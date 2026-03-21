  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Phong Thái và Phong Phú: Khai mạc giải bóng đá, cầu lông phường chào mừng Ngày quê hương giải phóng

ClockThứ Bảy, 21/03/2026 17:02
HNN.VN - Chiều 21/3, UBND phường phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Phong Thái tổ chức khai mạc giải bóng đá truyền thống năm 2026, chào mừng 51 năm Ngày giải phóng thành phố Huế (26/3/1975-26/3/2026) và 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Hai đội bóng TDP Tứ Chánh và TDP Đông Dạ mở màn sau lễ khai mạc

Giải năm nay thu hút 10 đội bóng với hơn 200 vận động viên (VĐV) tham gia, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, diễn ra từ ngày 21đến 23/3 tại sân bóng phường (TDP Phò Ninh). Các đội bóng được đánh giá có sự chuẩn bị chu đáo, hứa hẹn mang đến những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Công Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái, trưởng Ban ban Tổ chức giải nhấn mạnh: Giải bóng đá không chỉ là hoạt động thể thao mà còn góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các TDP, thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Giải đấu  năm nay là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố thể thao tiêu biểu, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao tại địa phương ngày càng sâu rộng.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu mở màn giữa đội bóng đến từ TDP Tứ Chánh gặp TDP Đông Dạ và đội bóng TDP Hiền Sĩ gặp đội bóng TDP Bồ Điền trong không khí hào hứng, cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Các đội cầu lông đôi nam thi đấu sau lễ khai mạc 

Cùng ngày, UBND phường Phong Phú tổ chức lễ khai mạc giải cầu lông chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng quê hương thành phố Huế (26/3/1975 - 26/3/2026).

Giải đấu năm nay quy tụ gần 110 vận động viên (VĐV) nam, nữ đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học và các tổ dân phố trên địa bàn phường. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ. Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, các trận đấu ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Đồng chí Nguyễn Đăng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh: Việc tổ chức giải cầu lông không chỉ nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước và thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mà còn là hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

Đồng thời, giải đấu cũng tạo điều kiện để các VĐV giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị và các tổ dân phố, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.

Theo kế hoạch, giải diễn ra trong 2 ngày (21- 22/3). Kết thúc giải, Ban Tổ chức sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho từng nội dung thi đấu.

Song Minh
 Từ khóa: phong phúthể thaocầu lôngkhai mạc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

Chiều 10/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng Liên đoàn Bóng đá TP. Huế khai mạc Giải Bóng đá truyền thống học sinh THPT TP. Huế lần thứ VI - năm 2026 tại sân vận động Tự Do. Giải đấu chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng TP. Huế (26/3/1975 - 26/3/2026) và hướng tiến tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Từ nền tảng đến “bài toán” bứt phá

Việc giành 747 huy chương các loại trong năm 2025, trong đó có 76 huy chương quốc tế; nhiều huấn luyện viên, vận động viên (HLV, VĐV) được trao tặng danh hiệu cao quý; tạo nhiều dấu ấn tại SEA Games 33 và châu lục… đã phần nào khẳng định nền tảng và triển vọng bứt phá của thể thao thành tích cao Huế nói chung, Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu thể thao thành phố (Trung tâm) nói riêng.

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top