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Thể thao

Hơn 1.000 người hưởng ứng lễ phát động "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao"

ClockThứ Bảy, 10/10/2026 10:27
HNN.VN - Sáng 10/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức Lễ phát động Phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

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 Lãnh đạo thành phố cùng đại diện các sở, ban ngành và các lực lượng, vận động viên, người dân đi bộ hưởng ứng. 

Chương trình tổ chức trực tiếp tại Thủ đô Hà Nội, kết hợp trực tuyến tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự Lễ phát động tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Dự lễ phát động tại điểm cầu TP. Huế có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, vận động viên và người dân địa phương.

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Dân cường thì quốc thịnh”. Một quốc gia mạnh cần những người dân khỏe mạnh. Một đất nước phát triển bền vững phải bắt đầu từ một cộng đồng khỏe mạnh.

Theo đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, để mục tiêu đó trở thành hiện thực, điều quan trọng là mỗi người dân hãy bắt đầu bằng một sự lựa chọn đơn giản: Chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện để tập luyện.

Thay mặt Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi người dân Việt Nam dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì và sống ở đâu hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, để thể thao trở thành niềm tin và niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của cộng đồng.

Sau nghi thức phát động, các đại biểu, các lực lượng, vận động viên, người dân đã tham gia chạy, đi bộ đồng hành tại khu vực trung tâm phường Thuận Hóa, gửi gắm thông điệp: Mỗi bước chân, mỗi phút vận động hôm nay là động lực của hàng triệu triệu bước chân mãi mãi từ ngày mai, vì một Việt Nam khỏe mạnh.


Thành Nhân
 Từ khóa: thể thaophát độnghuếphong trào
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