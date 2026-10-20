Sẵn sàng cho ngày khai mạc đầy màu sắc

Hơn 400 võ sinh Karate tập luyện, sẵn sàng cho ngày khai mạc.

Điểm nhấn từ các màn đồng diễn

Những ngày này, tại Nhà thi đấu Quảng trường Văn hóa, Thể thao thành phố Huế, không khí tập luyện của các Đoàn, Hội nhóm nghiêm túc, khẩn trương khi lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố Huế lần thứ X chỉ còn tính từng ngày. Được kỳ vọng là một trong những điểm nhấn đặc sắc của chương trình khai mạc, Nghĩa Dũng Karate-Do mang đến cho ngày hội màn đồng diễn võ thuật đẹp mắt với sự tham gia của gần 400 võ sinh.

Theo võ sư Nguyễn Dũng Minh, đại diện Nghĩa Dũng Karate-Do, màn đồng diễn Karate lần đầu tiên ra mắt tại Giải bóng đá quốc tế U21 năm 2008 trên Sân vận động Tự Do, sau đó tiếp tục góp mặt qua 5 kỳ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế). Sức hấp dẫn của màn trình diễn không chỉ ở số lượng võ sinh đông đảo, mà còn từ hiệu ứng hình ảnh được tạo nên bởi sự đồng đều, chuẩn xác và dứt khoát trong từng động tác. Tinh thần thượng võ, tính kỷ luật và khí chất võ thuật được thể hiện đậm nét, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc ấn tượng tại lễ khai mạc năm nay.

Là một trong những võ sinh ở vùng cao vượt hàng chục cây số để tham gia tập luyện, em Trần Nhật Duyên, thành viên CLB Karate Nghĩa Dũng A Lưới chia sẻ niềm tự hào khi được góp mặt trong màn đồng diễn tại lễ khai mạc Đại hội: "Đây không chỉ là cơ hội để em thể hiện niềm đam mê võ thuật, mà còn là dịp được cùng các võ sinh trên địa bàn thành phố lan tỏa tinh thần thượng võ, góp sức tạo nên dấu ấn cho ngày hội thể thao của Cố đô".

Các tiết mục thể hiện màu sắc tươi vui, gửi gắm khát vọng vươn mình của thành phố Huế.

Bên cạnh các màn đồng diễn võ thuật, múa Lân - Sư - Rồng, tiết mục đồng diễn áo dài kết hợp nhảy flashmob mang tên “Huế - Sức sống mới” quy tụ hơn 300 người ở nhiều độ tuổi, đến từ các trung tâm, câu lạc bộ, hội nhóm, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố. Thông qua hình ảnh tà áo dài truyền thống hòa cùng những vũ điệu sôi nổi, tiết mục gửi gắm thông điệp về một thành phố Huế đang đổi mới, phát triển trên nền tảng những giá trị văn hóa, lịch sử, với khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới.

Chia sẻ về quá trình tập luyện, biên đạo Trần Thế Phong cho biết, khó khăn lớn nhất là làm sao kết nối những người tham gia ở nhiều độ tuổi, với khả năng biểu diễn khác nhau, thành một khối thống nhất. Việc sắp xếp đội hình, thống nhất động tác và bảo đảm sự đồng đều trong từng phần trình diễn đòi hỏi quá trình tập luyện nghiêm túc, chỉn chu.

Đổi mới không gian tổ chức

Lần đầu tiên, lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Huế lần thứ X - năm 2026 được tổ chức tại Nhà thi đấu thuộc Quảng trường Văn hóa, Thể thao thành phố thay vì sân vận động Tự Do như những kỳ trước. Theo ông Bùi Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc lựa chọn không gian mới không chỉ tạo điểm nhấn cho chương trình tổ chức 4 năm - 1 lần mà còn là dịp giới thiệu công trình văn hóa, thể thao mới của thành phố sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Công tác chỉnh trang bên ngoài nhà thi đấu được gấp rút triển khai.

Việc tổ chức trong nhà thi đấu cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về bố trí không gian biểu diễn, sắp xếp đội hình và điều phối các lực lượng tham gia một cách khoa học, chính xác. Ngay từ cuối năm 2025, ngành văn hóa, thể thao đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch, đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng kịch bản, phương án tổ chức. Trong đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, cũng như phương án di chuyển và tập kết lực lượng được đặc biệt chú trọng.

Qua 3 buổi hợp luyện, 1 buổi sơ duyệt và 1 buổi tổng duyệt, Ban tổ chức đã rà soát trình tự kịch bản, kiểm tra sự phối hợp giữa các lực lượng và điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp. Các phương án tập kết cũng được xây dựng theo từng điều kiện thời tiết, nhằm bảo đảm chương trình diễn ra đồng bộ, trang trọng và an toàn. Đến thời điểm này, các lực lượng, đơn vị và địa phương cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng triển khai theo kịch bản đã được duyệt.