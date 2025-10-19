Nâng cao chuyên môn cho huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp

Lớp tập huấn diễn ra từ 25/10 - 5/11 tại Huế

Chứng chỉ A là một trong những chứng chỉ huấn luyện cao nhất, tiệm cận cấp độ chuyên nghiệp Pro, giúp học viên xây dựng cho bản thân triết lý bóng đá riêng và phát triển tư duy chuyên môn vững chắc.

Diễn ra đến ngày 5/11, khóa học HLV bóng đá chứng chỉ A-AFC/VFF tập trung vào các kỹ năng chiến thuật, phương pháp huấn luyện chuyên sâu; đào tạo kỹ năng quản lý toàn diện; phát triển, nâng cao nhận thức về triết lý huấn luyện của bản thân và áp dụng cho các cấp độ khác nhau trong bóng đá…

Sau khi hoàn thành khóa tập huấn và được VFF cấp chứng chỉ do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chứng nhận, học viên sẽ được phép huấn luyện các đội bóng chuyên nghiệp ở Việt Nam và quốc tế, ngoại trừ đội tuyển Quốc gia.

Trước đó, giai đoạn 1 của khóa học đã diễn ra từ ngày 9-22/6 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.