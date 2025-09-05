Đàm phán thành công chương đầu tiên trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada

Đàm phán thành công Chương Thủ tục hải quan và Tạo thuận lợi thương mại trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada. (Ảnh: Cục Hải quan)

Từ ngày 3 đến 5/9, Đoàn công tác của Cục Hải quan Việt Nam do bà Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Chánh Văn phòng dẫn đầu đã tham dự Phiên đàm phán lần thứ 13 về Chương Thủ tục hải quan và Tạo thuận lợi thương mại (CPTF), thuộc tiến trình xây dựng Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada (ACAFTA) tại Jakarta, Indonesia.

Sau 3 năm đàm phán, trải qua 13 phiên chính thức và 3 phiên giữa kỳ, Tiểu nhóm CPTF đã kết thúc việc thảo luận và đạt được thỏa thuận toàn diện đối với tất cả các điều khoản của chương này.

Đây là chương đầu tiên chính thức được hoàn thành trong khuôn khổ đàm phán ACAFTA, góp phần thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về tạo thuận lợi thương mại trong khu vực ASEAN và đối tác.

Theo số liệu mới nhất, năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Canada đã vượt 6,37 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm 2023. Điều này cho thấy Việt Nam giữ vững vị thế là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Canada trong khu vực ASEAN.

Trên bình diện song phương, Việt Nam liên tục xuất siêu sang Canada, với xu hướng kim ngạch xuất khẩu năm sau luôn cao hơn năm trước. Trụ vững thương mại của Việt Nam tại thị trường này ngày càng được cải thiện rõ rệt.

Dự kiến, sau khi Hiệp định ACAFTA được thông qua, Việt Nam nói riêng và các quốc gia thành viên ASEAN còn lại và Canada đều được hưởng lợi ích lớn từ việc mở rộng thị trường, đơn giản hóa thủ tục thương mại, thúc đẩy hợp tác trong các ngành mũi nhọn.

Trong quá trình đàm phán Chương CPTF, bên cạnh vai trò là thành viên tích cực, Việt Nam còn được giao trọng trách đồng chủ tọa cùng Canada. Điều này không chỉ thể hiện tinh thần trung lập, bảo đảm lợi ích cân bằng cho tất cả các bên, mà còn phát huy vai trò dẫn dắt để phiên họp đạt được đồng thuận cao và tiến trình đàm phán được thúc đẩy hiệu quả.