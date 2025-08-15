Huế lần đầu tổ chức giải bóng đá sân 7 các câu lạc bộ thành phố

Đại diện Ban Tuyên giáo & Dân vận Thành ủy động viên các đội tham dự

Quy tụ 12 CLB, gồm: FC Quốc Nhật; FC Trang Phone; FC Dưỡng Mong; FC Trường An; FC Moriko; FC Cori; FC Minh Tiến; FC Không gian Huế; FC Union; FC Tây Thành; FC Long ARS; FC Ben Ben, tại giải, các đội chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn, chọn các đội xuất sắc vào tứ kết, bán kết và chung kết.

Với việc quy tụ 12 CLB mạnh của thành phố và sự góp mặt của một số cầu thủ bóng đá “phủi” đẳng cấp trên cả nước, giải đấu hứa hẹn cống hiến cho khán giả những trận cấu hấp dẫn, kịch tính.

“Bên cạnh tạo thêm sân chơi cho các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố, góp phần tuyển chọn nhân tố mới, liên kết phong trào với đào tạo trẻ, làm nền tảng cho bóng đá chuyên nghiệp, giải đấu còn góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh của Huế với bạn bè trên cả nước”, ông Bùi Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay.

Giải kết thúc ngày 24/8.