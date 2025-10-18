Khởi tranh môn thi đấu đầu tiên Đại hội Thể dục Thể thao xã Bình Điền

Giải thu hút đông đảo VĐV trên địa bàn xã tham dự

Quy tụ gần 200 VĐV đến từ 21/22 thôn trên địa bàn, tại giải, các VĐV tranh tài ở 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam – nữ của 2 nhóm tuổi từ 15 – 40 tuổi và từ 41 tuổi trở lên.

“Giải là dịp tăng cường đoàn kết, giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, người dân trên địa bàn, hướng tới mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc – xây dựng xã Bình Điền văn minh, phát triển, toàn dân đoàn kết, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, ông Đào Văn Đại - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Bình Điền cho hay.

Đại hội TDTT xã Bình Điền lần I (2025 - 2026) có 8 môn thi đấu, gồm: Cầu lông, bi sắt, cờ vua, cờ tướng, bóng đá, việt dã, điền kinh và kéo co. Theo kế hoạch, điền kinh và kéo co là 2 môn thi đấu cuối cùng, hoàn thành trước 15/4/2026.

Trước đó, ngày 17/10, Đảng ủy xã Bình Điền đã tổ chức giải bi sắt lần I. Giải thu hút đông đảo cán bộ, công chức tham gia và cổ vũ, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết.