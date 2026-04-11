Marchuk Dzianis về Nhất chặng 9 "Phú Xuân - Dã Viên"

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang (phải) mặc áo vàng cho VĐV thắng cuộc chặng 8

Chặng 9 “Phú Xuân - Dã Viên” đi qua nhiều danh thắng của Huế, như: Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, cầu Dã Viên, Nghinh Lương Đình… cùng những cung đường rợp bóng cây xanh. Những đổi mới này không chỉ mang đến trải nghiệm mới cho các tay đua mà còn là cách “làm mới” trong quảng bá, lan tỏa hình ảnh một Cố đô “đẹp - xanh - sạch - sáng - an toàn” đến với bạn bè gần xa.

Ngay sau phần trao thưởng cho các VĐV xuất sắc ở chặng 8 và màn tuần hành của hơn 50 tà áo dài trên xe đạp, cuộc đua khởi động với màn tranh tài 6 vòng Phú Xuân - Dã Viên của gần 100 VĐV phong trào đến từ các tỉnh, thành: Hà Nội, Huế, Quảng Trị, Bắc Ninh…

Đại diện nhà tài trợ trao tặng tổng kinh phí 420 triệu đồng cho Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố, Quỹ "Huế hiếu học", Quỹ học bổng khuyến tài Nguyễn Chí Thanh, Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn

Kết thúc màn so tài thú vị này, hơn 100 cua rơ xuất sắc trên toàn quốc và gần 20 tay đua nước ngoài chính thức bước vào chinh phục chặng 9 “Phú Xuân - Dã Viên” với tổng lộ trình 54 km (12 vòng đua, 2 chặng Sprint).

Sau một vài vòng thăm dò, bước vào những vòng đua Sprint, nhịp độ được các VĐV duy trì ở mức cao. Càng về cuối chặng, các đội tung ra nhiều chiến thuật nhằm phân hóa đội hình đối phương, hoặc kéo tốp, tạo vị trí thuận lợi để đồng đội bứt tốc.

Và ở những mét cuối cùng, cuộc cạnh tranh diễn ra đầy kịch tính khi các cua rơ dốc toàn lực, tạo nên màn về đích nghẹt thở. Chung cuộc, với cú nước rút quyết định, Marchuk Dzianis của đội Kenda Đồng Nai đã vượt qua Patrick Paterson để trở thành người chiến thắng chặng 9.

Kết thúc chặng 9, ngày 13/4 tại Phu Văn Lâu, đoàn đua sẽ bước vào hành trình chinh phục 3 ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân ở chặng 10 “TP. Huế - TP. Đà Nẵng” có tổng chiều dài 113km.

Một số hình ảnh ở chặng 9 “Phú Xuân - Dã Viên”:

Trước khi chặng 9 chính thức khởi tranh là màn so tài của các VĐV phong trào đến từ nhiều tỉnh, thành

Xuất phát chặng 9

Qua cầu Phú Xuân

Ngang Phu Văn Lâu

Thi tài ở cung đường rợp bóng cây xanh

... và một bên là dòng Hương thơ mộng

Đoàn đua ngang qua Ga Huế