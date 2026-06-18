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Thể thao

Tăng khả năng “thực chiến” cho nhân viên cứu hộ bơi, lặn

ClockThứ Hai, 29/06/2026 09:05
HNN.VN - Lớp tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ bơi, lặn năm 2026 khai mạc sáng 29/6 tại Trung tâm Thể thao thành phố Huế, thu hút gần 100 học viên là CB-CNVC, NLĐ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tham dự.

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Sự cố dưới nước luôn diễn ra bất ngờ 

Diễn ra từ đây đến 1/7, tại khóa tập huấn, các học viên được cập nhật những kỹ thuật kiểu bơi ếch, trườn sấp; phương pháp, kỹ thuật cứu đuối mới nhất; thực hành nâng cao năng lực “thực chiến” và chuẩn hóa quy trình cứu hộ theo quy định.

Huế là thành phố có mạng lưới sông ngòi, bờ biển dày đặc cùng hệ thống bể bơi, khu vui chơi giải trí dưới nước phát triển mạnh mẽ. Đi cùng với sự phát triển đó là yêu cầu bức thiết về đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách khi tham gia các hoạt động dưới nước.

“Sự cố dưới nước luôn diễn ra bất ngờ và ranh giới giữa sinh tử đôi khi chỉ tính bằng giây. Do đó, kỹ năng chuyên môn, sự nhạy bén và tinh thần trách nhiệm của các nhân viên cứu hộ chính là yếu tố quyết định”, ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay.

Tin, ảnh: HÀN ĐĂNG
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