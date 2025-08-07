Gần 300 VĐV trẻ trên toàn quốc tranh tài Pickleball tại Huế

Ông Bùi Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao thành phố tặng cờ, động viên các đoàn tham dự

Giải quy tụ gần 300 VĐV nam, nữ đến từ 15 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, gồm: Bắc Ninh, Công an Nhân dân, Quảng Trị, Quảng Ninh, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. Hải Phòng và TP. Huế.

Tại giải, VĐV tranh tài ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam, nữ theo các lứa tuổi U11, 13, 15, 17, 19.

Ông Bùi Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao thành phố cho hay, giải nhằm khuyến khích các địa phương, ngành phát triển phong trào và xây dựng lực lượng VĐV Pickleball trong cả nước, từ đó tuyển chọn các tài năng cho đội tuyển trẻ Quốc gia thời gian tới.

Giải kết thúc ngày 10/8.