  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Khởi tranh môn thi đấu đầu tiên Đại hội Thể dục Thể thao xã Bình Điền

ClockThứ Bảy, 18/10/2025 15:13
HNN.VN - Ngày 18/10, UBND xã Bình Điền khai mạc giải cầu lông xã lần I năm 2025. Đây là môn thể thao mở màn của Đại hội TDTT xã Bình Điền lần I kéo dài từ 2025 - 2026.

Ưu tiên các môn ASIAD, Olympic tại Đại hội Thể dục thể thao các cấpVươn ra sân chơi lớn từ thể thao phong trào

 Giải thu hút đông đảo VĐV trên địa bàn xã tham dự

Quy tụ gần 200 VĐV đến từ 21/22 thôn trên địa bàn, tại giải, các VĐV tranh tài ở 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam – nữ của 2 nhóm tuổi từ 15 – 40 tuổi và từ 41 tuổi trở lên.

“Giải là dịp tăng cường đoàn kết, giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, người dân trên địa bàn, hướng tới mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc – xây dựng xã Bình Điền văn minh, phát triển, toàn dân đoàn kết, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, ông Đào Văn Đại - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Bình Điền cho hay.

Đại hội TDTT xã Bình Điền lần I (2025  - 2026) có 8 môn thi đấu, gồm: Cầu lông, bi sắt, cờ vua, cờ tướng, bóng đá, việt dã, điền kinh và kéo co. Theo kế hoạch, điền kinh và kéo co là 2 môn thi đấu cuối cùng, hoàn thành trước 15/4/2026.

Trước đó, ngày 17/10, Đảng ủy xã Bình Điền đã tổ chức giải bi sắt lần I. Giải thu hút đông đảo cán bộ, công chức tham gia và cổ vũ, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: ĐH TDTT xã Bình ĐiềnBình Điềngiải cầu lôngVĐV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thắp sáng ước mơ hoàn lương cho phạm nhân tại Trại giam Bình Điền

Ngày 21/9, tại Trại giam Bình Điền, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an, Ban Thanh niên Công an nhân dân, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP. Huế và Trại giam Bình Điền tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2025.

Thắp sáng ước mơ hoàn lương cho phạm nhân tại Trại giam Bình Điền

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top