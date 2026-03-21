Phong Thái và Phong Phú: Khai mạc giải bóng đá, cầu lông phường chào mừng Ngày quê hương giải phóng

Hai đội bóng TDP Tứ Chánh và TDP Đông Dạ mở màn sau lễ khai mạc

Giải năm nay thu hút 10 đội bóng với hơn 200 vận động viên (VĐV) tham gia, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, diễn ra từ ngày 21đến 23/3 tại sân bóng phường (TDP Phò Ninh). Các đội bóng được đánh giá có sự chuẩn bị chu đáo, hứa hẹn mang đến những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Công Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái, trưởng Ban ban Tổ chức giải nhấn mạnh: Giải bóng đá không chỉ là hoạt động thể thao mà còn góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các TDP, thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Giải đấu năm nay là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố thể thao tiêu biểu, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao tại địa phương ngày càng sâu rộng.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu mở màn giữa đội bóng đến từ TDP Tứ Chánh gặp TDP Đông Dạ và đội bóng TDP Hiền Sĩ gặp đội bóng TDP Bồ Điền trong không khí hào hứng, cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Các đội cầu lông đôi nam thi đấu sau lễ khai mạc

Cùng ngày, UBND phường Phong Phú tổ chức lễ khai mạc giải cầu lông chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng quê hương thành phố Huế (26/3/1975 - 26/3/2026).

Giải đấu năm nay quy tụ gần 110 vận động viên (VĐV) nam, nữ đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học và các tổ dân phố trên địa bàn phường. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ. Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, các trận đấu ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Đồng chí Nguyễn Đăng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh: Việc tổ chức giải cầu lông không chỉ nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước và thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mà còn là hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

Đồng thời, giải đấu cũng tạo điều kiện để các VĐV giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị và các tổ dân phố, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.

Theo kế hoạch, giải diễn ra trong 2 ngày (21- 22/3). Kết thúc giải, Ban Tổ chức sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho từng nội dung thi đấu.