Nhiều tay vợt “tích xanh” dự tranh giải Pickleball các câu lạc bộ TP. Huế mở rộng

Lãnh đạo Sở Văn hóa & Thể thao tặng quà lưu niệm cho các đơn vị tài trợ giải

Thu hút gần 300 VĐV xuất sắc đến từ Quảng Trị, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Huế, tại giải, VĐV tranh tài các nội dung: Đôi hỗn hợp trình PVNA 4.8, 5.3, 5.7, 6.0 và đôi hỗn hợp dành cho lứa tuổi trên 45.

Với tổng giải thưởng hơn 200 triệu đồng, cùng sự góp mặt của những VĐV có chứng nhận “tích xanh” của diễn đàn Pickleball Việt Nam, giải hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, kịch tính và chuyên môn cao.

Ông Trần Thanh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Thể thao thành phố cho hay, bên cạnh tạo điều kiện cho các VĐV cọ xát và khẳng định bản lĩnh, giải đấu còn nhằm khuyến khích các địa phương, CLB xây dựng lực lượng VĐV, phát triển phong trào Pickleball, tạo môi trường giao lưu, học hỏi giữa các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành lân cận.

Giải kết thúc ngày 31/8.

Tranh tài ở giải Pickleball P. Phú Bài mở rộng lần I-2025

Từ 29-30/8, Phường Phú Bài cũng tổ chức giải Pickleball mở rộng trên sân Pickleball SuSu (802 Nguyễn Tất Thành, P. Phú Bài).