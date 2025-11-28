Những cái khó từ Đại hội Thể dục thể thao Huế

Giải đua ghe ĐH TDTT TP. Huế lần X năm 2025-2026. Ảnh: Lê Hoàng

Buộc phải “cân - đong”

Theo kế hoạch, Đại hội TDTT thành phố tổ chức 18 môn thi đấu, gồm: cờ vua, bóng đá, Karate, Taekwondo, điền kinh, bơi lội, cầu lông, việt dã, bóng bàn, bóng chuyền, vật dân tộc, bắn nỏ, đua ghe, cờ tướng, Vovinam, đá cầu, Bida, bi sắt, diễn ra từ tháng 9/2025 đến tháng 5/2026.

Quá trình thi đấu, một số môn thể thao đã đem đến 2 thái cực trái ngược. Nếu như những cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn khán giả đứng chật kín 2 bên bờ sông Hương khiến giải đua ghe (môn mở màn Đại hội TDTT thành phố) càng trở nên sôi động, tưng bừng, thì ở những giải khác, như đá cầu, bóng chuyền... thì không khí lại khá “nhạt” khi mà số lượng CĐV lẫn số đội tham dự không như kỳ vọng của nhiều người, cũng như mục tiêu Đại hội đề ra.

Quá trình diễn ra, giải đá cầu chỉ có 4 đội tham dự, gồm: Đại học Huế và 3 xã, phường: Bình Điền, Phú Bài, Phú Xuân. Tình hình ở giải bóng chuyền ngay sau đó cũng không khá hơn khi cũng chỉ có 4 đội tham dự, gồm: Đại học Huế, xã Khe Tre, xã A Lưới 4 và phường Dương Nỗ.

Điều này khiến nhiều người băn khoăn bởi chưa tính các cơ quan, ban ngành, riêng về địa phương, hiện tại Huế có 40 xã, phường vậy mà đá cầu, bóng chuyền, mỗi giải chỉ có 3 xã, phường tham dự trong khi Đại hội là dịp để biểu dương lực lượng, mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào tập luyện TDTT… trên địa bàn thành phố. tham gia các giải phong trào.

Ở cấp độ đỉnh cao, Thanh Thủy có VĐV Đinh Hữu Ánh Nguyệt, hiện đang khoác áo tuyển đá cầu thành phố. Thành tích gần nhất của Nguyệt là HCV đội tuyển 4 nữ, HCB đội tuyển 3 nữ tại Giải đá cầu vô địch châu Á & vô địch trẻ châu Á diễn ra cuối tháng 6/2025 ở Hồng Kông (Trung Quốc).

Vậy nhưng, bên cạnh không thể tổ chức giải đá cầu ĐH cấp xã, phường thì ở giải đấu ĐH TDTT thành phố, Thanh Thủy cũng không thể cử VĐV tham dự. Lý do, ở cấp độ ĐH cấp xã, phường, tuy có lực lượng nhưng chưa đủ để tổ chức thành 1 giải đấu; kinh phí hạn hẹp nên phải chọn lựa những môn có tính lan tỏa rộng hơn, có nhiều người tham gia hơn để tổ chức thay vì đá cầu. Và cũng chính từ việc phải “cân - đo - đong - đếm” nên Thanh Thủy không thể thành lập lực lượng dự giải đá cầu ĐH TDTT thành phố. Mà nói như ông Trần Duy Đức, Phó chủ tịch UBND P. Thanh Thủy: “Không thể phát huy thế mạnh đá cầu tại ĐH lần này là điều rất đáng tiếc…”.

Ngoài ngân sách hạn chế, lực lượng VĐV phân tán, một số địa phương cũng đang gặp tình trạng thiếu người chuyên trách thể thao, hoặc có thì là kiêm nhiệm. Điều này khiến một số nơi gặp phải lúng túng nhất định khi tổ chức ĐH TDTT cấp xã, phường cũng như tuyển chọn quân số tham dự ĐH TDTT thành phố.

Điểm sáng

Những khó khăn vừa nêu ảnh hưởng nhiều đến chất lượng, quy mô các giải đấu ở ĐH TDTT thành phố kỳ này là một thực tế. Dẫu vậy, ở góc độ khác vẫn xuất hiện nhiều điểm sáng.

Tại P. Phú Bài, tuy phong trào chưa mạnh, lực lượng nội tại không đủ để tổ chức giải đá cầu ĐH cấp xã, phường, nhưng vẫn tham gia và tạo cú sốc tại giải đá cầu ĐH TDTT thành phố kỳ này khi đứng Nhất với 2 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. Xã Khe Tre, xã A Lưới 4 tuy khó khăn về nhiều mặt nhưng vẫn nhiệt tình tham dự giải bóng chuyền cùng những thành tích đáng ghi nhận. Hay việc Ban tổ chức ĐH TDTT thành phố tích cực vận động, bàn bạc để tháo gỡ những vướng mắc nhằm khích lệ, động viên các đơn vị, địa phương tham dự giải đông hơn cũng là điều đáng ghi nhận trong bối cảnh hiện nay.

Nhìn xa hơn, kết thúc ĐH TDTT thành phố, thể thao Huế sẽ tham dự ĐH Thể thao toàn quốc 2026 tại TP. Hồ Chí Minh. Sau những khó khăn tại ĐH TDTT các cấp, thể thao Huế tiếp tục đối mặt với khó khăn tại ĐH Thể thao toàn quốc khi rơi vào tình thế “1 chọi 3”. Nguyên do, việc hợp nhất đã giúp nhiều tỉnh, thành gia tăng số lượng, chất lượng VĐV, trong khi do không hợp nhất nên lực lượng VĐV của Huế không nhiều thay đổi, bổ sung. Dẫu vậy, với lực lượng đang có trong tay, cùng quyết tâm của tập thể HLV, VĐV, thể thao Huế vẫn mạnh dạn đề ra chỉ tiêu giành 7 - 11 HCV, tập trung vào một số môn, như: vật, Karate, Jujitsu, đá cầu…

Thể thao luôn có tính kế thừa. Vậy nên, để có thể duy trì, phát huy hơn nữa thành tích, thế mạnh không chỉ ở ĐH Thể thao toàn quốc kỳ này mà còn ở các giải đấu Quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới, thì cần sớm bố trí cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, thi đấu phù hợp. Qua đó, tạo sự yên tâm về lâu dài, tạo điều kiện cần và đủ để VĐV vượt qua chính mình, đem về thành tích cao hơn nữa cho thể thao thành phố.