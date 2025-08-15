Nhiều tay vợt “tích xanh” dự tranh giải Pickleball các câu lạc bộ TP. Huế mở rộng

|
| Lãnh đạo Sở Văn hóa & Thể thao tặng quà lưu niệm cho các đơn vị tài trợ giải
Thu hút gần 300 VĐV xuất sắc đến từ Quảng Trị, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Huế, tại giải, VĐV tranh tài các nội dung: Đôi hỗn hợp trình PVNA 4.8, 5.3, 5.7, 6.0 và đôi hỗn hợp dành cho lứa tuổi trên 45.
Với tổng giải thưởng hơn 200 triệu đồng, cùng sự góp mặt của những VĐV có chứng nhận “tích xanh” của diễn đàn Pickleball Việt Nam, giải hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, kịch tính và chuyên môn cao.
Ông Trần Thanh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Thể thao thành phố cho hay, bên cạnh tạo điều kiện cho các VĐV cọ xát và khẳng định bản lĩnh, giải đấu còn nhằm khuyến khích các địa phương, CLB xây dựng lực lượng VĐV, phát triển phong trào Pickleball, tạo môi trường giao lưu, học hỏi giữa các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành lân cận.
Giải kết thúc ngày 31/8.
|
| Tranh tài ở giải Pickleball P. Phú Bài mở rộng lần I-2025
Từ 29-30/8, Phường Phú Bài cũng tổ chức giải Pickleball mở rộng trên sân Pickleball SuSu (802 Nguyễn Tất Thành, P. Phú Bài).
Tuy lần đầu tổ chức nhưng giải đã thu hút gần 100 vận động viên đến từ các câu lạc bộ pickleball trên địa bàn phường và thành phố tham gia. Các vận động viên được chia bảng ở 3 hạng A, B, C, thi đấu vòng tròn tính điểm để vào tranh tứ kết, bán kết, chung kết.
Ông Phan Hữu Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Bài Phan Hữu Sơn cho hay, đây là bước khởi đầu để bộ môn Pickleball ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những môn thể thao được đông đảo người dân trên địa bàn lựa chọn tập luyện thường xuyên.