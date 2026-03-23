Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc”

Đồng chí Phạm Đức Tiến (thứ 2 từ trái sang), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; hướng đến kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Huế (26/3/1975 - 26/3/2026), 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026).

Đại hội quy tụ hơn 1.000 vận động viên đến từ 16 đoàn, đại diện cho 66 công an đơn vị, địa phương tham gia tranh tài ở 7 nội dung gồm: cầu lông, cờ tướng, pickleball, kéo co, bóng đá nam, bóng chuyền nam và chạy vũ trang - việt dã. Không chỉ dừng lại ở các môn thể thao phong trào, đại hội còn lồng ghép nội dung chạy vũ trang - việt dã, một nội dung có tính ứng dụng cao trong thực tiễn công tác, góp phần rèn luyện sức bền, nâng cao khả năng cơ động và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng.

Công an TP. Huế thực hiện nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an thành phố, Trưởng ban tổ chức Đại hội khỏe nhấn mạnh, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong toàn lực lượng với phương châm “Khỏe để bảo vệ Tổ quốc”. Các hoạt động được tổ chức thường xuyên, thiết thực, góp phần nâng cao thể lực, rèn luyện ý chí, bản lĩnh chính trị và tinh thần kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” còn là dịp đánh giá toàn diện chất lượng công tác rèn luyện thể chất trong lực lượng Công an thành phố. Qua đó, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay sau lễ khai mạc, chương trình đồng diễn võ thuật do cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ thực hiện đã tạo điểm nhấn ấn tượng, thu hút sự cổ vũ của đông đảo đại biểu và vận động viên. Tiếp đó, Ban Tổ chức triển khai các nội dung thi đấu theo kế hoạch, các đoàn vận động viên và tổ trọng tài di chuyển đến từng địa điểm: kéo co tại sân chào cờ Công an thành phố; bóng chuyền nam tại sân Trường Đại học Sư phạm Huế; bóng đá nam 7 người tại sân bóng đá Green Stadium.