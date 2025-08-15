  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Huế lần đầu tổ chức giải bóng đá sân 7 các câu lạc bộ thành phố

ClockThứ Sáu, 15/08/2025 21:31
HNN.VN - Giải vô địch bóng đá sân 7 các câu lạc bộ TP. Huế 2025 tranh cup Huda khai mạc chiều 15/8 tại sân bóng cỏ nhân tạo Uyên Phương (150 Tây Lộc - P. Phú Xuân). Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá thành phố, Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp lần đầu tổ chức.

Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ TP. Huế 2025: Gay cấn ngay từ vòng bảngNhiều cầu thủ chất lượng góp mặt tại giải bóng đá TPL-S5

 Đại diện Ban Tuyên giáo & Dân vận Thành ủy động viên các đội tham dự

Quy tụ 12 CLB, gồm: FC Quốc Nhật; FC Trang Phone; FC Dưỡng Mong; FC Trường An; FC Moriko; FC Cori; FC Minh Tiến; FC Không gian Huế; FC Union; FC Tây Thành; FC Long ARS; FC Ben Ben, tại giải, các đội chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn, chọn các đội xuất sắc vào tứ kết, bán kết và chung kết.

Với việc quy tụ 12 CLB mạnh của thành phố và sự góp mặt của một số cầu thủ bóng đá “phủi” đẳng cấp trên cả nước, giải đấu hứa hẹn cống hiến cho khán giả những trận cấu hấp dẫn, kịch tính.

“Bên cạnh tạo thêm sân chơi cho các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố, góp phần tuyển chọn nhân tố mới, liên kết phong trào với đào tạo trẻ, làm nền tảng cho bóng đá chuyên nghiệp, giải đấu còn góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh của Huế với bạn bè trên cả nước”, ông Bùi Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay.

Giải kết thúc ngày 24/8.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: giải bóng đá sân 7VĐVcầu thủHuếhuda cup
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhớ mùa bóng đá đẹp nhất của Huế

Bóng đá Huế đã đi qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong nỗi vui buồn của người hâm mộ đất Cố đô. Và mùa hè năm 1995 mãi là mùa vui rực rỡ nhất với rất nhiều người yêu bóng đá Huế.

Nhớ mùa bóng đá đẹp nhất của Huế
Mở rộng hợp tác đầu tư giữa thành phố Huế và các đối tác của Úc

Chiều 15/8, Văn phòng UBND thành phố Huế cho biết, ngày 14/8, tại thành phố Sydney (bang New South Wales, Úc), ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế, cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên và tỉnh Tây Ninh đã tham dự Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác Điện Biên - Huế - Tây Ninh và các đối tác Úc”.

Mở rộng hợp tác đầu tư giữa thành phố Huế và các đối tác của Úc

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top