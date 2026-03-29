Nhiều thay đổi thú vị ở các chặng đua tại Huế

Năm nay, chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân sẽ được thay đổi bằng chặng Phú Xuân - Dã Viên

Theo kế hoạch, các chặng đua tại Huế diễn ra từ 10 - 13/4, trong đó, ngày 10/4, đoàn đua tranh tài chặng 8: phường Đồng Hới - thành phố Huế với cự ly 178km, cán đích tại ngã 3 đường Lê Duẩn - cửa Quảng Đức (cách khu vực Phu Văn Lâu khoảng 150m).

Đến ngày 12/4, đoàn đua bước vào tranh tài chặng 9: cầu Phú Xuân - cầu Dã Viên với cự ly 54km (12 vòng), xuất phát trước Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế.

Chặng 10 thành phố Huế - thành phố Đà Nẵng diễn ra ngày 13/4, cự ly 113km, xuất phát tại Phu Văn Lâu.

Như vậy, chặng 8, 9 và 10 tại cuộc đua năm nay đều có thay đổi khi ở những lần tổ chức trước, điểm xuất phát và vạch đích đều đặt ở Nghinh Lương Đình và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố.

Đáng chú ý hơn, ở chặng 9, thay vì tranh tài 20 vòng cầu Trường Tiền - cầu Phú Xuân (42km) như mọi khi thì nay, địa điểm được thay đổi thành 12 vòng cầu Phú Xuân - cầu Dã Viên với cự ly 54km.

Ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay, chặng 9 sẽ đi qua nhiều danh lam, di tích, như: Đại Nội, Phu Văn Lâu, Trường TPHT Chuyên Quốc Học Huế… Trước khi chặng đua thứ 9 chính thức khởi tranh sẽ có 1 đoàn khoảng hơn 100 người mặc áo dài truyền thống Huế tuần hành bằng xe đạp. Đây được xem là cách làm mới trong quảng bá thể thao - du lịch và hình ảnh một Huế đẹp - xanh - sạch - sáng đến với bạn bè gần xa.

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh "Non sông liền một dải" lần thứ 38 - 2026 diễn ra từ 3 - 30/4, quy tụ khoảng 120 VĐV của 16 CLB xe đạp mạnh nhất cả nước, trong đó có 12 VĐV nước ngoài đến từ: Nga, Belarus, Italia, Colombia, Rwanda, Ethiopia tham dự.

Với hành trình 2.745km (25 chặng), đoàn đua xuất phát từ Phú Thọ, sau đó đi qua một số tỉnh, thành, như: Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Lâm Đồng và kết thúc tại TP. Hồ Chí Minh.