Chờ đợi gì ở mùa giải 2025 - 2026 Ngoại hạng Anh?

ClockThứ Sáu, 15/08/2025 08:59
HNN - Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League - P.L) chính thức khởi tranh vào ngày 16/8 (theo giờ Việt Nam). Là giải đấu bóng đá có giá trị thương hiệu, bản quyền truyền hình cao nhất thế giới, không có gì khó hiểu khi trong mùa chuyển nhượng mùa hè 2025, các câu lạc bộ (CLB) ở P.L không tiếc tiền chiêu mộ nhiều cầu thủ từ khắp nơi để chuẩn bị cho một mùa giải mới hứa hẹn sẽ rất khốc liệt...

Nunez chói sáng, Liverpool ngược dòng không tưởngQuỷ đỏ vất vả ngược dòng trên sân nhàHủy diệt tân binh, Chelsea có thắng lợi đầu tiên

 Mùa giải 2024 - 2025 vừa qua khép lại với nỗi thất vọng tràn trề cho Manchester United. Ảnh: 24h.com.vn

Là đội thi đấu sớm nhất ở vòng 1 P.L, người hâm mộ bóng đá rất nóng lòng để chứng kiến đương kim vô địch P.L Liverpool, trong mùa giải thứ hai dưới quyền huấn luyện viên (HLV) người Hà Lan Arne Slot, trình diễn như thế nào.

Sau mùa giải 2024 - 2025 với phong độ cực kỳ ổn định và xuất sắc, đội bóng thành phố cảng đã mạnh tay chiêu mộ nhiều cầu thủ. Đáng chú ý, nổi bật nhất là tài năng trẻ của bóng đá Đức Florian Wirtz với mức giá kỷ lục của CLB (116 triệu bảng Anh, tương đương 134 triệu Euro), chưa kể các gương mặt nổi bật khác như tiền đạo người Pháp Hugo Ekitike (83 triệu bảng Anh, hay 95 triệu Euro), cầu thủ chạy cánh người Hà Lan Jeremi Frimpong, hậu vệ trái người Ba Lan Milos Kerkez...

Mục tiêu cao nhất của Liverpool tất nhiên là bảo vệ ngôi vương đã giành được ở mùa giải trước, đồng thời tiến sâu ở đấu trường Champions League. Song thử thách đối với họ là không hề nhỏ khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Manchester City, Chelsea, Arsenal. Thậm chí, Manchester United... cũng có một mùa hè bận rộn trên thị trường chuyển nhượng và cũng rất khát khao giành được danh hiệu vô địch.

Có lẽ đối thủ lớn nhất của Liverpool là đội bóng nửa xanh thành Manchester - Man City. Sau mùa giải 2024 - 2025 "thất bại toàn tập", đội bóng dưới quyền của HLV Pep Guardiola cũng đã kịp bổ sung một số mắt xích còn thiếu, như các tiền vệ T. Reijnder (người Hà Lan), Rayan Cherki (Pháp), hậu vệ Ryan Ait-Nouri (Ai Cập)...và họ vẫn còn đó tiền đạo xuất sắc Erling Haaland.

Ở chiều ngược lại, CLB đã chia tay tiền vệ tài hoa Kevin De Bruyne (hết hợp đồng) - một biểu tượng trong giai đoạn thành công nhất lịch sử của CLB. Dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola sẽ có mùa giải thứ 10 ở Man City - một CLB đã định hình được phong cách thi đấu và là một trong những CLB có lối đá quyến rũ nhất không chỉ ở P.L mà còn trên bình diện châu Âu.

Đó là một lợi thế, song ở khía cạnh khác thì đây cũng chính là điểm yếu của chính họ. Trong lối đá của các CLB dưới quyền của Pep nói chung, của Man City nói riêng, thì yêu cầu đối với các cầu thủ đá chính rất cao, do đó vì một lý do nào đó mà một mắt xích trục trặc thì cả cỗ máy sẽ xộc xệch ngay.

Manchester United có lẽ là CLB bóng đá duy nhất trên thế giới mà sự nổi tiếng và thành tích trên sân cỏ không bao giờ cũng tỷ lệ thuận với nhau. Sau mùa giải 2024 - 2025 đáng xấu hổ (xếp 15 chung cuộc, thua chung kết Europa League), nửa đỏ thành Machester không tiếc tiền mang về những cầu thủ phục vụ yêu cầu chiến thuật của HLV Ruben Amorim - người có mùa giải trọn vẹn đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng của Man United. Với việc chỉ tập trung cho đấu trường quốc nội (P.L, FA Cup và League Cup), Man United có lợi thế thi đấu ít trận hơn các đội khác và người hâm mộ "Quỷ đỏ" đang mong chờ sự lột xác của đội bóng con cưng để phần nào lấy lại hào quang của quá khứ...

Ngoài những "ông kẹ" như trên, cũng không thể bỏ qua những đội bóng sẵn sàng đóng vai trò ngựa ô, phá bĩnh, như Newcastle, Tottenham, Brighton, Brentford... Tất cả điều đó hứa hẹn một mùa giải ngoại hạng hấp dẫn, kịch tính và không thiếu bất ngờ...

Hoàng Ngọc Anh
 Từ khóa: mùa giải2025 - 2026Ngoại hạng Anh
