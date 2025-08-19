Pilates - tập để hiểu cơ thể mình hơn

Một buổi tập Pilates 1 kèm 1 trong không gian yên tĩnh

Lắng nghe cơ thể

Trong không gian yên ắng của một buổi sáng sớm, học viên bắt đầu bài tập cùng huấn luyện viên trong tư thế nằm ngửa, lưng chạm thảm, đầu gối co nhẹ. Người tập hít vào thật sâu, giữ một nhịp, rồi thở ra chậm rãi. Tiếp theo là những chuyển động nhỏ, tưởng như không đáng kể: nâng một chân lên, siết nhẹ cơ bụng, giữ thăng bằng vài giây rồi đổi bên. Tất cả được thực hiện bằng sự điều tiết hơi thở.

Đó là Pilates, bộ môn thể chất được Joseph Pilates phát triển từ đầu thế kỷ 20, hướng đến sự phối hợp giữa chuyển động, nhịp thở và kiểm soát cơ bắp. Mục tiêu chính là tăng cường sức mạnh cơ cốt lõi, cải thiện tư thế, tăng độ linh hoạt và giữ cho cơ thể cân bằng. Nhưng những ai từng trải nghiệm đều hiểu, Pilates không hề đơn giản.

Theo chị Nguyễn Phước Mai Thảo, huấn luyện viên Pilates tại Huế, Pilates không đòi hỏi người tập phải dùng nhiều sức, mà yêu cầu sự tập trung cao độ để giữ đúng tư thế và phối hợp nhuần nhuyễn giữa các nhóm cơ. Mỗi người có thể bắt đầu từ các bài tập cơ bản, tiến dần theo nhịp riêng, dưới sự kèm cặp sát sao của huấn luyện viên. Tùy vào từng mục tiêu, vấn đề sức khỏe, nhu cầu…, học viên có thể được thiết kế giáo trình phù hợp.

Ở Huế, Pilates vẫn còn là bộ môn khá mới. Hiện chỉ có một cơ sở chuyên biệt đang hoạt động, tập trung vào hình thức 1 kèm 1 để đảm bảo kỹ thuật cho người mới bắt đầu. Người tìm đến chủ yếu là phụ nữ sau sinh, nhân viên văn phòng bị đau lưng, vai, gáy hoặc người cần cải thiện tư thế, phục hồi vận động. Điều khiến họ gắn bó không phải vì sự hào hứng tức thời, mà vì cảm giác dễ chịu, thư giãn và bền vững sau mỗi buổi tập.

“Người Huế có nếp sống chậm, ít ưa ồn ào. Tôi nghĩ chính điều đó khiến Pilates phù hợp ở đây. Cái khó là giúp mọi người vượt qua những định kiến ban đầu, rằng tập như thế thì làm sao khỏe được”, chị Thảo nói.

Khi cơ thể biết cách thở đúng

Với Lê Huỳnh Ngọc Như, 28 tuổi, một người từng bị đau lưng và đau vai gáy kinh niên do làm việc văn phòng, Pilates là lựa chọn bất ngờ nhưng may mắn. Cô đến lớp với mong muốn cải thiện sức khỏe, sau khi đã thử đủ các cách từ xoa bóp, chườm nóng đến thuốc giãn cơ.

“Ban đầu tôi nghĩ tập nhẹ thế này thì chắc không có hiệu quả. Nhưng chỉ sau vài buổi, tôi mới hiểu cơ thể mình mỏi là vì nó đang học lại cách vận hành sao cho đúng”, Như chia sẻ.

Như đặc biệt ấn tượng với cách Pilates giúp mình học lại cách thở. Trước kia, Như thường thở cạn và nhanh, đặc biệt là trong những lúc căng thẳng. Giờ đây, mỗi khi mệt mỏi, cô có thói quen dừng lại, hít vào sâu, thở ra chậm, như cách đã được tập đi tập lại nhiều lần trong lớp.

“Thời gian đầu, mình chưa cảm nhận được gì nhiều ngoài cảm giác đau cơ nhẹ sau buổi tập. Nhưng chỉ sau vài tuần, mình bắt đầu thấy mình đứng thẳng hơn, ngủ ngon hơn và ít đau mỏi hẳn”, Như kể.

Một trong những điểm đặc biệt của Pilates là nó không gắn liền với hình thể lý tưởng, mà với cảm giác làm chủ được cơ thể. Tư thế đứng vững, vai thả lỏng, cột sống không cong vẹo và hơi thở đều đặn. Đó là những thành quả mà người tập có thể đạt được, nếu kiên nhẫn.

Với người lớn tuổi, Pilates không chỉ là vận động mà còn là liệu pháp phục hồi. Với người trẻ, đó có thể là cách để giữ gìn sức khỏe trong những năm tháng làm việc nhiều giờ liền trước máy tính. Dù là ai, khi đã bắt đầu, người ta cũng sẽ ít nhiều cảm nhận được sự chuyển biến từ bên trong, dù chậm, nhưng chắc chắn.

Giữa những bộ môn thể thao đề cao tốc độ, sức mạnh và cường độ cao, Pilates như một làn gió tĩnh lặng. Nó không hứa hẹn sự thay đổi chóng vánh, cũng không hấp dẫn bằng các chỉ số calo hay chu vi vòng eo. Nhưng nếu kiên nhẫn, người tập sẽ thấy mình thay đổi. Nhất là trong cách bước đi, cách hít thở, cách lắng nghe chính cơ thể.

Ở Huế, nơi con người quý trọng sự tĩnh tại, Pilates có thể chưa thành phong trào. Nhưng điều đó không quan trọng. Bởi đôi khi, chỉ cần vài người âm thầm tập luyện, kiên trì từng buổi, tận hưởng từng nhịp thở sâu và cảm nhận cơ thể đang dần hồi phục, là đủ để tạo nên một sức sống mới.