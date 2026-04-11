Cuộc đua xe đạp toàn quốc "Non sông liền 1 dải" lần thứ 38 - 2026

Marchuk Dzianis về Nhất chặng 9 "Phú Xuân - Dã Viên"

ClockChủ Nhật, 12/04/2026 13:17
HNN.VN - Chặng 9 “Phú Xuân - Dã Viên” trong khuôn khổ Cuộc đua xe đạp toàn quốc “Non sông liền 1 dải” lần thứ 38 - 2026 khai mạc sáng 12/4 tại Quảng trường trước Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đến dự và động viên đoàn đua.

Nhiều thay đổi thú vị ở các chặng đua tại Huế

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang (phải) mặc áo vàng cho VĐV thắng cuộc chặng 8

Chặng 9 “Phú Xuân - Dã Viên” đi qua nhiều danh thắng của Huế, như: Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, cầu Dã Viên, Nghinh Lương Đình… cùng những cung đường rợp bóng cây xanh. Những đổi mới này không chỉ mang đến trải nghiệm mới cho các tay đua mà còn là cách “làm mới” trong quảng bá, lan tỏa hình ảnh một Cố đô “đẹp - xanh - sạch - sáng - an toàn” đến với bạn bè gần xa.

Ngay sau phần trao thưởng cho các VĐV xuất sắc ở chặng 8 và màn tuần hành của hơn 50 tà áo dài trên xe đạp, cuộc đua khởi động với màn tranh tài 6 vòng Phú Xuân - Dã Viên của gần 100 VĐV phong trào đến từ các tỉnh, thành: Hà Nội, Huế, Quảng Trị, Bắc Ninh…

 Đại diện nhà tài trợ trao tặng tổng kinh phí 420 triệu đồng cho Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố, Quỹ "Huế hiếu học", Quỹ học bổng khuyến tài Nguyễn Chí Thanh, Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn

Kết thúc màn so tài thú vị này, hơn 100 cua rơ xuất sắc trên toàn quốc và gần 20 tay đua nước ngoài chính thức bước vào chinh phục chặng 9 “Phú Xuân - Dã Viên” với tổng lộ trình 54 km (12 vòng đua, 2 chặng Sprint).

Sau một vài vòng thăm dò, bước vào những vòng đua Sprint, nhịp độ được các VĐV duy trì ở mức cao. Càng về cuối chặng, các đội tung ra nhiều chiến thuật nhằm phân hóa đội hình đối phương, hoặc kéo tốp, tạo vị trí thuận lợi để đồng đội bứt tốc.

Và ở những mét cuối cùng, cuộc cạnh tranh diễn ra đầy kịch tính khi các cua rơ dốc toàn lực, tạo nên màn về đích nghẹt thở. Chung cuộc, với cú nước rút quyết định, Marchuk Dzianis của đội Kenda Đồng Nai đã vượt qua Patrick Paterson để trở thành người chiến thắng chặng 9.

Kết thúc chặng 9, ngày 13/4 tại Phu Văn Lâu, đoàn đua sẽ bước vào hành trình chinh phục 3 ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân ở chặng 10 “TP. Huế - TP. Đà Nẵng” có tổng chiều dài 113km.

Một số hình ảnh ở chặng 9 “Phú Xuân - Dã Viên”:

 Trước khi chặng 9 chính thức khởi tranh là màn so tài của các VĐV phong trào đến từ nhiều tỉnh, thành
 Xuất phát chặng 9
 Qua cầu Phú Xuân
 Ngang Phu Văn Lâu
 Thi tài ở cung đường rợp bóng cây xanh
 ... và một bên là dòng Hương thơ mộng
 Đoàn đua ngang qua Ga Huế
 Việc đổi mới cung đường thi đấu cũng là một trong những cách "làm mới" của Huế trong quảng bá, lan tỏa hình ảnh đến bạn bè gần xa

HÀN ĐĂNG - LÊ HOÀNG
 Từ khóa: Non sông liền 1 dảiđua xe đạpHuếPhu Văn LâuGa HuếVĐVcua rơ
Mở sân chơi giúp trẻ khuyết tật kết nối cộng đồng

Hưởng ứng Ngày thế giới nhận thức về tự kỷ và Ngày Người khuyết tật Việt Nam, ngày 11/4, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP – thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) phối hợp với một số đơn vị trên địa bàn TP. Huế tổ chức sự kiện “Sắc Hè của bé”.

Tiếp tục chương trình công tác, chiều 10/4, Đoàn công tác thành phố Huế do đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế dẫn đầu đã đến thăm, làm việc và chúc tết cổ truyền Bunpimay 2026 tại tỉnh Sekong.

Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP hàng năm từ 10% trở lên. Để đạt mục tiêu này này đòi hỏi Huế phải định hướng, hoạch định những mũi nhọn kiến tạo để có thể phát triển nhanh, bền vững.

Đến trưa 10/4, các tay đua tham gia chặng 8 trong khuôn khổ Cuộc đua xe đạp toàn quốc "Non sông liền một dải" lần thứ 38 - 2026: Phường Đồng Hới (Quảng Trị) - Thành phố Huế đã cán đích tại ngã 3 đường Lê Duẩn - cửa Quảng Đức (cách khu vực Phu Văn Lâu khoảng 150m).

