, học viên sẽ được phép huấn luyện các đội bóng chuyên nghiệp ở Việt Nam và quốc tế, ngoại trừ đội tuyển Quốc gia.

Trước đó, giai đoạn 1 của khóa học đã diễn ra từ ngày 9-22/6 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

HÀN ĐĂNG
