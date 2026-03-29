Cuộc đua xe đạp toàn quốc "Non sông liền một dải" lần thứ 38

Nhiều thay đổi thú vị ở các chặng đua tại Huế

ClockThứ Hai, 30/03/2026 11:44
HNN.VN - Sáng 30/3, ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay, sẽ có một số thay đổi ở các chặng đua tại Huế trong khuôn khổ Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Điều này hứa hẹn đem đến nhiều trải nghiệm ấn tượng, thú vị cho các cuarơ lẫn người hâm mộ.

Năm nay, chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân sẽ được thay đổi bằng chặng Phú Xuân - Dã Viên

Theo kế hoạch, các chặng đua tại Huế diễn ra từ 10 - 13/4, trong đó, ngày 10/4, đoàn đua tranh tài chặng 8: phường Đồng Hới - thành phố Huế với cự ly 178km, cán đích tại ngã 3 đường Lê Duẩn - cửa Quảng Đức (cách khu vực Phu Văn Lâu khoảng 150m).

Đến ngày 12/4, đoàn đua bước vào tranh tài chặng 9: cầu Phú Xuân - cầu Dã Viên với cự ly 54km (12 vòng), xuất phát trước Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế.

Chặng 10 thành phố Huế - thành phố Đà Nẵng diễn ra ngày 13/4, cự ly 113km, xuất phát tại Phu Văn Lâu.

Như vậy, chặng 8, 9 và 10 tại cuộc đua năm nay đều có thay đổi khi ở những lần tổ chức trước, điểm xuất phát và vạch đích đều đặt ở Nghinh Lương Đình và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố.

Đáng chú ý hơn, ở chặng 9, thay vì tranh tài 20 vòng cầu Trường Tiền - cầu Phú Xuân (42km) như mọi khi thì nay, địa điểm được thay đổi thành 12 vòng cầu Phú Xuân - cầu Dã Viên với cự ly 54km.

Ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay, chặng 9 sẽ đi qua nhiều danh lam, di tích, như: Đại Nội, Phu Văn Lâu, Trường TPHT Chuyên Quốc Học Huế… Trước khi chặng đua thứ 9 chính thức khởi tranh sẽ có 1 đoàn khoảng hơn 100 người mặc áo dài truyền thống Huế tuần hành bằng xe đạp. Đây được xem là cách làm mới trong quảng bá thể thao - du lịch và hình ảnh một Huế đẹp - xanh - sạch - sáng đến với bạn bè gần xa.

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh "Non sông liền một dải" lần thứ 38 - 2026 diễn ra từ 3 - 30/4, quy tụ khoảng 120 VĐV của 16 CLB xe đạp mạnh nhất cả nước, trong đó có 12 VĐV nước ngoài đến từ: Nga, Belarus, Italia, Colombia, Rwanda, Ethiopia tham dự.

Với hành trình 2.745km (25 chặng), đoàn đua xuất phát từ Phú Thọ, sau đó đi qua một số tỉnh, thành, như: Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Lâm Đồng và kết thúc tại TP. Hồ Chí Minh.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: đua xe đạpnon sông liền một dảitrường tiền - phú xuânphú xuân - dã viênHuế
