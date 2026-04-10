Cuộc đua xe đạp toàn quốc "Non sông liền một dải" lần thứ 38 - 2026

Nick Kergozou về nhất chặng 8: Đồng Hới - Thành phố Huế

ClockThứ Sáu, 10/04/2026 14:31
HNN.VN - Đến trưa 10/4, các tay đua tham gia chặng 8 trong khuôn khổ Cuộc đua xe đạp toàn quốc "Non sông liền một dải" lần thứ 38 - 2026: Phường Đồng Hới (Quảng Trị) - Thành phố Huế đã cán đích tại ngã 3 đường Lê Duẩn - cửa Quảng Đức (cách khu vực Phu Văn Lâu khoảng 150m).

 Lãnh đạo Sở Văn hóa & Thể thao tặng hoa chúc mừng VĐV về nhất chặng 8

Ngay từ lúc cách vạch đích tại TP. Huế khoảng 2,5km, các tay đua đã cống hiến cho khán giả những pha tăng tốc, so kè mãn nhãn.

Và lúc còn khoảng 500m là cán đích, kịch tính được đẩy lên cao khi 3 tay đua đến từ các CLB: Châu Thới Vĩnh Long, 602 Nông Nghiệp Vĩnh Long và Nhựa Bình Minh - Bình Dương mạnh mẽ thoát khỏi nhóm đeo bám để chiếm vị trí nhất chặng.

Thời điểm này, tận dụng 2 đối thủ của Châu Thới Vĩnh Long và 602 Nông Nghiệp Vĩnh Long đang cạnh tranh gay gắt, Savva Novikov của Nhựa Bình Minh - Bình Dương đã khôn ngoan chọn được vị trí hợp lý bên cánh trái để bứt tốc vượt lên.

Những tưởng pha bứt tốc bất ngờ ở 300m cuối sẽ giúp tay đua người Nga trở thành người chiến thắng, nhưng bằng vào cú nước rút thần tốc, Nick Kergozou của 602 Nông Nghiệp Vĩnh Long đã vượt qua Savva Novikov với khoảng cách chỉ tính bằng cm để trở thành người cán đích đầu tiên.

Sáng 12/3 tại TP. Huế, các VĐV tiếp tục bước vào hành trình chinh phục chặng 9: cầu Phú Xuân - cầu Dã Viên với cự ly 54km (12 vòng), xuất phát trước Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế. Đây là chặng đua mới so với những năm trước, hứa hẹn đem đến nhiều trải nghiệm thú vị, ấn tượng cho khán giả lẫn VĐV.

HÀN ĐĂNG
