Gần 300 VĐV trẻ trên toàn quốc tranh tài Pickleball tại Huế
Thứ Bảy, 09/08/2025 11:02 (GMT+7)
HNN.VN - Giải vô địch Pickleball các nhóm tuổi trẻ Quốc gia năm 2025 khởi tranh sáng 9/8 tại sân Pickleball Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Đây là giải đấu trong khuôn khổ hệ thống thi đấu Quốc gia.
|
|Ông Bùi Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao thành phố tặng cờ, động viên các đoàn tham dự
Giải quy tụ gần 300 VĐV nam, nữ đến từ 15 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, gồm: Bắc Ninh, Công an Nhân dân, Quảng Trị, Quảng Ninh, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. Hải Phòng và TP. Huế.
Tại giải, VĐV tranh tài ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam, nữ theo các lứa tuổi U11, 13, 15, 17, 19.
Ông Bùi Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao thành phố cho hay, giải nhằm khuyến khích các địa phương, ngành phát triển phong trào và xây dựng lực lượng VĐV Pickleball trong cả nước, từ đó tuyển chọn các tài năng cho đội tuyển trẻ Quốc gia thời gian tới.
Giải kết thúc ngày 10/8.
HÀN ĐĂNG