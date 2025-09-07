  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Hình thành lối sống lành mạnh từ tập luyện thể dục thể thao

ClockChủ Nhật, 07/12/2025 11:43
HNN.VN - Chương trình “Toàn dân tập luyện thể dục thể thao” khai mạc sáng 7/12 tại sân vận động Tự Do. Sự kiện do Uỷ ban Olympic Việt Nam, Sở Văn hóa & Thể thao, Công ty Công ty TNHH Một thành viên Herbalife Việt Nam phối hợp tổ chức.

Hơn 1.000 vận động viên tham gia giải chạy Chân Mây - Lăng Cô Jogging 2025Huế lần đầu tổ chức giải chạy City TrailNhiều điểm nhấn tại giải chạy “Bước chân Hương Xưa”

 Chương trình “Toàn dân tập luyện thể dục thể thao” thu hút hơn 1.000 người trên địa bàn thành phố tham dự

Thu hút hơn 1.000 người đến từ các lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn thành phố, tại chương trình, mọi người tham gia các bài tập khởi động, các động tác giúp tăng cường sức khỏe, chạy bộ, kéo co…

Chương trình “Toàn dân tập luyện thể dục thể thao” (diễn ra từ tháng 9 – 12/2025) là sáng kiến của Ủy ban Olympic Việt Nam, đã và đang được tổ chức tại 17 tỉnh, thành phố trong đó có Huế, nhằm xây dựng một xã hội khỏe mạnh, phát triển toàn diện và hướng đến chào mừng Ngày thành lập Ủy ban Olympic Việt Nam (20/12/1976 - 20/12/2025).

Những hoạt động tại chương trình nhằm giúp cộng đồng hiểu hơn về phong trào Olympic Việt Nam, từ đó hình thành một lối sống lành mạnh, ủng hộ và tập luyện thể thao ngày một thường xuyên, tích cực và đông hơn, theo đúng tinh thần Olympic: “Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn – Cùng nhau”.

“Tại Huế, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại” có bước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng; tỷ lệ người dân tập luyện thể thao thường xuyên liên tục tăng qua từng năm. Hoạt động thể thao quần chúng, truyền thống ngày càng đa dạng, qua đó giúp lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về rèn luyện, nâng cao sức khoẻ trong Nhân dân”, ông Bùi Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay.

Một số hình ảnh tại Chương trình “Toàn dân tập luyện thể dục thể thao”:

 Mở màn bằng vũ đạo sôi động, trẻ khỏe
Mục đích chương trình hướng tới là nâng cao ý thức tập luyện TDTT 
... ở mọi thành phần, giới tính, lứa tuổi
 ..., qua đó xây dựng một xã hội khỏe mạnh và phát triển toàn diện
 Sau phần khởi động cùng các động tác giúp tăng cường sức khỏe...
... hơn 1.000 người tham gia bước vào phần chạy bộ quanh sân vận động Tự Do 
 ... và thi kéo co trong không khí sôi động
 Clip một số hoạt động tại Chương trình “Toàn dân tập luyện thể dục thể thao”
HÀN ĐĂNG (thực hiện)
 Từ khóa: Olympickéo cochạy bộsân vận động tự dothể thao phong trào
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vươn ra sân chơi lớn từ thể thao phong trào

Từ những sự kiện hàng chục ngàn người trong và ngoài thành phố tham gia đến kế hoạch tổ chức, Đại hội Thể dục thể thao (ĐH TDTT) các cấp lần X (năm 2025 - 2026) là cơ hội để Huế khẳng định vị thế điểm đến của thể thao phong trào cùng khát vọng vươn ra sân chơi lớn.

Vươn ra sân chơi lớn từ thể thao phong trào
Huế chào đón học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic quốc tế trở về

Tối 29/7, tại sân bay quốc tế Phú Bài, thầy cô và học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế đã chào đón em Bùi Hoàng Đại Dương, học sinh lớp 12 chuyên Sinh vừa trở về sau khi giành Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) 2025 tổ chức tại Philippines.

Huế chào đón học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic quốc tế trở về
Huế lần đầu tổ chức giải chạy City Trail

UBND thành phố vừa thống nhất chủ trương tổ chức giải chạy khám phá Di sản Huế lần thứ I – Huế Heritage Trail 2025. Đây là hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch chăm sóc sức khỏe Huế 2025 và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2025.

Huế lần đầu tổ chức giải chạy City Trail

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top