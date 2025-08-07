  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Gần 300 VĐV trẻ trên toàn quốc tranh tài Pickleball tại Huế

ClockThứ Bảy, 09/08/2025 11:02
HNN.VN - Giải vô địch Pickleball các nhóm tuổi trẻ Quốc gia năm 2025 khởi tranh sáng 9/8 tại sân Pickleball Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Đây là giải đấu trong khuôn khổ hệ thống thi đấu Quốc gia.

Hơn 700 VĐV trên toàn quốc tranh tài tại giải Pickleball Huế Festival 2025Khai mạc giải đấu Pickleball thiện nguyện "Áo ấm mùa đông" 2025Bế mạc Giải Pickleball Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế mở rộng lần thứ II

Ông Bùi Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao thành phố tặng cờ, động viên các đoàn tham dự 

Giải quy tụ gần 300 VĐV nam, nữ đến từ 15 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, gồm: Bắc Ninh, Công an Nhân dân, Quảng Trị, Quảng Ninh, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. Hải Phòng và TP. Huế.

Tại giải, VĐV tranh tài ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam, nữ theo các lứa tuổi U11, 13, 15, 17, 19.

Ông Bùi Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao thành phố cho hay, giải nhằm khuyến khích các địa phương, ngành phát triển phong trào và xây dựng lực lượng VĐV Pickleball trong cả nước, từ đó tuyển chọn các tài năng cho đội tuyển trẻ Quốc gia thời gian tới.

Giải kết thúc ngày 10/8.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: VĐVHuếPickleballgiải Pickleball tại Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế luôn tạo điều kiện để Carlsberg Việt Nam mở rộng đầu tư

Dự án mở rộng nhà máy bia Huế khi hoàn thành sẽ là một trong những cơ sở sản xuất bia hiện đại nhất cả nước, góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; đồng thời đóng vai trò hạt nhân trong phát triển công nghiệp chế biến của địa phương.

Huế luôn tạo điều kiện để Carlsberg Việt Nam mở rộng đầu tư
Khi bún bò Huế chỉ có… bò

Ngay sau khi Tri thức dân gian về Bún bò Huế được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cũng là thời điểm Huế liên tiếp xảy ra nhiều ca mắc bệnh liên cầu khuẩn lợn và hơn 100 con lợn chết không rõ nguyên nhân ở xã Nam Đông. Từ đầu tháng 7 đến nay, tình trạng này khiến thực khách ở Huế đành phải “nhịn thèm” thay vì hồ hởi thưởng thức đặc sản quê hương. Các hàng quán cũng nhanh chóng loại bỏ thành phần từ thịt lợn khỏi nồi bún bò - giò heo.

Khi bún bò Huế chỉ có… bò
Nam sinh trường làng Huế giành á khoa và 15 giải học sinh giỏi

Là em út trong gia đình có ba chị em ở miền biển nghèo thuộc thôn Thanh Dương (xã Phú Vinh, TP. Huế), em Phạm Tăng Đức Mạnh, học sinh lớp 12 B1 Trường THPT Vinh Xuân đã vượt qua khó khăn để đạt thành tích đáng kể trong học tập và trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Nam sinh trường làng Huế giành á khoa và 15 giải học sinh giỏi

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top