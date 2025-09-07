Hình thành lối sống lành mạnh từ tập luyện thể dục thể thao

Chương trình “Toàn dân tập luyện thể dục thể thao” thu hút hơn 1.000 người trên địa bàn thành phố tham dự

Thu hút hơn 1.000 người đến từ các lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn thành phố, tại chương trình, mọi người tham gia các bài tập khởi động, các động tác giúp tăng cường sức khỏe, chạy bộ, kéo co…

Chương trình “Toàn dân tập luyện thể dục thể thao” (diễn ra từ tháng 9 – 12/2025) là sáng kiến của Ủy ban Olympic Việt Nam, đã và đang được tổ chức tại 17 tỉnh, thành phố trong đó có Huế, nhằm xây dựng một xã hội khỏe mạnh, phát triển toàn diện và hướng đến chào mừng Ngày thành lập Ủy ban Olympic Việt Nam (20/12/1976 - 20/12/2025).

Những hoạt động tại chương trình nhằm giúp cộng đồng hiểu hơn về phong trào Olympic Việt Nam, từ đó hình thành một lối sống lành mạnh, ủng hộ và tập luyện thể thao ngày một thường xuyên, tích cực và đông hơn, theo đúng tinh thần Olympic: “Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn – Cùng nhau”.

“Tại Huế, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại” có bước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng; tỷ lệ người dân tập luyện thể thao thường xuyên liên tục tăng qua từng năm. Hoạt động thể thao quần chúng, truyền thống ngày càng đa dạng, qua đó giúp lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về rèn luyện, nâng cao sức khoẻ trong Nhân dân”, ông Bùi Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay.

Một số hình ảnh tại Chương trình “Toàn dân tập luyện thể dục thể thao”:

Mở màn bằng vũ đạo sôi động, trẻ khỏe

Mục đích chương trình hướng tới là nâng cao ý thức tập luyện TDTT

... ở mọi thành phần, giới tính, lứa tuổi

..., qua đó xây dựng một xã hội khỏe mạnh và phát triển toàn diện

Sau phần khởi động cùng các động tác giúp tăng cường sức khỏe...

... hơn 1.000 người tham gia bước vào phần chạy bộ quanh sân vận động Tự Do

... và thi kéo co trong không khí sôi động